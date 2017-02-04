حدث في مثل هذا اليوم February 4, 2017

أحداث

1789- انتخاب جورج واشنطن رئيسا للولايات المتحدة باجماع ناخبين يمثلون الولايات.

1899 - بداية الحرب الفلبينية الأميركية.

1902 - جمعية "الاتحاد والترقي" تعقد مؤتمرا في باريس بعنوان "مؤتمر أحرار العثمانية" وجمع المعارضين لنظام السلطان عبد الحميد الثاني، واتخذ المؤتمر عدة قرارات منها أن تؤسس في الإمبراطورية العثمانية إدارات محلية مستقلة على أساس القوميات.

1915 - ألمانيا تفرض حصارا بالغواصات حول بريطانيا وتعلن استهداف أي سفينة بالقرب من بريطانيا وذلك بالحرب العالمية الأولى.

1922- اليابان تتخلى عن اقليم شاندونغ للصين.

1938- هتلر يعلن نفسه قائدا للقوات الالمانية المسلحة.

1936 - الراديوم أول عنصر مشع يتم اكتشافه.

1941- الولايات المتحدة تنشىء اسطول الاطلسي لحماية السفن التجارية في المحيط الاطلسي خلال الحرب العالمية الثانية.

1942- بريطانيا تجبر الملك فاروق على تعيين زعيم حزب الوفد مصطفى النحاس باشا رئيسا للوزراء.

1945- انعقاد مؤتمر "يالطا" الذي اتخذ فيه تشرشل وروزفلت وستالين قرارات بالغة الاهمية لمستقبل العالم منها تقسيم ألمانيا وغزو اليابان.

1948- استقلال جزيرة "سيلان" التي اصبح اسمها لاحقا سريلانكا عن بريطانيا بعد نجاح قادة الاستقلال السيلانيين في توحيد التاميل والسنهاليين.

1952 القوات الفرنسية تحاصر قصر الملك المغربي محمد الخامس وتجبره على اتخاذ بعض القرارات، منها عزل بعض أعضاء ديوانه، وعزل رئيس جامعة القرويين في فاس.

1969- تدشين "الاربانت" اول شبكة للمعلوماتية طورتها وكالة تابعة لوزارة الدفاع الاميركية وشكلت اساس الانترنت ثم توقفت في 1990.

1976- زلزال يؤدي إلى مقتل اكثر من 22 الف شخص في الهندوراس وغواتيمالا.

1979- اسلاميون يخطفون السفير الاميركي في كابول ادولف دابس الذي قتل بعد ذلك في تبادل لاطلاق النار بين الخاطفين والشرطة.

1980- ابو الحسن بني صدر يتولى الرئاسة في ايران.

1997- مروحيتان اسرائيليتان كبيرتان من طراز "تسور" تنقلان تعزيزات عسكرية إلى جنوب لبنان تصطدمان ببعضهما فوق الجليل في اسوأ كارثة في تاريخ سلاح الطيران الاسرائيلي: 73 قتيلا.

1997- سلوبودان ميلوسيفيتش يعترف بفوز المعارضة في الانتخابات بعد رفضه النتائج في البداية.

1998- خمسة آلاف قتيل في زلزال في شمال افغانستان.

1999 – انتخاب الجنرال هوغو شافيز رئيسا لفنزويلا.

2003- اعلان جمهورية صربيا ومونتينيغرو بعد حل جمهورية وغوسلافيا الاتحادية.

2004- عبد القدير خان مهندس البرنامج النووي الباكستاني يقدم اعتذاراته إلى الشعب لتسريبه تكنولوجيا نووية إلى ليبيا وايران وكوريا الشمالية.

2006- متظاهرون يحرقون السفارتين الدنماركية والنروجية في دمشق احتجاجا على نشر رسوم كاريكاتورية للنبي محمد"صلى الله عليه وسلم" في صحفهما.

2008- هجوم في ديمونا جنوب اسرائيل يسفر عن مقتل اسرائيلية وجرح احد عشر اسرائيليا.

مناسبات وأعياد

اليوم العالمي لمكافحة مرض السرطان.

مواليد

1677 - يوهان لودفيغ باخ، الموسيقار الألماني، وابن عم الموسيقار الشهير يوهان سباستيان باخ.

1881 - هارولد ديكسون، سياسي ومؤرخ بريطاني عاش بالكويت.

1917 - عبد الرحمن بدوي، فيلسوف مصري ومؤرخ للفلسفة.

1917 - يحيى خان، الرئيس الباكستاني.

1928- جمال حمدان، أحد أعلام الفكر الجغرافي العربي، وصاحب شخصية مصر.

1964 - ليلى علوي، ممثله سينمائية مصرية.