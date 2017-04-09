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حدث في مثل هذا اليوم April 9, 2017
احداث
1902- نشرة طبية اميركية تحتج على عرض لقطات "مثيرة" صورها كليمان موريس خلال عملية جراحية قام بها اوجين لوي دوايان لفصل توأمتين سياميتين.
1940- الحرب العالمية الثانية: القوات الالمانية تجتاح النروج والدنمارك.
1945- تأميم شركة الطيران الفرنسية اير فرانس.
1945- الحرب العالمية الثانية: هجوم لقوات الحلفاء على شمال ايطاليا.
1948- مقتل 250 عربيا في قرية دير ياسين قرب القدس في هجوم شنته منظمتا لارغون وشتيرن الارهابيتان.
1961- مئة قتيل في احتراق السفينة البريطانية "دارا" في الخليج.
1962- سوشيلا نايار طبيبة المهاتما غاندي اول امرأة تصبح وزيرة في الهند.
1966- صوفيا لورين والمنتج السينمائي كارلو بونتي يتزوجان سرا في فرنسا بعد ان حصلا على الجنسية الفرنسية التي مكنته بعد ذلك من الطلاق من زوجته الايطالية.
1991- برلمان جورجيا يعلن سيادة الجمهورية برئاسة زياد غمساخورديا.
2003- الحرب على العراق: سقوط بغداد وانهيار نظام الرئيس صدام حسين.
مواليد
1933- ولادة الممثل الفرنسي جان بول بلموندو.
1945- ولادة الممثلة الاميركية ميا فارو.
وفيات
1961- وفاة ملك البانيا السابق والوحيد زوغ الاول.
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