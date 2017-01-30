حدث في مثل هذا اليوم January 30, 2017

أحداث

1945- غواصة سوفياتية تقصف السفينة فيلهيلم غوستلوف التي تقل عددا من اللاجئين اكبر من قدرتها مما يؤدي الى مقتل تسعة آلاف شخص في اسوأ حادث في تاريخ الملاحة البحرية.

1945- هتلر يلقي آخر خطاب له عبر الاذاعة بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لتوليه منصب المستشار في المانيا في 1933.

1948- متطرف هندوسي يغتال المهاتما غاندي زعيم حركة الكفاح السلمي من اجل الاستقلال.

1957- الملك سعود بن عبد العزيز يلتقي الرئيس دوايت ايزنهاور في واشنطن: اول زيارة لعاهل سعودي الى البيت الابيض.

1972- "احد دام" في ايرلندا الشمالية: القوات البريطانية تطلق النار على متظاهرين قاموا بأعمال شغب مما يؤدي الى مقتل 13 منهم.

1972- باكستان تعلن انسحابها من الكومنولث بسبب رغبة بريطانيا في الاعتراف ببنغلادش.

1982- الاميركي ريتشارد كرينتا يبرمج اول فيروس للكمبيوتر اطلق عليه اسم "ايلك المستنسخ".

1989- اغلاق السفارة الاميركية في كابول.

1993- توقيع "اتفاق اساسي" بين الفاتيكان واسرائيل يشكل اول وثيقة يتم ابرامها بين الجانبين في التاريخ.

2000- 169 قتيلا في تحطم طائرة ركاب كينية على سواحل ساحل العاج.

2005- اول اقتراع تعددي في العراق منذ اكثر من خمسين عاما، قاطعه السنة وحصلت فيه اللائحة الشيعية على اغلبية مقاعد البرلمان يليها الاكراد.

مواليد

1882 - فرانكلين روزفلت، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

1930 - جين هاكمان، ممثل أمريكي.

1962 - عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن.

1975 - جونينهو برنامبوكانو، لاعب كرة قدم برازيلي.

1981 - بيتر كراوتش، لاعب كرة قدم إنجليزي.

وفيات

1661 - إعدام أوليفر كرومويل، حامي اللوردات بإنجلترا، رسميا بعد وفاته بسنتين.

1948- أورفيل رايت، أول من طار في طائرة.

2001- وفاة الاميركي جوزف رانسوهوف احد اهم رواد الجراحة العصبية الحديثة في العالم.