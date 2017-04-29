- بهاء الحريري يدخل السياسة اللبنانيّة من الباب الصهيوني في واشنطن
- حدث في مثل هذا اليوم April 29, 2017
- هل يعود العرب إلى التاريخ?
- عمال أتراك يكتشفون تابوتا أثناء الحفر.. ماذا بداخله؟
- طرابلس: فوضى مشاريع البنى التحتية تخنق السير.. والدولة غائبة!
- الأقمار الصناعية تكذّب رواية النظام وروسيا عن خان شيخون
- وزير الدفاع اللبناني: ملتزم خطّ «حزب الله»
- سوريا الحرب والتسوية: حقل رماية حرّة
- آخر صيحات الموضة: حقيبة لـ"إيكيا" سعرها لا يصل لدولار تتحوَّل إلى أشهر حقيبة في 2017 وتتجاوز 2000 دولار
- بروفيسور مغربي يُخلِّص البشرية من جراثيم تهددها بالفناء.. هكذا نجح في فكِّ لغز عجز عنه العلماء
- توقعات الأبراج ليوم April 28, 2017
- إسرائيل تضرب «حزب الله» قرب مطار دمشق والأسد يرد بتدمير... مستشفيات إدلب
- مشروع برّي يتقدّم: دفن «التأهيلي» وتحييد التمديد واتفاق على «الشيوخ»
- هل اهتزت «ثقة» حزب الله بباسيل؟ ولماذا اتهمه الحريري بتضييع الفرصة؟
- مشاورات الحريري تتجاوز النظام التأهيلي إلى البحث في مجلس الشيوخ ورئاسته
- برّي: «التأهيلي» إنتهى والقانون بالتوافق
- فرصة لتفاهم أميركي - روسي لحل الأزمة الليبية
- بدون تعليق
- حضرموت تستعد لمرحلة اليمن الجديد
- فنيانوس ينجز تلزيم السوق الحرة: 400 مليون دولار للخزينة
- قانون الإنتخابات ووزير الداخلية والدستور بينهما
- مرحلة حسَّاسة لـ«حزب الله» في سوريا ولبنان
- لجنة سيدة النجاة: التيار يُقاطع!
- عين التينة: الحريري خضع لتهديد العونيين!
- استطلاع: 90% من أبناء زحلة يؤيدون تغيير نوابهم
حدث في مثل هذا اليوم April 29, 2017
أحداث
1941- العراقيون يغلقون انابيب النفط التي تغذي القوات البريطانية لمنعها من مواصلة تقدمها لاسقاط حكومة رشيد عالي الكيلاني.
1946- محكمة عسكرية دولية تبدأ محاكمة 28 يابانيا متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد البشرية، بينهم رئيس الحكومة في الحرب هيديكي توجو.
1975- بدء انسحاب القوات الاميركية من فيتنام.
1988- الكرملين يستقبل بطريرك الارثوذكس لعموم روسيا للمرة الاولى منذ عهد ستالين.
1991- الدول الموقعة للاتفاق حول القطب الجنوبي تتفق على وقف استغلال المعادن في المنطقة خمسين عاما.
1991- 138 الف قتيل في اعصار في شيتاغونغ جنوب غرب بنغلادش.
1992- 59 قتيلا في مواجهات في لوس انجليس بعد تبرئة اربعة من رجال الشرطة البيض ضربوا حتى الموت سائق سيارة اسود.
1994- فوز ساحق للمؤتمر الوطني الافريقي الذي يتزعمه نلسون مانديلا في اول انتخابات يسمح للسود بالتصويت فيها في جنوب افريقيا.
1997- دخول اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية حيز التنفيذ بعد اربعة اعوام على توقيعها.
2003 - الاستفتاء على الدستور القطري: دستور دائم يكفل الحرية الشخصية وتكافؤ الفرص للمواطنين ويصون الملكية الخاصة، ويتساوى فيه المواطنون في الحقوق والواجبات.
2004- اولدزموبيل تنتج آخر سيارة لها بعد 107 اعوام على بدء عملها.
وفيات
1500 - وفاة الرحالة البرتغالي بارتولوميو دياز مكتشف "رأس الرجاء الصالح".
1980- وفاة المخرج البريطاني الفريد هيتشكوك.
1982 - وفاة رئيس الوزراء الأردني السابق قاسم الريماوي.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 160
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- حدث في مثل هذا اليوم April 29, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم April 28, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم April 27, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم April 26, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم April 25, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم April 24, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم April 23, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم April 22, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم April 21, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم April 20, 2017
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)