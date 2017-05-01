حدث في مثل هذا اليوم May 1, 2017

أحداث

1938- قائد اجهزة الشرطة النازية هاينريش هيملر يأمر بتهجير المهمشين اجتماعيا من متسولين وغجر ومومسات ومشردين من ألمانيا.

1941- القوات البريطانية تستعيد السيطرة على بغداد بعد انقلاب رشيد عالي الكيلاني.

1941- الحرب العالمية الثانية: كريت تستسلم للجيش النازي.

1962- اعدام الضابط النازي السابق آدولف ايشمان شنقا في سجن الرملة في اسرائيل.

1980- شبكة الاخبار بالكابل "سي ان ان" تبدأ بثها لتكون اول قناة اخبارية في العالم.

1987- اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رشيد كرامي.

1998- المصرف المركزي الاوروبي يبدأ عمله برئاسة فيم دويزنبرغ.

2005- الهولنديون يرفضون الدستور الاوروبي في استفتاء.

2007- منع التدخين في الاماكن العامة في بريطانيا.

اعياد ومناسبات

اليوم العالمي للطفولة.

1973- إعلان الجمهورية في اليونان.