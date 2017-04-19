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حدث في مثل هذا اليوم April 19, 2017
احداث
1904- حريق يدمر الجزء الاكبر من مدينة تورونتو في كندا.
1912 - تركيا تقوم بإغلاق مضيق "الدردنيل" في وجه الملاحة البحرية.
1936- بدء اضراب عام في فلسطين استمر ستة اشهر وتحول إلى ثورة بقيادة الحاج امين الحسيني احتجاجا على هجرة اليهود إلى فلسطين.
1969- ايران تلغي الاتفاق الحدودي الموقع مع العراق في 1937.
1971- بدء سلسلة تظاهرات في الولايات المتحدة شارك فيها مليون شخص واستمرت اسبوعا للمطالبة بوقف الحرب في فيتنام.
1971- اطلاق المركبة الروسية ساليوت 1 اول محطة فضائية.
1979- المصريون يوافقون في استفتاء على انشاء مجلس للشورى.
1975- الهند تطلق اول قمر اصطناعي ارياباتا.
1986- انتخاب الاسقف نصر الله صفير بطريركا جديدا للموارنة في لبنان.
1995- الاميركيان تيموثي ماكفي وتيري نيكولز يفجران مبنى في مدينة اوكلاهوما "حوالي 170 قتيلا".
1999- البرلمان الالماني يعود إلى برلين بعدما بقي خمسين عاما في بون.
2005- الكاردينال يوزف راتسينغر يصبح البابا بنديكتوس السادس عشر خلفا ليوحنا بولس الثاني.
2008- الرئيس الاميركي الاسبق جيمي كارتر يلتقي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في دمشق للبحث في تهدئة طويلة مع اسرائيل.
وفيات
1998 - وفاة الشاعر المكسيكي اوكتافيو باث الحاصل على جائزة نوبل للآداب عام 1990.
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