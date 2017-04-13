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حدث في مثل هذا اليوم April 13, 2017

آخر تحديث: منذ 30 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم April 13, 2017

احداث

1204 - الحملة الصليبية الرابعة: اجتياح القسطنطينية.

1250 – الحملة الصليبية السابعة: نجاح المصريين بفارسكور في إلحاق هزيمة بالصليبيين ، وأسر لويس التاسع ملك فرنسا.

1772 - هروب علي بك الكبير أعظم الأمراء المماليك في مصر إلى الشام بعد فشل حركته في الخروج على دولة الخلافة العثمانية التي كانت مصر تابعة لها.

1909 - واقعة 31 مارت: وحدات من الجيش العثماني المؤيدة لجمعية الاتحاد والترقي تقود عصيانا ضد السلطان عبد الحميد الثاني إنتهت بخلعه في 27 نيسان/أبريل.

1919- مجزرة جاليانوالا باغ: القوات البريطانية تقتل مئات المتظاهرين السيخ خلال تجمع للاحتجاج على اضطهاد الهنود في مدينة امريتسار في الهند وتجرح اكثر من 1200 آخرين.

1921- تأسيس الحزب الشيوعي الاسباني.

1939- تأسيس "الجيش الاحمر الهندي" من اجل النضال المسلح ضد الاحتلال البريطاني.

1953- مدير وكالة الاستخبارات المركزية آلن دلس يطلق برنامج "ام كا الترا" لاختبار امكانية التحكم بالوضع النفسي لاي شخص والتدخل في عمل الدماغ عن طريق حبوب.

1961 - الاتحاد السوفيتي يرسل أول رجل إلى الفضاء: يوري جاجارين.

1975- حادث "عين الرمانة" يشعل شرارة الحرب الاهلية اللبنانية.

1976 - القوات السورية تدخل إلى لبنان وتصل إلى مسافة 30 كم من بيروت.

1983- انتخاب هارولد واشنطن رئيسا لبلدية شيكاغو، اول اميركي افريقي يشغل هذا المنصب في تاريخ المدينة.

1985- رامز عليا يتولى الرئاسة في ألبانيا خلفا لانور خوجا.

1986- البابا يوحنا بولس الثاني يزور للمرة الاولى في تاريخ الكنيسة كنيس روما الخاص باقدم جالية يهودية في العالم.

 

مناسبات وأعياد

رأس السنة التايلاندية.

رأس السنة الكمبودية.

 

مواليد

1154 - مظفر الدين كوكبوري، أمير أربيل وأحد كبار القادة الذين شاركوا صلاح الدين في جهاده ضد الصليبيين.

1743 - توماس جيفرسون، الرئيس الثالث من رؤساء الولايات المتحدة الاميركية.

1924 - مولد السياسي الفرنسي ريمون بار.

 

وفيات

685 - يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، الخليفة الثاني من خلفاء دولة بني أمية.

1517 - مقتل السلطان طومان باي آخر سلاطين الدولة المملوكية، وكان ذلك إيذانا بانتهاء المماليك وبداية تبعية مصر للدولة العثمانية.

1635 – إعدام فخر الدين الثاني، أمير الدروز بجبل لبنان.

1966 - عبد السلام عارف، رئيس جمهورية العراق.

1997 - مصطفى أمين، صحفي مصري.

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