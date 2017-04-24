حدث في مثل هذا اليوم April 24, 2017

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احداث
1915- بدء مجازر الارمن في تركيا.
1916- تمرد للقوميين الايرلنديين ضد بريطانيا في دبلن اعد بمساعدة الايرلنديين في الولايات المتحدة، انتهى بالفشل واعدم زعيمه جيمس كونولي.
1945- الحرب العالمية الثانية: الماريشال فيليب بيتان يستسلم للقوات الفرنسية بعد ثمانية اشهر من فراره من مدينة فيشي حيث اقام حكومة تعاونت مع المانيا خلال الحرب.
1955- مؤتمر آسيوي افريقي في باندونغ في جزيرة جاوا الاندونيسية يؤسس حركة عدم الانحياز التي تضم الدول التي ترفض التبعية لاي من القوتين العظميين.
1967- موت رائد الفضاء السوفياتي فلاديمير كوماروف في المركبة سويوز 1 بعد اخفاقه في فتح مظلته ليصبح بذلك اول رجل يموت في الفضاء.
1970- اطلاق دونغ فانغ هونغ 1 اول قمر اصطناعي صيني.
1975- مجموعة مسلحة تابعة لبادر ماينهوف الالمانية تحتجز 15 رهينة في السفارة الالمانية في ستوكهولم.
1996- منظمة التحرير الفلسطينية تلغي من ميثاقها الفقرات التي لا تعترف بحق اسرائيل في الوجود.
2004- الولايات المتحدة تعلق العقوبات المفروضة على ليبيا.
2004- عشرون قتيلا في ثلاثة هجمات انتحارية في منتجع دهب في صحراء سيناء، نسبت الى جماعة التوحيد والجهاد الاسلامية.
2004- القبارصة اليونانيون يرفضون خطة سلام عرضتها الامم المتحدة ووافق عليها القبارصة الاتراك.
2006- ملك النيبال حيانيندرا يعيد البرلمان تحت ضغط المتظاهرين.
2008- الولايات المتحدة تتهم سوريا بمحاولة بناء مفاعل نووي سري بمساعدة كوريا الشمالية لاغراض عسكرية دمرته اسرائيل قبل عام ودمشق تنفي الاتهامات.
مناسبات وأعياد
1993 - أعلنت ارتيريا استقلالها عن اثيوبيا .
مواليد
1966 - ألساندرو كوستاكورتا، لاعب كرة قدم إيطالي سابق، ومدرب كرة قدم حالي.
1743 مولد الإنجليزي أدموند كارترايت (توفي عام 1823) اخترع النول الآلي للحياكة عام 1785.
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