حدث في مثل هذا اليوم April 30, 2017

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احداث
1789- جورج واشنطن يتولى مهامه في نيويورك كأول رئيس للولايات المتحدة.
1812 - ضم لويزيانا إلى الولايات المتحدة الأميركية كالولاية رقم "18".
1879- عالم الفيزياء البريطاني جوزف جون تومسون يكتشف الالكترون.
1900- هاواي تصبح ارضا تابعة للولايات المتحدة بعد سنتين على ضمها.
1945 – انتحار الزعيم النازي أدولف هتلر وزوجته إيفا براون.
1960- اعلان الاحكام العرفية في تركيا بسبب تظاهرات ضد الحكومة في انقرة واسطنبول.
1975- انتهاء حرب فيتنام باستسلام الجنوب للشمال.
2001- السناتور الاميركي جورج ميتشل ينشر تقريرا حول الوضع في الاراضي الفلسطينية يدعو إلى وقف اطلاق النار ووقف النشاطات الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية.
2002- 42 مليون ناخب يوافقون في استفتاء على بقاء الجنرال برويز مشرف رئيسا لباكستان خمس سنوت.
2003- اللجنة الرباعية حول الشرق الاوسط تعلن "خارطة طريق" غداة تعيين محمود عباس رئيسا للوزراء في السلطة الفلسطينية.
2004 - اندونيسيا تعاود إلقاء القبض على الداعية الإسلامي أبو بكر باعشير بعد 18 شهراً قضاها في السجن نتيجة ضلوعة في تفجيرات بالي.
2008- فوز زعيم المعارضة مورغان تشانغيراي في الانتخابات الرئاسية في زيمبابوي على روبرت موغابي الذي يحكم البلاد منذ 24عاما.
وفيات
1998- وفاة الشاعر السوري نزار قباني.
2004- وفاة الشاعر العراقي كمال سبتي (54 عاما).
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