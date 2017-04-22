حدث في مثل هذا اليوم April 22, 2017

احداث

1500 - البحار البرتغالي بيدرو الفاريس كابرال يكتشف البرازيل عن طريق الصدفة و ضمها باسم مملكة البرتغال.

1799 - نابليون يوجه نداء لليهود يعدهم فيه بوطن في فلسطين مقابل عونهم له في احتلال الشرق العربي.

1821 - تركيا تأمر بإعدام بطريرك اسطنبول ردا على مذابح قامت بها أثينا ضد الاتراك في جزيرة "المورة".

1915- الحرب العالمية الاولى: الألمان يشنون اول هجوم بالغازات السامة في معركة"ايبرالثانية".

1955- اغتيال نائب رئيس الاركان السوري عدنان المالكي.

1977- استقالة رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق رابين بعد ملاحقة زوجته

قضائيا بسبب مخالفتها قوانين مراقبة صرف العملات.

1984- قطع العلاقات الدبلوماسية بين ليبيا وبريطانيا بعد مواجهات امام السفارة الليبية في لندن.

1997- انتهاء ازمة الرهائن في السفارة اليابانية في ليما بالافراج عن آخرهم بعد احتجازهم 126 يوما من قبل متمردي حركة توباك امارو الثورية.

2000- المتمردون التاميل يستولون على قاعدة عسكرية عند معبر الفيل في اسوأ هزيمة للجيش السريلانكي.

2004- اعادة انتخاب جلال طالباني رئيسا للعراق وتكليف نوري المالكي تشكيل حكومة.

2004- 150 قتيلا في تصادم قطارين ينقلان وقودا في كوريا الشمالية.

اعياد مناسبات

اليوم العالمي للأرض.

مواليد

1451 - ولادة ملكة قشتالة ايزابيلا الأولى زوجة الملك فرديناند الخامس ملك آراغون.

1724 - الاديب الاسكتلندي عمانويل مؤسسة فلسفة النقد.

1870 - الزعيم الشيوعي فلاديمير لينين.

1952 - رئيس الوزراء الأردني فيصل الفايز.

وفيات

1955- اغتيال نائب رئيس الاركان السوري عدنان المالكي.

1994 – وفاة الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون.

1997 - وفاة المصور السينمائي المصري وحيد فريد.