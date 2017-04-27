حدث في مثل هذا اليوم April 27, 2017

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أحداث
1848- الغاء العبودية في فرنسا.
1909- حزب تركيا الفتاة يجبر السلطان عبد الحميد الثاني على التنحي ويطالب بإعادة العمل بالدستور.
1952- توقيع اتفاق سلام بين الصين واليابان.
1992- صربيا ومونتينيغرو تعلنان جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية.
1994- اول انتخابات ديموقراطية متعددة الاعراق في جنوب افريقيا بعد سقوط نظام الفصل العنصري.
1993- محادثات بين الصين وتايوان هي الاولى منذ 44 عاما.
1996- انتهاء عملية عناقيد الغضب التي شنتها اسرائيل على جنوب لبنان: 170 قتيلا بينهم اكثر من مئة في قصف لمقر قوة الامم المتحدة في قانا.
2004- الاتحاد الاوروبي وروسيا يسويان الخلاف بينهما بشأن توسيع الاتحاد ويوقعان اتفاق شراكة.
2005- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقوم باول زيارة لرئيس روسي الى اسرائيل منذ انشائها في 1948.
2007- مواجهات عنيفة في استونيا بين الشرطة ومتظاهرين يحتجون على ازالة تمثال جندي يرمز الى الجنود السوفيات القتلى.
مناسبات وأعياد
1960- استقلال توغو عن فرنسا.
1961- استقلال سيراليون عن بريطانيا.
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