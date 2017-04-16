إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | المزيد | هذا اليوم في التاريخ | حدث في مثل هذا اليوم April 16, 2017
المصنفة ايضاً في: هذا اليوم في التاريخ, منوعات

حدث في مثل هذا اليوم April 16, 2017

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 87
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
حدث في مثل هذا اليوم April 16, 2017

احداث

-1988اغتيال القيادي الفلسطيني خليل الوزير (ابو جهاد) احد مهندسي الانتفاضة في منزله في تونس.

 

1991- الولايات المتحدة تفرض منطقة حظر جوي في شمال العراق لحماية المدنيين الاكراد.

 

1992- الرئيسان الاميركي جورج بوش والروسي بوريس يلتسين يوقعان في واشنطن اتفاقا حول خفض الترسانة النووية الاستراتيجية لكل من بلديهما.

 

1995- اغتيال الفتى الباكستاني اقبال مسيح (12 عاما) الذي باعه والداه وهو في الرابعة لصاحب مصنع للنسيج قبل ان يتمرد عليه ويناضل ضد تشغيل الاطفال.

 

1998- اللجنة الخاصة للامم المتحدة لازالة اسلحة الدمار الشامل العراقية تعلن بعد تفتيش ثمانية قصور رئاسية انها لم تعثر على اسلحة.

 

2003- 25 دولة اوروبية توقع اتفاقا لتوسيع الاتحاد الاوروبي ليشمل بذلك عشر بلدان جديدة.

 

2007- مجزرة فيرجينيا تيك: هجومان بفارق ساعتين على معهد فيرجينيا للبوليتيكنيك وجامعة الولاية شنهما الطالب سونغ هو تشي قبل ان ينتحر: 32 قتيلا.

 

2008- البابا بنديكتوس السادس عشر يبدأ زيارة للولايات المتحدة.

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)