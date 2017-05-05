حدث في مثل هذا اليوم May 5, 2017

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أحداث
1893 - انهيار سوق نيويورك للأوراق المالية مسبباً كساداً اقتصادياً عارماً.
1916- القوات الاميركية تجتاح جمهورية الدومينيكان لمنع الالمان
من استخدامها قاعدة لضرب الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الاولى.
1931- الشيخ عبد الحميد بن باديس يؤسس "جمعية العلماء المسلمين" في الجزائر.
1936- القوات الايطالية تحتل اديس ابابا.
1940- الحرب العالمية الثانية: تشكيل حكومة للنروج في المنفي في لندن بعد شهر من غزو القوات الالمانية هذا البلد.
1949- تأسيس مجلس اوروبا للعمل من اجل تحقيق تكامل اوروبي.
1979- مارغريت تاتشر تتولى رئاسة الحكومة البريطانية، اول امرأة تشغل هذا المنصب في بريطانيا.
1980 - القوات الخاصة البريطانية تقتحم السفارة الإيرانية في لندن.
1996- رئيس الوزراء الهندي ناراسيما راو يقوم بأول زيارة إلى ولاية كشمير تمهيدا لانتخابات تشريعية قاطعها في نهاية الامر 5،1 مليون موظف في الولاية.
1997- الولايات المتحدة تسلم الاردن موسى أبو مرزوق احد قادة حماس بعد اعتقاله حوالي سنتين.
2002- جاك شيراك يحقق فوزا ساحقا في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة تأييد قياسية بلغت اكثر من 82% لمنع انتخاب خصمه اليميني جان ماري لوبن.
2003 - قطر تصدر قانون إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
2004- بيع لوحة لبيكاسو بعنوان "صبي يحمل غليونا" ب104 ملايين دولار: اغلى عمل فني يباع في مزاد علني.
2005- فوز حزب العمال البريطاني باغلبية مطلقة في الانتخابات التشريعية مما يسمح لرئيس الوزراء توني بلير بالبقاء في منصبه لولاية ثالثة، للمرة الاولى في تاريخ العماليين في بريطانيا.
مناسبات وأعياد
1941 - استقلال إثيوبيا.
1955 - اعلان جمهورية ألمانيا الاتحادية بانتهاء احتلال الدول الحليفة الذي استمر عشر سنوات.
مواليد
1818 - الفيلسوف الألماني كارل ماركس.
وفيات
1821 - القائد الفرنسي نابليون بونابرت يعتقد انه مات مسموماً.
1981- وفاة الناشط في الجيش الجمهوري الايرلندي الشمالي بوبي ساند
بعد اضراب عن الطعام في السجن استمر 63 يوما.
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