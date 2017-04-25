حدث في مثل هذا اليوم April 25, 2017

أحداث

1950- الاردن يعلن ضم الضفة الغربية رسميا.

1953- مجلة نيتشر العلمية تعلن اكتشاف بنية الحمض النووي الريبي.

1974- الجيش بقيادة الجنرال انطونيو سبينولا واليسار يقومان بانقلاب على نظام مارسيلو كايتانو في البرتغال.

1980- محاولة للولايات المتحدة للافراج عن الدبلوماسيين المحتجزين في السفارة الاميركية في طهران تنتهي بالفشل وبمقتل ثمانية جنود اميركيين.

1982- انسحاب اسرائيل من سيناء التي تحتلها منذ 1967.

1983- الزعيم السوفياتي يوري اندروبوف يدعو الطفلة الاميركية سامنثتا سميث الى الاتحاد السوفياتي بعدما عبرت له في رسالة عن خوفها من حرب نووية.

1988-الحكم بالاعدام على الاميركي الاوكراني الاصل جون ديميانيوك في اسرائيل لجرائم الحرب التي ارتكبها خلال الحرب العالمية الثانية.

1993- البابا يوحنا بولس الثاني يقوم باول زيارة لحبر اعظم الى البانيا.

2005- انضمام رومانيا وبلغاريا الى الاتحاد الاوروبي.

2008- فوز المحافظين ب71% من مقاعد مجلس الشورى في ايران.

مواليد

1900 - الفيزيائي النمساوي المولد ولفجانج باولي.

1940 - الفنان الأميركي الإيطالي آل باتشينو.

1154 - السلطان نور الدين محمود (ابن السلطان عماد الدين الزنكي) أمير حلب ينجح في ضم دمشق إلى دولته وإعادة نفوذ الفرنجة عنها (ولد في فبراير 1118 وتوفي في مايو 1174).

1214 - مولد ملك فرنسا لويس التاسع (توفي عام 1270) تزعم الحملة الصليبية السابعة فأسر عام 1250.

1874 - مولد العالم الإيطالي غوليلمو ماركوني (توفي عام 1937) اخترع التلغراف عام 1896.