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حدث في مثل هذا اليوم February 3, 2017
أحداث
1913- إفتتاح أكبر محطة للقطارات في العالم "غراند سنترال ستيشن" في نيويورك.
1921- تظاهرات في جميع أنحاء ألمانيا احتجاجا على تعويضات الحرب التي حددت لفرنسا وحدها بأكثر من 218 مليار فرنك.
1931- النواب النازيون يطالبون بانسحاب ألمانيا من عصبة الأمم.
1933- هتلر يؤكد لصحيفة "لا أحد يريد السلام أكثر مما أريده انا".
1943- الحرب العالمية الثانية: استسلام آخر جيوب المقاومة الألمانية للروس في ستالينغراد.
1982- الإخوان المسلمون في سورية يعلنون عصيانا في مدينة حماة.
1986- الرئيس السوفياتي الجديد ميخائيل غورباتشيوف ينتقد في المؤتمر السابع والعشرين للحزب الشيوعي البيروقراطية والرؤساء السابقين وخصوصا ليونيد بريجنيف لأنه "أبقى البلاد في حالة جمود".
مناسبات وأعياد
1949- إعلان المجر جمهورية شعبية.
مواليد
1809- فليكس مندلسون بريتهولد، موسيقي ألماني.
1942- إيهود باراك، رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، وزير الدفاع الحالي.
1947- فرح فاوست، ممثلة أميركية.
1961- توموهيرو نيشيمُرا، ممثل أداء صوتي ياباني.
1965- براندون لي، ممثل أميركي.
وفيات
1109- وفاة أبو زكريا يحيى بن علي بن محمد، المعروف بالخطيب التبريزي، أحد أعلام اللغة والأدب في القرن الخامس الهجري.
1907- وفاة عالم الكيمياء الروسي ديمتري مندلييف الذي نجح في تصنيف العناصر
الكيميائية حسب خواصها واوزانها الذرية.
1942 - وفاة إبراهام شتيرن، مؤسس منظمة شتيرن الصهيونية.
1970- وفاة المفكر البريطاني برتراند راسل.
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