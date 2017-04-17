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حدث في مثل هذا اليوم April 17, 2017

آخر تحديث: منذ 18 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 16
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حدث في مثل هذا اليوم April 17, 2017

أحداث

1941- الحرب العالمية الثانية: استسلام مملكة يوغوسلافيا لالمانيا.

 

1943- فوز الكتلة الوطنية في الانتخابات النيابية في سورية وانتخاب شكري القوتلي رئيسا.

 

1961- فشل عملية انزال اميركية في خليج الخنازير في كوبا التي كان الاميركيون يرون في سياستها الموالية للاتحاد السوفياتي تهديدا لمصالحهم في المنطقة.

 

1969- ادانة الاميركي الفلسطيني الاصل سرحان سرحان باغتيال السناتور روبرت كينيدي.

 

1975- الخمير الحمر يدخلون العاصمة الكمبودية بنوم بنه بعد حصار استمر سنتين.

 

2004- اسرائيل تغتال عبد العزيز الرنتيسي قائد حركة حماس في الاراضي الفلسطينية.

 

مناسبات وأعياد

1945- سورية تحتفل بجلاء آخر جندي فرنسي وبريطاني عن اراضيها.

 

1971- إعلان جمهورية بنغلادش الشعبية برئاسة مجيب الرحمن.

 

وفيات

1993- وفاة تورغوت اوزال الرئيس الثامن لتركيا.

 

2008- وفاة الاديب الفرنسي ايميه سيزير.

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