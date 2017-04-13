حدث في مثل هذا اليوم April 13, 2017

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احداث
1204 - الحملة الصليبية الرابعة: اجتياح القسطنطينية.
1250 – الحملة الصليبية السابعة: نجاح المصريين بفارسكور في إلحاق هزيمة بالصليبيين ، وأسر لويس التاسع ملك فرنسا.
1772 - هروب علي بك الكبير أعظم الأمراء المماليك في مصر إلى الشام بعد فشل حركته في الخروج على دولة الخلافة العثمانية التي كانت مصر تابعة لها.
1909 - واقعة 31 مارت: وحدات من الجيش العثماني المؤيدة لجمعية الاتحاد والترقي تقود عصيانا ضد السلطان عبد الحميد الثاني إنتهت بخلعه في 27 نيسان/أبريل.
1919- مجزرة جاليانوالا باغ: القوات البريطانية تقتل مئات المتظاهرين السيخ خلال تجمع للاحتجاج على اضطهاد الهنود في مدينة امريتسار في الهند وتجرح اكثر من 1200 آخرين.
1921- تأسيس الحزب الشيوعي الاسباني.
1939- تأسيس "الجيش الاحمر الهندي" من اجل النضال المسلح ضد الاحتلال البريطاني.
1953- مدير وكالة الاستخبارات المركزية آلن دلس يطلق برنامج "ام كا الترا" لاختبار امكانية التحكم بالوضع النفسي لاي شخص والتدخل في عمل الدماغ عن طريق حبوب.
1961 - الاتحاد السوفيتي يرسل أول رجل إلى الفضاء: يوري جاجارين.
1975- حادث "عين الرمانة" يشعل شرارة الحرب الاهلية اللبنانية.
1976 - القوات السورية تدخل إلى لبنان وتصل إلى مسافة 30 كم من بيروت.
1983- انتخاب هارولد واشنطن رئيسا لبلدية شيكاغو، اول اميركي افريقي يشغل هذا المنصب في تاريخ المدينة.
1985- رامز عليا يتولى الرئاسة في ألبانيا خلفا لانور خوجا.
1986- البابا يوحنا بولس الثاني يزور للمرة الاولى في تاريخ الكنيسة كنيس روما الخاص باقدم جالية يهودية في العالم.
مناسبات وأعياد
رأس السنة التايلاندية.
رأس السنة الكمبودية.
مواليد
1154 - مظفر الدين كوكبوري، أمير أربيل وأحد كبار القادة الذين شاركوا صلاح الدين في جهاده ضد الصليبيين.
1743 - توماس جيفرسون، الرئيس الثالث من رؤساء الولايات المتحدة الاميركية.
1924 - مولد السياسي الفرنسي ريمون بار.
وفيات
685 - يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، الخليفة الثاني من خلفاء دولة بني أمية.
1517 - مقتل السلطان طومان باي آخر سلاطين الدولة المملوكية، وكان ذلك إيذانا بانتهاء المماليك وبداية تبعية مصر للدولة العثمانية.
1635 – إعدام فخر الدين الثاني، أمير الدروز بجبل لبنان.
1966 - عبد السلام عارف، رئيس جمهورية العراق.
1997 - مصطفى أمين، صحفي مصري.
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