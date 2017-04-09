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حدث في مثل هذا اليوم April 9, 2017

آخر تحديث: منذ 10 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم April 9, 2017

احداث

1902- نشرة طبية اميركية تحتج على عرض لقطات "مثيرة" صورها كليمان موريس خلال عملية جراحية قام بها اوجين لوي دوايان لفصل توأمتين سياميتين.

1940- الحرب العالمية الثانية: القوات الالمانية تجتاح النروج والدنمارك.

1945- تأميم شركة الطيران الفرنسية اير فرانس.

1945- الحرب العالمية الثانية: هجوم لقوات الحلفاء على شمال ايطاليا.

1948- مقتل 250 عربيا في قرية دير ياسين قرب القدس في هجوم شنته منظمتا لارغون وشتيرن الارهابيتان.

1961- مئة قتيل في احتراق السفينة البريطانية "دارا" في الخليج.

1962- سوشيلا نايار طبيبة المهاتما غاندي اول امرأة تصبح وزيرة في الهند.

1966- صوفيا لورين والمنتج السينمائي كارلو بونتي يتزوجان سرا في فرنسا بعد ان حصلا على الجنسية الفرنسية التي مكنته بعد ذلك من الطلاق من زوجته الايطالية.

1991- برلمان جورجيا يعلن سيادة الجمهورية برئاسة زياد غمساخورديا.

2003- الحرب على العراق: سقوط بغداد وانهيار نظام الرئيس صدام حسين.

 

مواليد

1933- ولادة الممثل الفرنسي جان بول بلموندو.

1945- ولادة الممثلة الاميركية ميا فارو.

 

وفيات

1961- وفاة ملك البانيا السابق والوحيد زوغ الاول.

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