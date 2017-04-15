حدث في مثل هذا اليوم April 15, 2017

أحداث

1936 - انطلاق شرارة ثورة عام 1936 ضد الاحتلال البريطاني لفلسطين والهجرة اليهودية (فجرها رجال عز الدين القسام بعد استشهاده عام 1935).

1973 - العقيد معمر القذافي يعلن الحرب على ما أسماه "الدولة الكلاسيكية" ذات النمط الرجعي.

1982 - تنفيذ حكم الاعدام بـ خالد الاسلامبولي وخمسة من معاونية بتهمة اغتيال الرئيس المصري أنور السادات.

1986- غارة أميركية على مدينتي طرابلس وبنغازي الليبيتين.

1988 - بداية التمرّد في ميدان تيانامان الصيني.

1988- حريق في مخيمات الحجاج في مكة يؤدي إلى مصرع 343 حاجاً.

1994 - (32) جنرالاً إسرائيليًا متقاعدًا يتظاهرون تأييدًا لاستمرار التفاوض مع الفلسطينيين.

2002- السلطات الإسرائيلية تلقي القبض على مروان البرغوثي ،أحد قياديي حركة "فتح" الفلسطينية.

مواليد

1452 - مولد الفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي (توفي عام 1519) اشتهر كرسام ونحات وموسيقي ومهندس وأشهر أعماله: لوحة الموناليزا.

1707 - مولد عالم الرياضيات السويسري ليونار أولر" أحد مؤسسي علم الرياضيات المجردة".

1793 - مولد العالم الألماني فريدريك فلهلهم الذي قام بمسح منهجي لاكتشاف النجوم المرئية.

1928 - الإمام موسى الصدر، مؤسس حركة أفواج المقاومة اللبنانية "أمل"،

وعالم ديني ومفكروسياسي شيعي.

1950 - الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطيه.

وفيات

1998 -وفاة الزعيم الكمبودي بول بوت في منفاه عند الحدود مع تايلندا (ولد عام 1928) اتهم بشن حرب إبادة أدت إلى مقتل نحو مليون كمبودي.