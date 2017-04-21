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حدث في مثل هذا اليوم April 21, 2017

آخر تحديث: منذ 45 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 56
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حدث في مثل هذا اليوم April 21, 2017

أحداث

1800 - استسلام الثائرين من أهالي مصر في ثورة القاهرة الثانية وذلك بعد أن سلط عليهم الجنرال كليبر مدافعه وأحرق أحياء القاهرة.

 

1829 - العثمانيون يدخلون سورية لطرد قوات محمد علي والي مصر منها.

 

1898- الولايات المتحدة الأميركية تعترف باستقلال كوبا.

 

1921 - توقيع ميثاق برشلونة الخاص بتنظيم حرية الترانزيت.

 

1941 - الانتداب الفرنسي على سوريا يعين تاج الدين الحسيني رئيسا لسوريا تحت الانتداب.

 

1960 - انشاء مدينية برازيليا العاصمة البرازيلية على يد الرئيس جوسيلينو كوبيتشيك ـ البرازيل.

 

1961 - الأمم المتحدة تتخذ قرارا يقضي بإنهاء اتفاقية الوصاية التي فرضتها على تنجانيقا الواقعة حاليا في تنزانيا والصادرة عام 1946. وقد أصبحت تنجانيقا مستقلة ضمن رابطة الشعوب البريطانية.

 

1963 - الشريف حسين بن ناصر في الأردن يشكل حكومة تكونت من ثمانية وزراء.

 

1975 - استقالة نجوين فان تيو رئيس فيتنام من منصبه.

 

1977 - رئيس وزراء باكستان ذو الفقار علي بوتو يفرض الأحكام العرفية (أعدم في 3 أبريل 1979).

 

1988 - رونالد ريجان وإسحاق شامير يوقعان معاهدة للتعاون الإستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

 

2004 - انفجار في إدارة المرور في المملكة العربية السعودية: 4قتلى و 145 جريح.

 

مواليد

1915 - أنطوني كوين، أشهر الممثلين في السينما العالمية.

 

1923 - إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا.

 

وفيات

798 - يعقوب بن إبراهيم بن حبيب المعروف بأبي يوسف، صاحب أبي حنيفة، وأول من تولى منصب قاضي القضاة.

 

1938 - وفاة الشاعر والمفكر الإسلامي الشهير محمد إقبال ، صاحب فكرة إنشاء وطن خاص بالمسلمين في شبه الجزيرة الهندية.

 

2004 - الفنانة الكويتية الراحلة مريم الغضبان.

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