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حدث في مثل هذا اليوم May 2, 2017
أحداث
1939- ظهور الرجل الوطواط (باتمان) في كتاب مصور للمرة الاولى.
1941- رشيد عالي كيلاني وضباط المربع الذهبي في العراق الذين يعارضون البريطانيين يطوقون القصر الملكي ويجبرون رئيس الحكومة طه الهاشمي على التنحي في ثورة سحقها الجيش البريطاني في 31 ايار/مايو.
1945- سقوط برلين في ايدي القوات السوفياتية في الحرب العالمية الثانية.
1951- رئيس الوزراء الايراني محمد مصدق يعلن بعد يومين من انتخابه تأميم النفط في قرار شكل ضربة لمصالح بريطانيا والولايات المتحدة وسبب ازمة دولية خطيرة.
1953- فيصل بن غازي وحسين بن طلال يعتليان عرش العراق والاردن على التوالي بعد بلوغهما السن القانوني.
1994- فوز نلسون مانديلا والمؤتمر الوطني الافريقي في اول انتخابات متعددة الاعراق في جنوب افريقيا.
1998- تأسيس المصرف المركزي الاوروبي.
1999- انتخاب ميريا موسكوزو رئيسة لبنما، اول امرأة تشغل هذا المنصب في البلاد.
2003- الهند وباكستان تستأنفان العلاقات الدبلوماسية والرحلات الجوية بينهما التي قطعت منذ هجوم على البرلمان الهندي في كانون الاول/ديسمبر 2001.
2008- حزب العمال البريطاني بزعامة غوردن براون يمنى باسوأ هزيمة انتخابية منذ اربعين عاما ويفقد 331 مقعدا في الاقتراع المحلي.
مواليد
1860 - ثيودور هرتزل أبو الصهيونية.
1935 - فيصل الثاني ملك العراق.
1948 - جوسيب كاتالينسكي ، لاعب كرة قدم يوغسلافي.
وفيات
1902 - الأديبة عائشة التيمورية، عارضت في جريدة الآداب والمؤيد آراء قاسم أمين ودعوته إلى السفور، ولها من الكتب "مرآة التأمل في الأمور"، "نتائج الأحوال في الأقوال والأفعال".
1941 - الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان. (ولد 1905 م).
1996- الروائي الفلسطيني اميل حبيبي.
2003 - الأديب الجزائري محمد ديب.
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