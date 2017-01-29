حدث في مثل هذا اليوم January 29, 2017

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أحداث
1919- الامير فيصل بن الحسين يقدم الى مؤتمر الصلح في باريس مذكرة تطالب
"باستقلال كل شعوب آسيا الناطقة باللغة العربية".
1942- الحرب العالمية الثانية: ايران توقع اتفاقي تحالف مع روسيا وبريطانيا.
1946- انتخاب الدبلوماسي النروجي تريغفي لي اول امين عام للامم المتحدة.
1949- بريطانيا تعترف باسرائيل.
2001- آلاف المتظاهرين يهاجمون البرلمان الاندونيسي للمكالبة باستقالة اللرئيس عبد الرحمن وحيد.
2002- الرئيس الاميركي جورج بوش يحذر في اول خطاب له عن حال الاتحاد من ثلاث دول تشكل "محور الشر" في العالم هي العراق وايران وكوريا الشمالية.
2003- انتخاب ارييل شارون رئيسا للحكومة في اسرائيل.
2004- عملية تبادل اسرى تاريخية بين اسرائيل وحزب الله الشيعي اللبناني اطلقت اسرائيل خلالها سراح 400 فلسطيني و31 معتقلا اخر لقاء استعادة مدني ورفات ثلاثة جنود اسرائيليين.
2005- رحلة تجارية جوية تقلع من الصين وتحط في تايوان للمرة الاولى منذ 1949.
مواليد
1773 - فردريك موس، عالم معادن وجيولوجي ألماني.
1954- أوبرا وينفري، مقدمة برامج أميركية شهيرة.
1966- روماريو، لاعب كرة قدم برازيلي.
وفيات
803 - وفاة جعفر بن يحيى البرمكي، وزير هارون الرشيد، توفي مقتولا في النكبة المعروفة بنكبة "البرامكة"
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