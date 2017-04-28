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حدث في مثل هذا اليوم April 28, 2017

آخر تحديث: منذ 23 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم April 28, 2017

أحداث

1936- الملك فاروق يعتلي عرش مصر بعد وفاة والده فؤاد الاول.

 

1945- بعد يوم واحد من اعتقالهما اثر فرارهما من ميلانو بحماية ألمانية، اعدام بينيتو موسوليني وعشيقته كلاريتا بيتاتشي.

 

1947- اول اجتماع استثنائي للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك: فلسطين على جدول اعماله.

 

1973- انشاء ديوان المحاسبة في دولة قطر، وهو عبارة عن جهاز حكومي مستقل له شخصية اعتبارية يتبع الأمير مباشرة وله موازنة خاصة تلحق بموازنة الديوان الأميري. ويتولى رئيس الديوان إعداد مشروع موازنة الديوان السنوية وعرضها على الأمير أو من يفوضه لاعتمادها ويصدر رئيس الديوان، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، اللوائح المنظمة لشؤون موظفي الديوان ولا تصبح هذه اللوائح نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

 

1978- اغتيال رئيس افغانستان محمد داوود خان الذي اطاح في 1973 الملك ظاهر شاه واعلن الجمهورية، في انقلاب بقيادة محمد نور تراقي.

 

1992- الرئيس السوري حافظ الاسد يسمح للسوريين اليهود البالغ عددهم حوالي اربعة آلاف بالهجرة.

 

1992- الشيوعيون يسلمون السلطة إلى الزعيم الاسلامي المعتدل صبغة الله مجددي رئيس الحكومة الاسلامية الانتقالية في افغانستان.

 

2003 - التوقيع على إنشاء معهد "راند قطر للسياسات".

 

2004- شبكة "سي بي اس" التلفزيونية الاميركية تعرض صورا لمعتقلين عراقيين يتعرضون لمعاملة سيئة من قبل عسكريين اميركيين في سجن "ابو غريب" قرب بغداد.

 

اعياد ومناسبات

اليوم العالمي لحوادث العمل.

 

مواليد

1758 - مولد جيمس مونرو الرئيس الخامس للولايات المتحدة، وصاحب "مبدأ مونرو" الشهير الذي منع الولايات المتحدة من التدخل في الصراعات الخارجية.

 

1937 - الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

 

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