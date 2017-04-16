حدث في مثل هذا اليوم April 16, 2017

احداث

-1988اغتيال القيادي الفلسطيني خليل الوزير (ابو جهاد) احد مهندسي الانتفاضة في منزله في تونس.

1991- الولايات المتحدة تفرض منطقة حظر جوي في شمال العراق لحماية المدنيين الاكراد.

1992- الرئيسان الاميركي جورج بوش والروسي بوريس يلتسين يوقعان في واشنطن اتفاقا حول خفض الترسانة النووية الاستراتيجية لكل من بلديهما.

1995- اغتيال الفتى الباكستاني اقبال مسيح (12 عاما) الذي باعه والداه وهو في الرابعة لصاحب مصنع للنسيج قبل ان يتمرد عليه ويناضل ضد تشغيل الاطفال.

1998- اللجنة الخاصة للامم المتحدة لازالة اسلحة الدمار الشامل العراقية تعلن بعد تفتيش ثمانية قصور رئاسية انها لم تعثر على اسلحة.

2003- 25 دولة اوروبية توقع اتفاقا لتوسيع الاتحاد الاوروبي ليشمل بذلك عشر بلدان جديدة.

2007- مجزرة فيرجينيا تيك: هجومان بفارق ساعتين على معهد فيرجينيا للبوليتيكنيك وجامعة الولاية شنهما الطالب سونغ هو تشي قبل ان ينتحر: 32 قتيلا.

2008- البابا بنديكتوس السادس عشر يبدأ زيارة للولايات المتحدة.