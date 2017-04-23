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حدث في مثل هذا اليوم April 23, 2017

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 98
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حدث في مثل هذا اليوم April 23, 2017

احداث

1896- توماس اديسون يعرض 12 فيلما قصيرا مدشنا عصر السينما في الولايات المتحدة.

1904 - الولايات المتحدة تحصل على ملكية شركة قناة "بنما" من فرنسا.

1933- هرمان غورينغ يؤسس جهاز البوليس السري في ألمانيا النازية "الغستابو".

1961- انقلاب الجنرالات في الجزائر.

1993- الاريتريون يصوتون في استفتاء لصالح الاستقلال عن اثيوبيا.

1997- مقتل 42 قرويا في مجزرة في قرية العمرية الجزائرية.

2003- اغلاق المدارس اسبوعين في الصين لمنع انتشار مرض الالتهاب الرئوي الحاد "سارز".

2004 - شركة "فولكسفاغن" العملاقة للسيارات تعلن عن نيّتها بيع 10% من الشركة لإمارة أبوظبي بقيمة 1.9 مليار دولار.

 

أعياد ومناسبات

اليوم العالمي للكتاب وحقوق التأليف.

 

مواليد

1823 - السلطان العثماني عبدالمجيد الاول.

 

وفيات

1616 - وفاة الأديب البريطاني وليام شكسبير الذي يعتبر نابغة في عالم الأدب والرواية.

1616- وفاة الاديب الاسباني ميغيل دي سيرفانتس.

1893 - وفاة الإمام محمود شلتوت شيخ الأزهر الشريف.

2007 – وفاة الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسن.

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