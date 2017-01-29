حدث في مثل هذا اليوم January 29, 2017

أحداث

1919- الامير فيصل بن الحسين يقدم الى مؤتمر الصلح في باريس مذكرة تطالب

"باستقلال كل شعوب آسيا الناطقة باللغة العربية".

1942- الحرب العالمية الثانية: ايران توقع اتفاقي تحالف مع روسيا وبريطانيا.

1946- انتخاب الدبلوماسي النروجي تريغفي لي اول امين عام للامم المتحدة.

1949- بريطانيا تعترف باسرائيل.

2001- آلاف المتظاهرين يهاجمون البرلمان الاندونيسي للمكالبة باستقالة اللرئيس عبد الرحمن وحيد.

2002- الرئيس الاميركي جورج بوش يحذر في اول خطاب له عن حال الاتحاد من ثلاث دول تشكل "محور الشر" في العالم هي العراق وايران وكوريا الشمالية.

2003- انتخاب ارييل شارون رئيسا للحكومة في اسرائيل.

2004- عملية تبادل اسرى تاريخية بين اسرائيل وحزب الله الشيعي اللبناني اطلقت اسرائيل خلالها سراح 400 فلسطيني و31 معتقلا اخر لقاء استعادة مدني ورفات ثلاثة جنود اسرائيليين.

2005- رحلة تجارية جوية تقلع من الصين وتحط في تايوان للمرة الاولى منذ 1949.

مواليد

1773 - فردريك موس، عالم معادن وجيولوجي ألماني.

1954- أوبرا وينفري، مقدمة برامج أميركية شهيرة.

1966- روماريو، لاعب كرة قدم برازيلي.

وفيات

803 - وفاة جعفر بن يحيى البرمكي، وزير هارون الرشيد، توفي مقتولا في النكبة المعروفة بنكبة "البرامكة"