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حدث في مثل هذا اليوم April 29, 2017

آخر تحديث: منذ 8 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم April 29, 2017

أحداث

1941- العراقيون يغلقون انابيب النفط التي تغذي القوات البريطانية لمنعها من مواصلة تقدمها لاسقاط حكومة رشيد عالي الكيلاني.

 

1946- محكمة عسكرية دولية تبدأ محاكمة 28 يابانيا متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد البشرية، بينهم رئيس الحكومة في الحرب هيديكي توجو.

 

1975- بدء انسحاب القوات الاميركية من فيتنام.

 

1988- الكرملين يستقبل بطريرك الارثوذكس لعموم روسيا للمرة الاولى منذ عهد ستالين.

 

1991- الدول الموقعة للاتفاق حول القطب الجنوبي تتفق على وقف استغلال المعادن في المنطقة خمسين عاما.

 

1991- 138 الف قتيل في اعصار في شيتاغونغ جنوب غرب بنغلادش.

 

1992- 59 قتيلا في مواجهات في لوس انجليس بعد تبرئة اربعة من رجال الشرطة البيض ضربوا حتى الموت سائق سيارة اسود.

 

1994- فوز ساحق للمؤتمر الوطني الافريقي الذي يتزعمه نلسون مانديلا في اول انتخابات يسمح للسود بالتصويت فيها في جنوب افريقيا.

 

1997- دخول اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية حيز التنفيذ بعد اربعة اعوام على توقيعها.

 

2003 - الاستفتاء على الدستور القطري: دستور دائم يكفل الحرية الشخصية وتكافؤ الفرص للمواطنين ويصون الملكية الخاصة، ويتساوى فيه المواطنون في الحقوق والواجبات.

 

2004- اولدزموبيل تنتج آخر سيارة لها بعد 107 اعوام على بدء عملها.

 

وفيات

1500 - وفاة الرحالة البرتغالي بارتولوميو دياز مكتشف "رأس الرجاء الصالح".

 

1980- وفاة المخرج البريطاني الفريد هيتشكوك.

 

1982 - وفاة رئيس الوزراء الأردني السابق قاسم الريماوي.

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