- إنتشار روسي كثيف في دمشق وغياب للأسد وإنسحابات لـ”حزب الله”
- دخلت "قائمة المراقبة" عام 2017.. الفساد ينهش أستراليا
- حدث في مثل هذا اليوم February 2, 2017
- تأييد السعودية والامارات لإجراءات ترامب العنصرية ضد المسلمين موقف صادم.. اليس غريبا ان يدافع غير المسلمين عن المسلمين ويفعل بعضنا العكس تماما؟ وكيف يمكن الدفاع عن “عقوبات جماعية” باسم السيادة والتصدي للمخاطر.. ومن بلاد الحرمين؟
- موجة تسريح جديدة تحيل الصحافيين اللبنانيين إلى مصير مجهول
- «الرباعية» تنعى القانون المختلط.. وحديث عن تشكيل لجنة خبراء
- عون يزور مصر والأردن يومي 13 و14 الجاري
- اندفاع الجيش السوري نحو الباب يهدد بإطلاق شرارة مواجهة مع تركيا
- أراد تقسيمنا.. مسيحيون عرب يرفضون عرض ترامب.. وعدهم "برداً وسلاماً" وهم يخشون من فتح "باب جهنم" عليهم
- أميركا محذرةً إيران رسمياً: اختباركم للصاروخ الباليستي يزعزع الاستقرار
- أستراليا.. نقابة السكة الحديد تطالب بإنهاء خصخصة قطارات فيكتوريا
- شذرات فلسفية - 6
- الى الشيخ بيار الضاهر رئيس مجلس ادارة الـ«L.B.C.»
- تغريدات لاذعة من رياشي..
- وهاب: سنثأر من اي قاضٍ يتسبّب بقتل بهيج!
- انفوجرافيك: بين السعودية والإمارات وتركيا.. أمريكا تتاجر بالمليارات مع الدول الإسلامية
- اكتمال لائحة ريفي
- بالفيديو.. لحظات دراماتيكية في حفل زفاف
- توقعات الأبراج ليوم February 1, 2017
- المجهول الانتخابي: سقط المختلط ولا بديل
- عون: إنتاج النفط اللبناني يبدأ في 2018
- قانون الانتخاب: عودة الى «التأهيلي»
- مانشيت:القوى السياسية تتمترس خلف ثوابتها... والإعتراضات تطيح «المختلط»
- "الشراكة" مُهدَّدة وشعب السعودية يطالب ولا يثور!
- ترمب وإيران وخلط القضايا
حدث في مثل هذا اليوم February 2, 2017
أحداث
1913- افتتاح اكبر محطة للقطارات في العالم "غراند سنترال ستيشن" في نيويورك.
1921- تظاهرات في جميع انحاء المانيا احتجاجا على تعويضات الحرب التي حددت لفرنسا وحدها باكثر من 218 مليار فرنك.
1931- النواب النازيون يطالبون بانسحاب المانيا من عصبة الامم.
1933- هتلر يؤكد لصحيفة "لا احد يريد السلام اكثر مما اريده انا".
1943- الحرب العالمية الثانية: استسلام آخر جيوب المقاومة الالمانية للروس في ستالينغراد.
1982- الاخوان المسلمون في سورية يعلنون عصيانا في مدينة حماة.
1986- الرئيس السوفياتي الجديد ميخائيل غورباتشيوف ينتقد في المؤتمر السابع والعشرين للحزب الشيوعي البيروقراطية والرؤساء السابقين وخصوصا ليونيد بريجنيف لانه "ابقى البلاد في حالة جمود".
مناسبات وأعياد
1949- إعلان المجر جمهورية شعبية.
مواليد
1809- فليكس مندلسون بريتهولد، موسيقي ألماني.
1942- إيهود باراك، رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، وزير الدفاع الحالي.
1947- فرح فاوست، ممثلة أميركية.
1961- توموهيرو نيشيمُرا، ممثل أداء صوتي ياباني.
1965- براندون لي، ممثل أميركي.
وفيات
1109 - وفاة أبو زكريا يحيى بن علي بن محمد، المعروف بالخطيب التبريزي، أحد أعلام اللغة والأدب في القرن الخامس الهجري.
1907- وفاة عالم الكيمياء الروسي ديمتري مندلييف الذي نجح في تصنيف العناصر الكيميائية حسب خواصها واوزانها الذرية.
1942 - وفاة إبراهام شتيرن، مؤسس منظمة شتيرن الصهيونية.
1970- وفاة المفكر البريطاني برتراند راسل.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- دخلت "قائمة المراقبة" عام 2017.. الفساد ينهش أستراليا
- أديتا فيلكيفيسيوت عارية والإعترافات مع صديقات عاريات الصدر على الشاطئ في سانت بارتس
- اندفاع الجيش السوري نحو الباب يهدد بإطلاق شرارة مواجهة مع تركيا
- حدث في مثل هذا اليوم February 2, 2017
- أميركا محذرةً إيران رسمياً: اختباركم للصاروخ الباليستي يزعزع الاستقرار
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 152
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- حدث في مثل هذا اليوم February 2, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 31, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 30, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 29, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 28, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 27, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 26, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 25, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 24, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 23, 2017
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)