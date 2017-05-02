حدث في مثل هذا اليوم May 2, 2017

أحداث

1939- ظهور الرجل الوطواط (باتمان) في كتاب مصور للمرة الاولى.

1941- رشيد عالي كيلاني وضباط المربع الذهبي في العراق الذين يعارضون البريطانيين يطوقون القصر الملكي ويجبرون رئيس الحكومة طه الهاشمي على التنحي في ثورة سحقها الجيش البريطاني في 31 ايار/مايو.

1945- سقوط برلين في ايدي القوات السوفياتية في الحرب العالمية الثانية.

1951- رئيس الوزراء الايراني محمد مصدق يعلن بعد يومين من انتخابه تأميم النفط في قرار شكل ضربة لمصالح بريطانيا والولايات المتحدة وسبب ازمة دولية خطيرة.

1953- فيصل بن غازي وحسين بن طلال يعتليان عرش العراق والاردن على التوالي بعد بلوغهما السن القانوني.

1994- فوز نلسون مانديلا والمؤتمر الوطني الافريقي في اول انتخابات متعددة الاعراق في جنوب افريقيا.

1998- تأسيس المصرف المركزي الاوروبي.

1999- انتخاب ميريا موسكوزو رئيسة لبنما، اول امرأة تشغل هذا المنصب في البلاد.

2003- الهند وباكستان تستأنفان العلاقات الدبلوماسية والرحلات الجوية بينهما التي قطعت منذ هجوم على البرلمان الهندي في كانون الاول/ديسمبر 2001.

2008- حزب العمال البريطاني بزعامة غوردن براون يمنى باسوأ هزيمة انتخابية منذ اربعين عاما ويفقد 331 مقعدا في الاقتراع المحلي.

مواليد

1860 - ثيودور هرتزل أبو الصهيونية.

1935 - فيصل الثاني ملك العراق.

1948 - جوسيب كاتالينسكي ، لاعب كرة قدم يوغسلافي.

وفيات

1902 - الأديبة عائشة التيمورية، عارضت في جريدة الآداب والمؤيد آراء قاسم أمين ودعوته إلى السفور، ولها من الكتب "مرآة التأمل في الأمور"، "نتائج الأحوال في الأقوال والأفعال".

1941 - الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان. (ولد 1905 م).

1996- الروائي الفلسطيني اميل حبيبي.

2003 - الأديب الجزائري محمد ديب.