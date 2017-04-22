إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | المزيد | هذا اليوم في التاريخ | حدث في مثل هذا اليوم April 22, 2017
المصنفة ايضاً في: هذا اليوم في التاريخ, منوعات

حدث في مثل هذا اليوم April 22, 2017

آخر تحديث: منذ 20 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 26
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
حدث في مثل هذا اليوم April 22, 2017

احداث

1500 - البحار البرتغالي بيدرو الفاريس كابرال يكتشف البرازيل عن طريق الصدفة و ضمها باسم مملكة البرتغال.

1799 - نابليون يوجه نداء لليهود يعدهم فيه بوطن في فلسطين مقابل عونهم له في احتلال الشرق العربي.

1821 - تركيا تأمر بإعدام بطريرك اسطنبول ردا على مذابح قامت بها أثينا ضد الاتراك في جزيرة "المورة".

1915- الحرب العالمية الاولى: الألمان يشنون اول هجوم بالغازات السامة في معركة"ايبرالثانية".

1955- اغتيال نائب رئيس الاركان السوري عدنان المالكي.

1977- استقالة رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق رابين بعد ملاحقة زوجته

قضائيا بسبب مخالفتها قوانين مراقبة صرف العملات.

1984- قطع العلاقات الدبلوماسية بين ليبيا وبريطانيا بعد مواجهات امام السفارة الليبية في لندن.

1997- انتهاء ازمة الرهائن في السفارة اليابانية في ليما بالافراج عن آخرهم بعد احتجازهم 126 يوما من قبل متمردي حركة توباك امارو الثورية.

2000- المتمردون التاميل يستولون على قاعدة عسكرية عند معبر الفيل في اسوأ هزيمة للجيش السريلانكي.

2004- اعادة انتخاب جلال طالباني رئيسا للعراق وتكليف نوري المالكي تشكيل حكومة.

2004- 150 قتيلا في تصادم قطارين ينقلان وقودا في كوريا الشمالية.

 

اعياد مناسبات

اليوم العالمي للأرض.

 

مواليد

1451 - ولادة ملكة قشتالة ايزابيلا الأولى زوجة الملك فرديناند الخامس ملك آراغون.

1724 - الاديب الاسكتلندي عمانويل مؤسسة فلسفة النقد.

1870 - الزعيم الشيوعي فلاديمير لينين.

1952 - رئيس الوزراء الأردني فيصل الفايز.

 

وفيات

1955- اغتيال نائب رئيس الاركان السوري عدنان المالكي.

1994 – وفاة الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون.

1997 - وفاة المصور السينمائي المصري وحيد فريد.

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)