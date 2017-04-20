حدث في مثل هذا اليوم April 20, 2017

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احداث
1871- صدور قانون الحقوق المدنية في الولايات المتحدة.
1931- شارلي شابلن يصل إلى الجزائر لينضم إلى شقيقه سيدني في زيارة طويلة يطمح خلالها خصوصا لزيارة حي القصبة.
1945- القوات الاميركية تحتل لايبزيغ الالمانية التي سلمتها إلى السوفيات بعد ذلك.
1945- ادولف هتلر يخرج للمرة الاخيرة من حصنه تحت الارض لتقديم اوسمة لفتيان في الجيش النازي.
1961- فشل هجوم اميركي في خليج الخنازير الكوبي.
1964- اتفاق اميركي سوفياتي في جنيف على خفض انتاج المواد الانشطارية ذات الاستخدام العسكري.
1972- المركبة الاميركية ابولو 16 تحط على القمر.
1993- بعد حصار دام 51 يوما، القوات الاميركية تهاجم مقر اتباع ديفيد كوريش في واكو "تكساس".
1998- وقعت قطر وروسيا اتفاقية للتعاون العسكري تتضمن تبادل الخبرات وتدريب القوات القطرية بالتعاون مع وزارة الدفاع الروسية.
2001- الصين تشطب الشذوذ الجنسي من على لائحتها للامراض العقلية.
2004- هجوم على سجن "ابو غريب" قرب بغداد يودي بحياة 22 معتقلا.
2008- اكثر من ثمانين قتيلا في معارك بين المتمردين الاسلاميين والجيش الاثيوبي في مقديشو.
مواليد
1745 - فيليب باينيل "فيزيائي".
1808 - نابليون الثالث.
1889 - ادولف هتلر.
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