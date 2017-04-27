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حدث في مثل هذا اليوم April 27, 2017

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم April 27, 2017

أحداث

1848- الغاء العبودية في فرنسا.

1909- حزب تركيا الفتاة يجبر السلطان عبد الحميد الثاني على التنحي ويطالب بإعادة العمل بالدستور.

1952- توقيع اتفاق سلام بين الصين واليابان.

1992- صربيا ومونتينيغرو تعلنان جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية.

1994- اول انتخابات ديموقراطية متعددة الاعراق في جنوب افريقيا بعد سقوط نظام الفصل العنصري.

1993- محادثات بين الصين وتايوان هي الاولى منذ 44 عاما.

1996- انتهاء عملية عناقيد الغضب التي شنتها اسرائيل على جنوب لبنان: 170 قتيلا بينهم اكثر من مئة في قصف لمقر قوة الامم المتحدة في قانا.

2004- الاتحاد الاوروبي وروسيا يسويان الخلاف بينهما بشأن توسيع الاتحاد ويوقعان اتفاق شراكة.

2005- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقوم باول زيارة لرئيس روسي الى اسرائيل منذ انشائها في 1948.

2007- مواجهات عنيفة في استونيا بين الشرطة ومتظاهرين يحتجون على ازالة تمثال جندي يرمز الى الجنود السوفيات القتلى.

 

مناسبات وأعياد

1960- استقلال توغو عن فرنسا.

1961- استقلال سيراليون عن بريطانيا.

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