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حدث في مثل هذا اليوم April 24, 2017

آخر تحديث: منذ 21 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم April 24, 2017

احداث

1915- بدء مجازر الارمن في تركيا.

1916- تمرد للقوميين الايرلنديين ضد بريطانيا في دبلن اعد بمساعدة الايرلنديين في الولايات المتحدة، انتهى بالفشل واعدم زعيمه جيمس كونولي.

1945- الحرب العالمية الثانية: الماريشال فيليب بيتان يستسلم للقوات الفرنسية بعد ثمانية اشهر من فراره من مدينة فيشي حيث اقام حكومة تعاونت مع المانيا خلال الحرب.

1955- مؤتمر آسيوي افريقي في باندونغ في جزيرة جاوا الاندونيسية يؤسس حركة عدم الانحياز التي تضم الدول التي ترفض التبعية لاي من القوتين العظميين.

1967- موت رائد الفضاء السوفياتي فلاديمير كوماروف في المركبة سويوز 1 بعد اخفاقه في فتح مظلته ليصبح بذلك اول رجل يموت في الفضاء.

1970- اطلاق دونغ فانغ هونغ 1 اول قمر اصطناعي صيني.

1975- مجموعة مسلحة تابعة لبادر ماينهوف الالمانية تحتجز 15 رهينة في السفارة الالمانية في ستوكهولم.

1996- منظمة التحرير الفلسطينية تلغي من ميثاقها الفقرات التي لا تعترف بحق اسرائيل في الوجود.

2004- الولايات المتحدة تعلق العقوبات المفروضة على ليبيا.

2004- عشرون قتيلا في ثلاثة هجمات انتحارية في منتجع دهب في صحراء سيناء، نسبت الى جماعة التوحيد والجهاد الاسلامية.

2004- القبارصة اليونانيون يرفضون خطة سلام عرضتها الامم المتحدة ووافق عليها القبارصة الاتراك.

2006- ملك النيبال حيانيندرا يعيد البرلمان تحت ضغط المتظاهرين.

2008- الولايات المتحدة تتهم سوريا بمحاولة بناء مفاعل نووي سري بمساعدة كوريا الشمالية لاغراض عسكرية دمرته اسرائيل قبل عام ودمشق تنفي الاتهامات.

 

مناسبات وأعياد

1993 - أعلنت ارتيريا استقلالها عن اثيوبيا .

 

مواليد

1966 - ألساندرو كوستاكورتا، لاعب كرة قدم إيطالي سابق، ومدرب كرة قدم حالي.

1743 مولد الإنجليزي أدموند كارترايت (توفي عام 1823) اخترع النول الآلي للحياكة عام 1785.

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