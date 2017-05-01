حدث في مثل هذا اليوم May 1, 2017

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أحداث
1938- قائد اجهزة الشرطة النازية هاينريش هيملر يأمر بتهجير المهمشين اجتماعيا من متسولين وغجر ومومسات ومشردين من ألمانيا.
1941- القوات البريطانية تستعيد السيطرة على بغداد بعد انقلاب رشيد عالي الكيلاني.
1941- الحرب العالمية الثانية: كريت تستسلم للجيش النازي.
1962- اعدام الضابط النازي السابق آدولف ايشمان شنقا في سجن الرملة في اسرائيل.
1980- شبكة الاخبار بالكابل "سي ان ان" تبدأ بثها لتكون اول قناة اخبارية في العالم.
1987- اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رشيد كرامي.
1998- المصرف المركزي الاوروبي يبدأ عمله برئاسة فيم دويزنبرغ.
2005- الهولنديون يرفضون الدستور الاوروبي في استفتاء.
2007- منع التدخين في الاماكن العامة في بريطانيا.
اعياد ومناسبات
اليوم العالمي للطفولة.
1973- إعلان الجمهورية في اليونان.
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