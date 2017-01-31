حدث في مثل هذا اليوم January 31, 2017

أحداث

1941- استقالة حكومة رشيد عالي الكيلاني في العراق بسبب معارضة بريطانيا الشديدة لعملها وانسحاب نوري السعيد منها.

1945- اعدام ايدي سلوفيك، اول جندي ينفذ فيه الحكم بسبب فراره من الجيش الاميركي منذ الحرب الاهلية.

1946- يوغوسلافيا تتبنى دستورا جديدا ينص على اتحاد ست جمهوريات.

1953- 1800 قتيل في فيضان بحر الشمال في هولندا.

1958- الولايات المتحدة تطلق "اكسبلورر 1" اول قمر اصطناعي اميركي يوضع بنجاح في المدار.

1968- حرب فيتنام: المقاتلون الفيتناميون الشماليون يهاجمون السفارة الاميركية في سايغون.

1991- القوات السعودية والقطرية تتمكن من استعادة منطقة الخفجي من العراق بعد يوم على دخول القوات العرقية اليها.

1966- إطلاق المركبة الفضائية السوفياتية لونا 9 التي نجحت في الهبوط على سطح القمر ونقل معطيات مصورة لسطحه.

1994- المجلس الاعلى للدولة يعين وزير الدفاع اليمين زروال رئيسا للدولة في الجزائر.

1996- مجلس الامن الدولي يتهم السودان بدعم الارهاب ويدعوه الى تسليم اثيوبيا ثلاثة اسلاميين متهمين بمحاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في اديس ابابا في 1995.

2001- القضاء الاسكتلندي يحكم على الليبي المقرحي بالسجن مدى الحياة اثر ادانته بالتورط في اعتداء لوكربي الذي اودى بحياى 271 شخصا في 1988.

2005- السلطات الكويتية تقتل خمسة متطرفين اسلاميين وتعتقل زعيمهم في ثاني اشتباك خلال 24 ساعة.

2005- القضاء المصري يضع رئيس حزب الغد ايمن نور في الحبس الاحتياطي بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه بتهمة "تزوير توكيلات قانونية تخوله تأسيس الحزب".

2006- شراكة مدتها خمس سنوات بين الحكومة الافغانية والاسرة الدولية التي تعهدت بدفع اكثر من خمسة مليارات دولار لتنمية هذا البلد.

2008- تقرير لجنة فينوغراد التي عينتها الحكومة يؤكد ان اسرائيل منيت "بفشل كبير وخطير" في حربها على حزب الله في تموز/يوليو 2006.