حدث في مثل هذا اليوم May 3, 2017

أحداث

1916- إعدام قادة انتفاضة عيد الفصح في أحد سجون ايرلندا بعد شهر على تمردهم الحكم البريطاني.

1919- امير افغانستان امان الله يشن حربا على البريطانيين انتهت بانتزاع افغانستان استقلالها في مجال السياسة الخارجية.

1938- الفاتيكان يعترف بنظام فرانكو في اسبانيا.

1947- اليابان تتبنى دستورا سلميا يمنعها خصوصا من ارسال قوات إلى مناطق قتال في العالم.

1952- طائرة يقودها الضابط الاميركي جوزف فليتشر تهبط في القطب الشمالي للمرة الاولى في التاريخ.

1963- زعيم حركة الدفاع عن الحقوق المدنية للسود مارتن لوثر كينغ يلقي خطابه "لدي حلم" في مستقبل يتعايش فيه البيض والسود والآخرون بسلام ومساواة.

1986 - مقتل 41 شخصاً وجرح ستين آخرين في انفجار قنبلة بطائرة سريلانكية في مطار كولومبو.

1996- اتفاق دولي حول الحد من استخدام الالغام المضادة للافراد في العالم.

2001- الولايات المتحدة تفقد مقعدها في لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان للمرة الاولى منذ تأسيس هذه الهيئة في 1947.

مناسبات واعياد

1993- الامم المتحدة تعتمد الثالث من ايار/مايو يوماً عالمياً لحرية الصحافة.

مواليد

1469 - المفكر الإيطالي "نيقولا مكيافيللي"، مؤلف كتاب "الأمير"، وصاحب مبدأ "الغاية تبرر الوسيلة".

1898 - رئيسة الحكومة الإسرائيلية جولدا مائير.

وفيات

1257 - السلطانة شجرة الدر التي حكمت مصر.

1481 - السلطان محمد الفاتح، الثامن في سلسلة سلاطين دولة الخلافة العثمانية.

1980 - الرئيس اليوغسلافي جوزيب بروز تيتو ، مؤسس أول دولة شيوعية مستقلة، كما ساهم في إنشاء مجموعة دول عدم الانحياز.

1991 - الموسيقار محمد عبدالوهاب أحد أبرز الملحنين والمطربين في العالم العربي.