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حدث في مثل هذا اليوم April 18, 2017

آخر تحديث: منذ 18 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم April 18, 2017

أحداث

1923- دستور جديد في مصر يصبح السلطان فؤاد بموجبه ملكا باسم فؤاد الاول.

1948- مقتل القائد الفلسطيني عبد القادر الحسيني في معركة القسطل في فلسطين

1951- ست دول اوروبية توقع اتفاقية السوق الاوروبية للفحم والحديد، الخطوة الاولى على طريق الوحدة الاوروبية.

1955- انعقاد مؤتمر باندونغ الذي اسس حركة عدم الانحياز بمشاركة 55 دولة آسيوية وافريقية.

1959- صحيفة "لوموند" الفرنسية تنشر تحقيقا اجرته سرا عن معسكرات اقامتها القوات الفرنسية في الجزائر لتجميع السكان وتطويقهم ومنعهم بذلك من الاتصال بجبهة التحرير الوطني.

1966- بدء الثورة الثقافية الكبرى في الصين.

1988- الولايات المتحدة تبدأ عملية بريينغ مانتيس ضد القوات البحرية الايرانية في اكبر عملية بحرية منذ الحرب العالمية الثانية.

1983- تفجير السفارة الاميركية في بيروت: 63 قتيلا.

1989- بدء اضطرابات في عدد من مدن جنوب الاردن استمرت اربعة ايام احتجاجا على زيادة الاسعار.

1994- لبنان يقرر قطع علاقاته الدبلوماسية مع العراق بعد اغتيال المعارض العراقي طالب السهيل التميمي.

1992- تحالف عبد الرشيد دوستم واحمد شاه مسعود ضد الرئيس محمد نجيب الله في افغانستان.

1996- مجزرة قانا: 110 قتلى في قصف اسرائيلي خلال عملية "عناقيد الغضب" لاحد مقار الامم المتحدة في جنوب لبنان.

2002- ملك افغانستان السابق ظاهر شاه يعود الى كابول بعد 29 عاما في المنفى.

2004- رئيس الوزراء الاسباني الجديد خوسية لويس ثاباتيرو يأمر بسحب القوات من العراق بعد يومين على توليه مهامه.

2008- فوز اليمين الايطالي بزعامة سيلفيو برلوسكوني في الانتخابات التشريعية في ايطاليا.

 

مناسبات وأعياد

1980- اعلان جمهورية زيمبابوي (روديسيا سابقا) برئاسة كنعان بنانا.

 

 

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