حدث في مثل هذا اليوم April 11, 2017

أحداث

1924- تأسيس شركة "مرسيدس بنز" بعد دمج شركتي غوتليب دايملر وكارل بنز.

1949- اسرائيل تنضم إلى الامم المتحدة.

1949- سيام تغير اسمها ليصبح تايلاند.

1951- الرئيس هاري ترومان يقيل فجأة قائد القوات الاميركية في المحيط الهادىء، الجنرال دوغلاس ماك آرثر من مهامه لانه انتقد الاهداف السياسية الاميركية في كوريا.

1953- البرلمان الايراني يصادر ممتلكات الشاه محمد رضا بهلوي بعد ايام على اعلان رئيس الوزراء محمد مصدق تأميم النفظ.

1960- اربعة من رجال الموساد يعتقلون المسؤول النازي السابق ادولف ايشمان الذي كان يعيش باسم ريكاردو كليمنت في الارجنتين.

1960- طرح حبوب منع الحمل للبيع في الاسواق للمرة الاولى في العالم.

1968- تظاهرات طلابية عنيفة في برلين.

1975- توقيع اتفاق تجاري للتبادل الحر بين اسرائيل والسوق الاوروبية المشتركة.

1979- ستون قتيلا و800 جريح في اعصارين في ولايتي تكساس واوكلاهوما.

1979- الرئيس الاوغندي عيدي امين دادا يفر الى ليبيا بعد انقلاب مدعوم من ليبيا وتنزانيا ومنظمة العفو الدولية تحمله مسؤولية موت 300 الف شخص في عهده.

1978- طهران تشهد اولى التظاهرات المعادية لسلطة الشاه في ايران.

1996- اسرائيل تشن عملية "عناقيد الغضب" لضرب القوة العسكرية لحزب الله في جنوب لبنان.

1996- 49 دولة افريقية توقع في القاهرة اتفاقية لحظر الاسلحة النووية في افريقيا.

1998 - الهند تقوم بتفجير نووي تحت الأرض ضاربة عرض الحائط جميع الإحتجاجات الدولية.

2002- اعتداء على الكنيس اليهودي في جربة بتونس يسفر عن مقتل 21 شخصا.

2003- 91% من الليتوانيين يؤيدون في استفتاء الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي.

2004- الرئيس الاميركي جورج بوش يفرض عقوبات اقتصادية على سوريا ويتهمها بعرقلة ارساء الاستقرار في العراق.

2005- تظاهرات احتجاج في شرق وجنوب شرق افغانستان بعد معلومات عن تدنيس مصاحف من قبل جنود اميركيين في معتقل غوانتانامو الاميركي في كوبا.

2008- السودان يقطع علاقاته الدبلوماسية مع تشاد غداة هجوم لمتمردي دارفور على مدينة ام درمان نفت نجامينا تورطها فيه.

مناسبات واعياد

اليوم العالمي للكائنات المهددة.

مواليد

1906- الفنان الاسباني سلفادور دالي.

وفيات

1977- وفاة الشاعر الفرنسي جاك بريفير.

1976- المهندس المعماري الفنلندي الفار التو.

1985- وفاة الرئيس الالباني انور خوجا.

1981- المغني الجامايكي بوب مارلي.

1987- وفاة الكاتب الاميركي ارسكين كالدويل.

1988- الجاسوس البريطاني كيم فيلبي.