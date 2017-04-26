حدث في مثل هذا اليوم April 26, 2017

احداث

1920- اختتام مؤتمر سان ريمو الذي قرر ان تفرض القوى المنتصرة في الحرب العالمية الاولى وصاية على الدول التي انبثقت عن تفكك السلطنة العثمانية.

1925- انتخاب بول هندنبورغ اول رئيس لجمهورية فايمار التي اعلنت بعد ثورة 1918 في المانيا.

1933- هيرمان غورينغ يؤسس الشرطة السرية الالمانية (غشتابو).

1937- الطائرات الالمانية والايطالية تقصف مدينة لاغيرنيكا خلال الحرب الاهلية الاسبانية.

1964- اعلان تنزانيا بعد اتحاد طنجنيقة وزنجبار.

1966- زلزال عنيف يدر مدينة طشقند.

1986- انفجار مفاعل نووي في محطة تشيرنوبيل في اوكرانيا يسبب كارثة بيئية خطيرة.

1996- تشكيل لجنة لمراقبة تفاهم نيسان بين حزب الله واسرائيل بعد عملية عناقيد الغضب.

2005- انسحاب آخر الجنود السوريين من لبنان يشكل نهاية الوجود السوري منذ 1976 في هذا البلد رسميا.

2008- تحرير النمساوية اليزابيث فريزل التي احتجزها والدها واغتصبها 24 عاما.

2008- خمسون قتيلا قي حريق في معمل للفرشات في المغرب.

مواليد

1573 - ماريا دي ميديشي . زوجة هنري الرابع ملك فرنسا (ت 1642)

1648 - بيتر الثاني . ملك البرتغال (ت 1706)

1662 - ماري لويز اورليانز. ملكة تشارلز الثاني من اسبانيا (ت 1689)

1710 - توماس ريد. الفيلسوف الاسكتلندي (ت 1796)

1711 - ديفيد هيوم، الفيلسوف والمؤرخ الاسكتلندي (ت 1776) .1765 - ايما الليدي هاملتون. العشيقه النجليزية هوراشيو نلسون (ت 1815).

1856 - السير جوزيف وارد . رئيس وزراء نيوزيلندا ال 17 (ت 1930)

1879 - اوين ويلانس ريتشاردسون. الفيزيائي البريطاني ، الحائز على جائزة نوبل (ت 1959)

1894 - رودولف هيس ، المسؤول النازي (ت 1987)

1808 مولد نابليون الثالث -إمبراطور فرنسا- (توفي عام 1873) خلع عن العرش عام 1870 لهزيمته بالحرب.

1889 مولد أدولف هتلر -زعيم ألمانيا النازية- (توفي عام 1945) هُزم في الحرب العالمية الثانية وانتحر.

وفيات

2004- الدكتور محمد بلتاجي حسن، أحد أعلام الحركة الفقهية بمصر والعالم العربي، وذلك عن عمر يناهز 66 عاما. شغل عدة مناصب أكاديمية، منها رئاسة قسم الشريعة وعمادة كلية دار العلوم، وعضوية مجمع البحوث الإسلامية، ومجمع اللغة العربية، وله عدة مؤلفات منها "أحكام الأسرة"، و"مكانة المرأة في القرآن والسنة".