- «أم القنابل» والسيد الرئيس
- لبنان يدير «محرّكاته» بحثاً عن مَخرج «الفرصة الأخيرة» لقانون الانتخاب
- حدث في مثل هذا اليوم April 17, 2017
- العقوبات الأميركية ضد حزب الله تطال حلفاءه السياسيين
- تأخرت معركة الحديدة.. أم لم تتأخر
- رئيس الزمالك يتهم أعضاء الاتحاد المصري بـ «السرقة»
- مصادر: طروحات لمعالجة الفراغ بتشكيل حكومة عسكرية
- الراعي: ندعو لنقل اللاجئين إلى مناطق آمنة في سورية
- أردوغان يهنئ زعماء "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" و"الاتحاد الكبير" بالفوز في الاستفتاء
- لهذه الأسباب.. كفر الأستراليون بالخصخصة
- وفاة أحد مؤسسي الإنترنت
- المعتقلون الأمنيون في السجون الإسرائيلية يضربون عن الطعام
- أول رئيس يوقع خطة لبلاد "خالية من التبغ"
- المرصد: عدد قتلى الهجوم على حافلات قرب حلب يرتفع إلى 112 على الأقل
- روسيا تدافع عن نفسها لا الأسد
- إبطاء الموت وعلاج الأمراض المستعصية.. إلى أين ستأخذنا آخر التطورات في علم الجينات؟
- بـ 2.6 مليار دولار.. تحالف أسترالي يستحوذ على هيئة تسجيل الأراضي بنيو ساوث ويلز
- ميقاتي مهنئاً بالفصح: لنحافظ على العيش الواحد
- كوريا الشمالية تفشل في إجراء تجربة صاروخية جديدة
- هل يفوز اردوغان ويتحقق حلمه في احياء الإرث العثماني ويتوج سلطانا مطلقا؟ وماذا لو خسر الرهان؟ وهل ستنجح خطته في اثارة النعرات القومية ضد أوروبا في ترجيح كفته؟ وهل يواجه “مؤامرة” خارجية فعلا؟
- اقتراحٌ بـ «اقتراعٍ طائفي» في لبنان و«ترانسفير» مذهبي على حدوده الشرقية
- وفاة آخر مواليد القرن التاسع عشر
- امرأة تضاعف مواردها المالية بطريقة مثيرة.. تعرف عليها
- توقعات الأبراج ليوم April 16, 2017
- ابتزاز العالم ..
حدث في مثل هذا اليوم April 17, 2017
أحداث
1941- الحرب العالمية الثانية: استسلام مملكة يوغوسلافيا لالمانيا.
1943- فوز الكتلة الوطنية في الانتخابات النيابية في سورية وانتخاب شكري القوتلي رئيسا.
1961- فشل عملية انزال اميركية في خليج الخنازير في كوبا التي كان الاميركيون يرون في سياستها الموالية للاتحاد السوفياتي تهديدا لمصالحهم في المنطقة.
1969- ادانة الاميركي الفلسطيني الاصل سرحان سرحان باغتيال السناتور روبرت كينيدي.
1975- الخمير الحمر يدخلون العاصمة الكمبودية بنوم بنه بعد حصار استمر سنتين.
2004- اسرائيل تغتال عبد العزيز الرنتيسي قائد حركة حماس في الاراضي الفلسطينية.
مناسبات وأعياد
1945- سورية تحتفل بجلاء آخر جندي فرنسي وبريطاني عن اراضيها.
1971- إعلان جمهورية بنغلادش الشعبية برئاسة مجيب الرحمن.
وفيات
1993- وفاة تورغوت اوزال الرئيس الثامن لتركيا.
2008- وفاة الاديب الفرنسي ايميه سيزير.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 158
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- حدث في مثل هذا اليوم April 17, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم April 16, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم April 15, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم April 13, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم April 12, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم April 11, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم April 10, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم April 9, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم April 8, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم April 7, 2017
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)