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- حدث في مثل هذا اليوم April 15, 2017
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حدث في مثل هذا اليوم April 16, 2017
احداث
-1988اغتيال القيادي الفلسطيني خليل الوزير (ابو جهاد) احد مهندسي الانتفاضة في منزله في تونس.
1991- الولايات المتحدة تفرض منطقة حظر جوي في شمال العراق لحماية المدنيين الاكراد.
1992- الرئيسان الاميركي جورج بوش والروسي بوريس يلتسين يوقعان في واشنطن اتفاقا حول خفض الترسانة النووية الاستراتيجية لكل من بلديهما.
1995- اغتيال الفتى الباكستاني اقبال مسيح (12 عاما) الذي باعه والداه وهو في الرابعة لصاحب مصنع للنسيج قبل ان يتمرد عليه ويناضل ضد تشغيل الاطفال.
1998- اللجنة الخاصة للامم المتحدة لازالة اسلحة الدمار الشامل العراقية تعلن بعد تفتيش ثمانية قصور رئاسية انها لم تعثر على اسلحة.
2003- 25 دولة اوروبية توقع اتفاقا لتوسيع الاتحاد الاوروبي ليشمل بذلك عشر بلدان جديدة.
2007- مجزرة فيرجينيا تيك: هجومان بفارق ساعتين على معهد فيرجينيا للبوليتيكنيك وجامعة الولاية شنهما الطالب سونغ هو تشي قبل ان ينتحر: 32 قتيلا.
2008- البابا بنديكتوس السادس عشر يبدأ زيارة للولايات المتحدة.
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