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حدث في مثل هذا اليوم April 25, 2017

آخر تحديث: منذ 18 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم April 25, 2017

أحداث

1950- الاردن يعلن ضم الضفة الغربية رسميا.

 

1953- مجلة نيتشر العلمية تعلن اكتشاف بنية الحمض النووي الريبي.

 

1974- الجيش بقيادة الجنرال انطونيو سبينولا واليسار يقومان بانقلاب على نظام مارسيلو كايتانو في البرتغال.

 

1980- محاولة للولايات المتحدة للافراج عن الدبلوماسيين المحتجزين في السفارة الاميركية في طهران تنتهي بالفشل وبمقتل ثمانية جنود اميركيين.

 

1982- انسحاب اسرائيل من سيناء التي تحتلها منذ 1967.

 

1983- الزعيم السوفياتي يوري اندروبوف يدعو الطفلة الاميركية سامنثتا سميث الى الاتحاد السوفياتي بعدما عبرت له في رسالة عن خوفها من حرب نووية.

 

1988-الحكم بالاعدام على الاميركي الاوكراني الاصل جون ديميانيوك في اسرائيل لجرائم الحرب التي ارتكبها خلال الحرب العالمية الثانية.

 

1993- البابا يوحنا بولس الثاني يقوم باول زيارة لحبر اعظم الى البانيا.

 

2005- انضمام رومانيا وبلغاريا الى الاتحاد الاوروبي.

 

2008- فوز المحافظين ب71% من مقاعد مجلس الشورى في ايران.

 

مواليد

1900 - الفيزيائي النمساوي المولد ولفجانج باولي.

 

1940 - الفنان الأميركي الإيطالي آل باتشينو.

 

1154 - السلطان نور الدين محمود (ابن السلطان عماد الدين الزنكي) أمير حلب ينجح في ضم دمشق إلى دولته وإعادة نفوذ الفرنجة عنها (ولد في فبراير 1118 وتوفي في مايو 1174).

 

1214 - مولد ملك فرنسا لويس التاسع (توفي عام 1270) تزعم الحملة الصليبية السابعة فأسر عام 1250.

 

1874 - مولد العالم الإيطالي غوليلمو ماركوني (توفي عام 1937) اخترع التلغراف عام 1896.

 

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