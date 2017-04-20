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حدث في مثل هذا اليوم April 20, 2017

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم April 20, 2017

احداث

1871- صدور قانون الحقوق المدنية في الولايات المتحدة.

 

1931- شارلي شابلن يصل إلى الجزائر لينضم إلى شقيقه سيدني في زيارة طويلة يطمح خلالها خصوصا لزيارة حي القصبة.

 

1945- القوات الاميركية تحتل لايبزيغ الالمانية التي سلمتها إلى السوفيات بعد ذلك.

 

1945- ادولف هتلر يخرج للمرة الاخيرة من حصنه تحت الارض لتقديم اوسمة لفتيان في الجيش النازي.

 

1961- فشل هجوم اميركي في خليج الخنازير الكوبي.

 

1964- اتفاق اميركي سوفياتي في جنيف على خفض انتاج المواد الانشطارية ذات الاستخدام العسكري.

 

1972- المركبة الاميركية ابولو 16 تحط على القمر.

 

1993- بعد حصار دام 51 يوما، القوات الاميركية تهاجم مقر اتباع ديفيد كوريش في واكو "تكساس".

 

1998- وقعت قطر وروسيا اتفاقية للتعاون العسكري تتضمن تبادل الخبرات وتدريب القوات القطرية بالتعاون مع وزارة الدفاع الروسية.

 

2001- الصين تشطب الشذوذ الجنسي من على لائحتها للامراض العقلية.

 

2004- هجوم على سجن "ابو غريب" قرب بغداد يودي بحياة 22 معتقلا.

 

2008- اكثر من ثمانين قتيلا في معارك بين المتمردين الاسلاميين والجيش الاثيوبي في مقديشو.

 

مواليد

1745 - فيليب باينيل "فيزيائي".

 

1808 - نابليون الثالث.

 

1889 - ادولف هتلر.

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