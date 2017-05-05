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حدث في مثل هذا اليوم May 5, 2017

آخر تحديث: منذ 24 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم May 5, 2017

أحداث

1893 - انهيار سوق نيويورك للأوراق المالية مسبباً كساداً اقتصادياً عارماً.

 

1916- القوات الاميركية تجتاح جمهورية الدومينيكان لمنع الالمان

 

من استخدامها قاعدة لضرب الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الاولى.

 

1931- الشيخ عبد الحميد بن باديس يؤسس "جمعية العلماء المسلمين" في الجزائر.

 

1936- القوات الايطالية تحتل اديس ابابا.

 

1940- الحرب العالمية الثانية: تشكيل حكومة للنروج في المنفي في لندن بعد شهر من غزو القوات الالمانية هذا البلد.

 

1949- تأسيس مجلس اوروبا للعمل من اجل تحقيق تكامل اوروبي.

 

1979- مارغريت تاتشر تتولى رئاسة الحكومة البريطانية، اول امرأة تشغل هذا المنصب في بريطانيا.

 

1980 - القوات الخاصة البريطانية تقتحم السفارة الإيرانية في لندن.

 

1996- رئيس الوزراء الهندي ناراسيما راو يقوم بأول زيارة إلى ولاية كشمير تمهيدا لانتخابات تشريعية قاطعها في نهاية الامر 5،1 مليون موظف في الولاية.

 

1997- الولايات المتحدة تسلم الاردن موسى أبو مرزوق احد قادة حماس بعد اعتقاله حوالي سنتين.

 

2002- جاك شيراك يحقق فوزا ساحقا في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة تأييد قياسية بلغت اكثر من 82% لمنع انتخاب خصمه اليميني جان ماري لوبن.

 

2003 - قطر تصدر قانون إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

 

2004- بيع لوحة لبيكاسو بعنوان "صبي يحمل غليونا" ب104 ملايين دولار: اغلى عمل فني يباع في مزاد علني.

 

2005- فوز حزب العمال البريطاني باغلبية مطلقة في الانتخابات التشريعية مما يسمح لرئيس الوزراء توني بلير بالبقاء في منصبه لولاية ثالثة، للمرة الاولى في تاريخ العماليين في بريطانيا.

 

مناسبات وأعياد

1941 - استقلال إثيوبيا.

 

1955 - اعلان جمهورية ألمانيا الاتحادية بانتهاء احتلال الدول الحليفة الذي استمر عشر سنوات.

 

مواليد

1818 - الفيلسوف الألماني كارل ماركس.

 

وفيات

1821 - القائد الفرنسي نابليون بونابرت يعتقد انه مات مسموماً.

 

1981- وفاة الناشط في الجيش الجمهوري الايرلندي الشمالي بوبي ساند

 

بعد اضراب عن الطعام في السجن استمر 63 يوما.

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