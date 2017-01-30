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حدث في مثل هذا اليوم January 30, 2017

آخر تحديث: منذ 54 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 63
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حدث في مثل هذا اليوم January 30, 2017

أحداث

1945- غواصة سوفياتية تقصف السفينة فيلهيلم غوستلوف التي تقل عددا من اللاجئين اكبر من قدرتها مما يؤدي الى مقتل تسعة آلاف شخص في اسوأ حادث في تاريخ الملاحة البحرية.

 

1945- هتلر يلقي آخر خطاب له عبر الاذاعة بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لتوليه منصب المستشار في المانيا في 1933.

 

1948- متطرف هندوسي يغتال المهاتما غاندي زعيم حركة الكفاح السلمي من اجل الاستقلال.

 

1957- الملك سعود بن عبد العزيز يلتقي الرئيس دوايت ايزنهاور في واشنطن: اول زيارة لعاهل سعودي الى البيت الابيض.

 

1972- "احد دام" في ايرلندا الشمالية: القوات البريطانية تطلق النار على متظاهرين قاموا بأعمال شغب مما يؤدي الى مقتل 13 منهم.

 

1972- باكستان تعلن انسحابها من الكومنولث بسبب رغبة بريطانيا في الاعتراف ببنغلادش.

 

1982- الاميركي ريتشارد كرينتا يبرمج اول فيروس للكمبيوتر اطلق عليه اسم "ايلك المستنسخ".

 

1989- اغلاق السفارة الاميركية في كابول.

 

1993- توقيع "اتفاق اساسي" بين الفاتيكان واسرائيل يشكل اول وثيقة يتم ابرامها بين الجانبين في التاريخ.

 

2000- 169 قتيلا في تحطم طائرة ركاب كينية على سواحل ساحل العاج.

 

2005- اول اقتراع تعددي في العراق منذ اكثر من خمسين عاما، قاطعه السنة وحصلت فيه اللائحة الشيعية على اغلبية مقاعد البرلمان يليها الاكراد.

 

مواليد

1882 - فرانكلين روزفلت، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

 

1930 - جين هاكمان، ممثل أمريكي.

 

1962 - عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن.

 

1975 - جونينهو برنامبوكانو، لاعب كرة قدم برازيلي.

 

1981 - بيتر كراوتش، لاعب كرة قدم إنجليزي.

 

وفيات

1661 - إعدام أوليفر كرومويل، حامي اللوردات بإنجلترا، رسميا بعد وفاته بسنتين.

 

1948- أورفيل رايت، أول من طار في طائرة.

 

2001- وفاة الاميركي جوزف رانسوهوف احد اهم رواد الجراحة العصبية الحديثة في العالم.

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