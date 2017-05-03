حدث في مثل هذا اليوم May 3, 2017

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أحداث
1916- إعدام قادة انتفاضة عيد الفصح في أحد سجون ايرلندا بعد شهر على تمردهم الحكم البريطاني.
1919- امير افغانستان امان الله يشن حربا على البريطانيين انتهت بانتزاع افغانستان استقلالها في مجال السياسة الخارجية.
1938- الفاتيكان يعترف بنظام فرانكو في اسبانيا.
1947- اليابان تتبنى دستورا سلميا يمنعها خصوصا من ارسال قوات إلى مناطق قتال في العالم.
1952- طائرة يقودها الضابط الاميركي جوزف فليتشر تهبط في القطب الشمالي للمرة الاولى في التاريخ.
1963- زعيم حركة الدفاع عن الحقوق المدنية للسود مارتن لوثر كينغ يلقي خطابه "لدي حلم" في مستقبل يتعايش فيه البيض والسود والآخرون بسلام ومساواة.
1986 - مقتل 41 شخصاً وجرح ستين آخرين في انفجار قنبلة بطائرة سريلانكية في مطار كولومبو.
1996- اتفاق دولي حول الحد من استخدام الالغام المضادة للافراد في العالم.
2001- الولايات المتحدة تفقد مقعدها في لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان للمرة الاولى منذ تأسيس هذه الهيئة في 1947.
مناسبات واعياد
1993- الامم المتحدة تعتمد الثالث من ايار/مايو يوماً عالمياً لحرية الصحافة.
مواليد
1469 - المفكر الإيطالي "نيقولا مكيافيللي"، مؤلف كتاب "الأمير"، وصاحب مبدأ "الغاية تبرر الوسيلة".
1898 - رئيسة الحكومة الإسرائيلية جولدا مائير.
وفيات
1257 - السلطانة شجرة الدر التي حكمت مصر.
1481 - السلطان محمد الفاتح، الثامن في سلسلة سلاطين دولة الخلافة العثمانية.
1980 - الرئيس اليوغسلافي جوزيب بروز تيتو ، مؤسس أول دولة شيوعية مستقلة، كما ساهم في إنشاء مجموعة دول عدم الانحياز.
1991 - الموسيقار محمد عبدالوهاب أحد أبرز الملحنين والمطربين في العالم العربي.
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