حدث في مثل هذا اليوم April 22, 2017

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احداث
1500 - البحار البرتغالي بيدرو الفاريس كابرال يكتشف البرازيل عن طريق الصدفة و ضمها باسم مملكة البرتغال.
1799 - نابليون يوجه نداء لليهود يعدهم فيه بوطن في فلسطين مقابل عونهم له في احتلال الشرق العربي.
1821 - تركيا تأمر بإعدام بطريرك اسطنبول ردا على مذابح قامت بها أثينا ضد الاتراك في جزيرة "المورة".
1915- الحرب العالمية الاولى: الألمان يشنون اول هجوم بالغازات السامة في معركة"ايبرالثانية".
1955- اغتيال نائب رئيس الاركان السوري عدنان المالكي.
1977- استقالة رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق رابين بعد ملاحقة زوجته
قضائيا بسبب مخالفتها قوانين مراقبة صرف العملات.
1984- قطع العلاقات الدبلوماسية بين ليبيا وبريطانيا بعد مواجهات امام السفارة الليبية في لندن.
1997- انتهاء ازمة الرهائن في السفارة اليابانية في ليما بالافراج عن آخرهم بعد احتجازهم 126 يوما من قبل متمردي حركة توباك امارو الثورية.
2000- المتمردون التاميل يستولون على قاعدة عسكرية عند معبر الفيل في اسوأ هزيمة للجيش السريلانكي.
2004- اعادة انتخاب جلال طالباني رئيسا للعراق وتكليف نوري المالكي تشكيل حكومة.
2004- 150 قتيلا في تصادم قطارين ينقلان وقودا في كوريا الشمالية.
اعياد مناسبات
اليوم العالمي للأرض.
مواليد
1451 - ولادة ملكة قشتالة ايزابيلا الأولى زوجة الملك فرديناند الخامس ملك آراغون.
1724 - الاديب الاسكتلندي عمانويل مؤسسة فلسفة النقد.
1870 - الزعيم الشيوعي فلاديمير لينين.
1952 - رئيس الوزراء الأردني فيصل الفايز.
وفيات
1955- اغتيال نائب رئيس الاركان السوري عدنان المالكي.
1994 – وفاة الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون.
1997 - وفاة المصور السينمائي المصري وحيد فريد.
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