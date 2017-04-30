حدث في مثل هذا اليوم April 30, 2017

احداث

1789- جورج واشنطن يتولى مهامه في نيويورك كأول رئيس للولايات المتحدة.

1812 - ضم لويزيانا إلى الولايات المتحدة الأميركية كالولاية رقم "18".

1879- عالم الفيزياء البريطاني جوزف جون تومسون يكتشف الالكترون.

1900- هاواي تصبح ارضا تابعة للولايات المتحدة بعد سنتين على ضمها.

1945 – انتحار الزعيم النازي أدولف هتلر وزوجته إيفا براون.

1960- اعلان الاحكام العرفية في تركيا بسبب تظاهرات ضد الحكومة في انقرة واسطنبول.

1975- انتهاء حرب فيتنام باستسلام الجنوب للشمال.

2001- السناتور الاميركي جورج ميتشل ينشر تقريرا حول الوضع في الاراضي الفلسطينية يدعو إلى وقف اطلاق النار ووقف النشاطات الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية.

2002- 42 مليون ناخب يوافقون في استفتاء على بقاء الجنرال برويز مشرف رئيسا لباكستان خمس سنوت.

2003- اللجنة الرباعية حول الشرق الاوسط تعلن "خارطة طريق" غداة تعيين محمود عباس رئيسا للوزراء في السلطة الفلسطينية.

2004 - اندونيسيا تعاود إلقاء القبض على الداعية الإسلامي أبو بكر باعشير بعد 18 شهراً قضاها في السجن نتيجة ضلوعة في تفجيرات بالي.

2008- فوز زعيم المعارضة مورغان تشانغيراي في الانتخابات الرئاسية في زيمبابوي على روبرت موغابي الذي يحكم البلاد منذ 24عاما.

وفيات

1998- وفاة الشاعر السوري نزار قباني.

2004- وفاة الشاعر العراقي كمال سبتي (54 عاما).