حدث في مثل هذا اليوم April 20, 2017

احداث

1871- صدور قانون الحقوق المدنية في الولايات المتحدة.

1931- شارلي شابلن يصل إلى الجزائر لينضم إلى شقيقه سيدني في زيارة طويلة يطمح خلالها خصوصا لزيارة حي القصبة.

1945- القوات الاميركية تحتل لايبزيغ الالمانية التي سلمتها إلى السوفيات بعد ذلك.

1945- ادولف هتلر يخرج للمرة الاخيرة من حصنه تحت الارض لتقديم اوسمة لفتيان في الجيش النازي.

1961- فشل هجوم اميركي في خليج الخنازير الكوبي.

1964- اتفاق اميركي سوفياتي في جنيف على خفض انتاج المواد الانشطارية ذات الاستخدام العسكري.

1972- المركبة الاميركية ابولو 16 تحط على القمر.

1993- بعد حصار دام 51 يوما، القوات الاميركية تهاجم مقر اتباع ديفيد كوريش في واكو "تكساس".

1998- وقعت قطر وروسيا اتفاقية للتعاون العسكري تتضمن تبادل الخبرات وتدريب القوات القطرية بالتعاون مع وزارة الدفاع الروسية.

2001- الصين تشطب الشذوذ الجنسي من على لائحتها للامراض العقلية.

2004- هجوم على سجن "ابو غريب" قرب بغداد يودي بحياة 22 معتقلا.

2008- اكثر من ثمانين قتيلا في معارك بين المتمردين الاسلاميين والجيش الاثيوبي في مقديشو.

مواليد

1745 - فيليب باينيل "فيزيائي".

1808 - نابليون الثالث.

1889 - ادولف هتلر.