- الحريري «خارج المعادلة» في انتظار التمديد
- زاسبيكين: الفراغ في لبنان ممنوع
- رسائل «طاقم الراشدين» في إدارة ترامب إلى إيران
- الحرب العالمية الثالثة على بُعد أيام..
- جارديم: صنعنا التاريخ
- بين صعود تيريزا ماي… وهزالة فرنسا
- نظرية البروفيسور الأمريكي بوستول التي اكدت ان قنبلة خان شيخون الكيميائية لم تُطلق من الجو تربك المشهد السوري وتتحدث عن “فبركة”.. ما صحة هذه النظرية؟ ولماذا لم تتحقق مطالب صاحبها بتحقيق دولي نزيه ومحايد حتى الآن؟
- حدث في مثل هذا اليوم April 21, 2017
- عون: لا يحلم أحد بالتمديد لمجلس النواب أو «الستين» أو «الفراغ»
- باريس.. هلع في الشانزيليزيه ومقتل شرطي بنار مسلح
- اقتصادي أسترالي يكشف عيوبا رهيبة في مؤشر أسعار المستهلك
- في أستراليا.. 48 مليونيرا لم يدفعوا ضريبة الدخل
- بـ 13 دولارا في الساعة.. طالبات اليابان فريسة سهلة
- قصة مؤثرة.. مصور وناشط سوري ينهار أمام جثة طفل
- أسرار أقدم مسجل خطر في مصر.. ارتكب 80 جريمة واستخدمه وزير الداخلية الأسبق لتنفيذ أهدافه
- باحثة في كامبريدج تدافع عن الدعارة.. وتقدم المبررات
- هل يتحول الصراع الماروني ـ الشيعي الى حرب صلاحيات؟
- الفنانة سمر الشامسي في الأردن تلبية لنداء أطفال سورية
- إقتراح مجنون لقانون إنتخابي عاقل
- نورا عرَّت صدرها وهاجمت لوبان.. شاهد حركة "فيمن" تقتحم منصة مرشح الجبهة الوطنية في الانتخابات الفرنسية
- المحركات الإنتخابية شبه مُعطَّلة... وبعــبدا تؤكد: عون ليس مع «الستين»
- النسبية تتقدّم «ثنائياً»... وتضييع الوقت مستمر!
- بري: على الحكومة عقد اجتماعات متتالية لإعداد قانون انتخاب قبل 15 أيار
- عون لا يفرض مشروعا.. ويحتفظ بـ «البطاقة الحمراء»
- قلق حكومي ونيابي من تعطيل المؤسَّسات.. بانتظار موقف عون
حدث في مثل هذا اليوم April 21, 2017
أحداث
1800 - استسلام الثائرين من أهالي مصر في ثورة القاهرة الثانية وذلك بعد أن سلط عليهم الجنرال كليبر مدافعه وأحرق أحياء القاهرة.
1829 - العثمانيون يدخلون سورية لطرد قوات محمد علي والي مصر منها.
1898- الولايات المتحدة الأميركية تعترف باستقلال كوبا.
1921 - توقيع ميثاق برشلونة الخاص بتنظيم حرية الترانزيت.
1941 - الانتداب الفرنسي على سوريا يعين تاج الدين الحسيني رئيسا لسوريا تحت الانتداب.
1960 - انشاء مدينية برازيليا العاصمة البرازيلية على يد الرئيس جوسيلينو كوبيتشيك ـ البرازيل.
1961 - الأمم المتحدة تتخذ قرارا يقضي بإنهاء اتفاقية الوصاية التي فرضتها على تنجانيقا الواقعة حاليا في تنزانيا والصادرة عام 1946. وقد أصبحت تنجانيقا مستقلة ضمن رابطة الشعوب البريطانية.
1963 - الشريف حسين بن ناصر في الأردن يشكل حكومة تكونت من ثمانية وزراء.
1975 - استقالة نجوين فان تيو رئيس فيتنام من منصبه.
1977 - رئيس وزراء باكستان ذو الفقار علي بوتو يفرض الأحكام العرفية (أعدم في 3 أبريل 1979).
1988 - رونالد ريجان وإسحاق شامير يوقعان معاهدة للتعاون الإستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
2004 - انفجار في إدارة المرور في المملكة العربية السعودية: 4قتلى و 145 جريح.
مواليد
1915 - أنطوني كوين، أشهر الممثلين في السينما العالمية.
1923 - إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا.
وفيات
798 - يعقوب بن إبراهيم بن حبيب المعروف بأبي يوسف، صاحب أبي حنيفة، وأول من تولى منصب قاضي القضاة.
1938 - وفاة الشاعر والمفكر الإسلامي الشهير محمد إقبال ، صاحب فكرة إنشاء وطن خاص بالمسلمين في شبه الجزيرة الهندية.
2004 - الفنانة الكويتية الراحلة مريم الغضبان.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- عون: لا يحلم أحد بالتمديد لمجلس النواب أو «الستين» أو «الفراغ»
- نظرية البروفيسور الأمريكي بوستول التي اكدت ان قنبلة خان شيخون الكيميائية لم تُطلق من الجو تربك المشهد السوري وتتحدث عن “فبركة”.. ما صحة هذه النظرية؟ ولماذا لم تتحقق مطالب صاحبها بتحقيق دولي نزيه ومحايد حتى الآن؟
- حدث في مثل هذا اليوم April 21, 2017
- بين صعود تيريزا ماي… وهزالة فرنسا
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 160
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- حدث في مثل هذا اليوم April 21, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم April 20, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم April 19, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم April 18, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم April 17, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم April 16, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم April 15, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم April 13, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم April 12, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم April 11, 2017
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)