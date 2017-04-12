حدث في مثل هذا اليوم April 12, 2017

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احداث
1919 - الزعيم المصري سعد زغلول يرسل مذكرة احتجاج إلى "مؤتمر الصلح" الذي انعقد في باريس عقب الحرب العالمية الأولى، بسبب اعتراف المؤتمر بالحماية البريطانية على مصر. وقرر المؤتمر إبقاء الدول العربية تحت الحماية البريطانية والفرنسية.
1937 - اندلاع مظاهرات عارمة في النجف ولواء الديوانية ضد الحكومة العراقية، فقامت الحكومة بقصف المدن والقرى بالطائرات فسقط أكثر من ثلاثمائة قتيل في أقل من أسبوعين.
1941- الالماني كونراد تسوزي يعرض جهاز "تسي-3" اول كمبيوتر قابل للبرمجة وآلي بالكامل في برلين.
1943- الحرب العالمية الثانية: استسلام دول المحور في شمال افريقيا.
1945- رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل يتحدث للمرة الاولى عن "ستار حديدي" في اوروبا.
1949- الجيش السوفياتي ينهي حصار برلين.
1949- القوى الغربية المنتصرة في الحرب العالمية الثانية تقر القانون الاساسي لجمهورية ألمانيا اتحادية "الغربية".
1951- الولايات المتحدة تقوم باول تجربة لتفجير قنبلة هيدروجينية.
1956 - المتطرفون اليهود في الجزائر يرتكبون مذبحة وحشية ضد المواطنين العزل في مدينة قسنطينة بمساعدة الفرنسيين.
1965- تحطم المركبة السوفياتية" لونا 5"على سطح القمر.
1965- اقامة علاقات دبلوماسية بين ألمانيا الغربية واسرائيل للمرة الاولى منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
1993- حركتا فتح وحماس تشنان للمرة الاولى عملية مشتركة منذ بداية الانتفاضة في قطاع غزة.
2002- جيمي كارتر يقوم بزيارة إلى كوبا هي الاولى لرئيس اميركي سابق منذ انتصار الثورة في 1959.
2003- ثلاث عمليات انتحارية في الرياض تسفر عن مقتل 35 شخصا بينهم منفذيها التسعة ومئتي جريح.
2003- تعيين بول بريمر رئيسا للسلطة المدنية الاميركية في العراق في مكان جاي غاردنر.
2005- مجموعة مسلحة تهاجم سجنا في مدينة انديجان "اوزبكستان" مما يؤدي إلى معارك مع الجيش. ادى قمع آلاف المتظاهرين المؤيدين للمتمردين إلى سقوط بين 500 والف قتيل.
2009- قطر وبريطانيا تفتتحان في مقاطعة ويلز أكبر مشروع متكامل للغاز المسال في العالم.
مناسبات وأعياد
اليوم العالمي للتمريض.
1947 - استقلال منغوليا.
وفيات
2001 - ديدي ، لاعب كرة قدم برازيلي ومدرب كرة قدم، فاز في كأس العالم لكرة القدم 1958 وكأس العالم لكرة القدم 1962.
2006- مقتل حوالي مئتي شخص في انفجار انبوب للنفط في قرية في منطقة لاغوس في نيجيريا.
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