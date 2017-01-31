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حدث في مثل هذا اليوم January 31, 2017
أحداث
1941- استقالة حكومة رشيد عالي الكيلاني في العراق بسبب معارضة بريطانيا الشديدة لعملها وانسحاب نوري السعيد منها.
1945- اعدام ايدي سلوفيك، اول جندي ينفذ فيه الحكم بسبب فراره من الجيش الاميركي منذ الحرب الاهلية.
1946- يوغوسلافيا تتبنى دستورا جديدا ينص على اتحاد ست جمهوريات.
1953- 1800 قتيل في فيضان بحر الشمال في هولندا.
1958- الولايات المتحدة تطلق "اكسبلورر 1" اول قمر اصطناعي اميركي يوضع بنجاح في المدار.
1968- حرب فيتنام: المقاتلون الفيتناميون الشماليون يهاجمون السفارة الاميركية في سايغون.
1991- القوات السعودية والقطرية تتمكن من استعادة منطقة الخفجي من العراق بعد يوم على دخول القوات العرقية اليها.
1966- إطلاق المركبة الفضائية السوفياتية لونا 9 التي نجحت في الهبوط على سطح القمر ونقل معطيات مصورة لسطحه.
1994- المجلس الاعلى للدولة يعين وزير الدفاع اليمين زروال رئيسا للدولة في الجزائر.
1996- مجلس الامن الدولي يتهم السودان بدعم الارهاب ويدعوه الى تسليم اثيوبيا ثلاثة اسلاميين متهمين بمحاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في اديس ابابا في 1995.
2001- القضاء الاسكتلندي يحكم على الليبي المقرحي بالسجن مدى الحياة اثر ادانته بالتورط في اعتداء لوكربي الذي اودى بحياى 271 شخصا في 1988.
2005- السلطات الكويتية تقتل خمسة متطرفين اسلاميين وتعتقل زعيمهم في ثاني اشتباك خلال 24 ساعة.
2005- القضاء المصري يضع رئيس حزب الغد ايمن نور في الحبس الاحتياطي بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه بتهمة "تزوير توكيلات قانونية تخوله تأسيس الحزب".
2006- شراكة مدتها خمس سنوات بين الحكومة الافغانية والاسرة الدولية التي تعهدت بدفع اكثر من خمسة مليارات دولار لتنمية هذا البلد.
2008- تقرير لجنة فينوغراد التي عينتها الحكومة يؤكد ان اسرائيل منيت "بفشل كبير وخطير" في حربها على حزب الله في تموز/يوليو 2006.
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