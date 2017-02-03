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حدث في مثل هذا اليوم February 3, 2017

آخر تحديث: منذ 19 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم February 3, 2017

أحداث

1913- إفتتاح أكبر محطة للقطارات في العالم "غراند سنترال ستيشن" في نيويورك.

 

1921- تظاهرات في جميع أنحاء ألمانيا احتجاجا على تعويضات الحرب التي حددت لفرنسا وحدها بأكثر من 218 مليار فرنك.

 

1931- النواب النازيون يطالبون بانسحاب ألمانيا من عصبة الأمم.

 

1933- هتلر يؤكد لصحيفة "لا أحد يريد السلام أكثر مما أريده انا".

 

1943- الحرب العالمية الثانية: استسلام آخر جيوب المقاومة الألمانية للروس في ستالينغراد.

 

1982- الإخوان المسلمون في سورية يعلنون عصيانا في مدينة حماة.

 

1986- الرئيس السوفياتي الجديد ميخائيل غورباتشيوف ينتقد في المؤتمر السابع والعشرين للحزب الشيوعي البيروقراطية والرؤساء السابقين وخصوصا ليونيد بريجنيف لأنه "أبقى البلاد في حالة جمود".

 

مناسبات وأعياد

1949- إعلان المجر جمهورية شعبية.

 

مواليد

1809- فليكس مندلسون بريتهولد، موسيقي ألماني.

 

1942- إيهود باراك، رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، وزير الدفاع الحالي.

 

1947- فرح فاوست، ممثلة أميركية.

 

1961- توموهيرو نيشيمُرا، ممثل أداء صوتي ياباني.

 

1965- براندون لي، ممثل أميركي.

 

وفيات

1109- وفاة أبو زكريا يحيى بن علي بن محمد، المعروف بالخطيب التبريزي، أحد أعلام اللغة والأدب في القرن الخامس الهجري.

 

1907- وفاة عالم الكيمياء الروسي ديمتري مندلييف الذي نجح في تصنيف العناصر

 

الكيميائية حسب خواصها واوزانها الذرية.

 

1942 - وفاة إبراهام شتيرن، مؤسس منظمة شتيرن الصهيونية.

 

1970- وفاة المفكر البريطاني برتراند راسل.

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