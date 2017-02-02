حدث في مثل هذا اليوم February 2, 2017

أحداث

1913- افتتاح اكبر محطة للقطارات في العالم "غراند سنترال ستيشن" في نيويورك.

1921- تظاهرات في جميع انحاء المانيا احتجاجا على تعويضات الحرب التي حددت لفرنسا وحدها باكثر من 218 مليار فرنك.

1931- النواب النازيون يطالبون بانسحاب المانيا من عصبة الامم.

1933- هتلر يؤكد لصحيفة "لا احد يريد السلام اكثر مما اريده انا".

1943- الحرب العالمية الثانية: استسلام آخر جيوب المقاومة الالمانية للروس في ستالينغراد.

1982- الاخوان المسلمون في سورية يعلنون عصيانا في مدينة حماة.

1986- الرئيس السوفياتي الجديد ميخائيل غورباتشيوف ينتقد في المؤتمر السابع والعشرين للحزب الشيوعي البيروقراطية والرؤساء السابقين وخصوصا ليونيد بريجنيف لانه "ابقى البلاد في حالة جمود".

مناسبات وأعياد

1949- إعلان المجر جمهورية شعبية.

مواليد

1809- فليكس مندلسون بريتهولد، موسيقي ألماني.

1942- إيهود باراك، رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، وزير الدفاع الحالي.

1947- فرح فاوست، ممثلة أميركية.

1961- توموهيرو نيشيمُرا، ممثل أداء صوتي ياباني.

1965- براندون لي، ممثل أميركي.

وفيات

1109 - وفاة أبو زكريا يحيى بن علي بن محمد، المعروف بالخطيب التبريزي، أحد أعلام اللغة والأدب في القرن الخامس الهجري.

1907- وفاة عالم الكيمياء الروسي ديمتري مندلييف الذي نجح في تصنيف العناصر الكيميائية حسب خواصها واوزانها الذرية.

1942 - وفاة إبراهام شتيرن، مؤسس منظمة شتيرن الصهيونية.

1970- وفاة المفكر البريطاني برتراند راسل.