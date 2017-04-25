- لا مجلس شيوخ ولا مجلس وطنياً... بل تمديدٌ و»ستين»؟
- مجلس الشيوخ... وشروط باسيل الثلاثة
- «سيناريوهات سلبية» تُعزِّز الإعتقاد بأن لا «أفق للحل»؟
- حدث في مثل هذا اليوم April 25, 2017
- أستراليا.. كيف خدعت إيمان شاروبيم الجميع؟
- «عودة خاصة» لحسناء التنس شارابوفا
- «حزب الله»: شيعة لبنان أم إيران؟
- الموندو: كيف تكونت سلالة آل الأسد الدموية؟
- عون: نسعى لمنع عقوبات أميركية جديدة على حزب الله
- ترامب يعود للهجة التهديد بضربات صاروخية جديدة في سورية لتردده في مواجهة التحدي الكوري الشمالي.. هل نتوقع مجزرة كيماوية جديدة في ريف دمشق؟ وكيف سيكون الرد الروسي؟
- أستراليا: بعد إدانته بالاحتيال.. استقالة أرتين اتميكدجيان من الحزب الليبرالي
- بالفيديو: "عملي واحد ع قياسي "... فجور يتخطّى كلّ الخطوط الحمراء!
- أستراليا: بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.. جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تقيم احتفالا دينيا كبيرا في مسجد السلام
- أستراليا.. سلسلة مقابلات التهاب الكبد C التي تم إطلاقها باللغة العربية
- جانب آخر من تونس.. شاهد صور شباب فاحشي الثراء
- بالصور.. "موديل" تحقق أمنيتها بأن تموت في غاية الجمال
- واشنطن تصمم عقوبات تؤلم “حزب الله”
- تصعيد "التيار الوطني الحر"... الى أين؟
- النشاطات السنوية لنادي الكاراتيه للعبة الشوتوكان اليابانية التابع لجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في سيدني
- محامي صدام: هذا رأيه بغزو الكويت ورفض عرضا أمريكيا لإطلاقه
- زيارة الحريري الى الجنوب.. رد على حزب الله أم بالتنسيق معه؟
- الأميركيون هنا و«الوضع تحت السيطرة»
- لا قَسَمٌ ولا خِطابُ قَسَم
- لقاء رباعي في الساعات المقبلة؟
- المعلومات المتعمّقة الأولى للـ Census تُبرز التنوّع المتنامي في أستراليا
حدث في مثل هذا اليوم April 25, 2017
أحداث
1950- الاردن يعلن ضم الضفة الغربية رسميا.
1953- مجلة نيتشر العلمية تعلن اكتشاف بنية الحمض النووي الريبي.
1974- الجيش بقيادة الجنرال انطونيو سبينولا واليسار يقومان بانقلاب على نظام مارسيلو كايتانو في البرتغال.
1980- محاولة للولايات المتحدة للافراج عن الدبلوماسيين المحتجزين في السفارة الاميركية في طهران تنتهي بالفشل وبمقتل ثمانية جنود اميركيين.
1982- انسحاب اسرائيل من سيناء التي تحتلها منذ 1967.
1983- الزعيم السوفياتي يوري اندروبوف يدعو الطفلة الاميركية سامنثتا سميث الى الاتحاد السوفياتي بعدما عبرت له في رسالة عن خوفها من حرب نووية.
1988-الحكم بالاعدام على الاميركي الاوكراني الاصل جون ديميانيوك في اسرائيل لجرائم الحرب التي ارتكبها خلال الحرب العالمية الثانية.
1993- البابا يوحنا بولس الثاني يقوم باول زيارة لحبر اعظم الى البانيا.
2005- انضمام رومانيا وبلغاريا الى الاتحاد الاوروبي.
2008- فوز المحافظين ب71% من مقاعد مجلس الشورى في ايران.
مواليد
1900 - الفيزيائي النمساوي المولد ولفجانج باولي.
1940 - الفنان الأميركي الإيطالي آل باتشينو.
1154 - السلطان نور الدين محمود (ابن السلطان عماد الدين الزنكي) أمير حلب ينجح في ضم دمشق إلى دولته وإعادة نفوذ الفرنجة عنها (ولد في فبراير 1118 وتوفي في مايو 1174).
1214 - مولد ملك فرنسا لويس التاسع (توفي عام 1270) تزعم الحملة الصليبية السابعة فأسر عام 1250.
1874 - مولد العالم الإيطالي غوليلمو ماركوني (توفي عام 1937) اخترع التلغراف عام 1896.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 160
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- حدث في مثل هذا اليوم April 25, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم April 24, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم April 23, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم April 22, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم April 21, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم April 20, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم April 19, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم April 18, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم April 17, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم April 16, 2017
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)