حدث في مثل هذا اليوم May 8, 2017

احداث

1902-أربعون الف قتيل في ثورة بركان بيليه في جزيرة المارتينيك.

1933- المهاتما غاندي يبدأ اضرابا عن الطعام احتجاج على قمع الهنود من قبل السلطات البريطانية.

1945- تمرد على الاحتلال الفرنسي في سطيف في منطقة قسنطينة في الجزائر يسفر عن مقتل آلاف الجزائريين.

1945- انتصار الحلفاء في اوروبا على المانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

1954- سقوط ديان بيان فو بايدي الفيتناميين يسجل هزيمة فرنسا في الحرب في الهند الصينية.

1958- اغتيال الصحافي اللبناني المعارض نسيب المتني في بيروت.

1980- اعلان حالة الطوارىء في ولاية فلوريدا في مواجهة تدفق لاجئين فارين من كوبا.

1983- ابو موسى ونمر صالح يقودان انشقاقا عن حركة فتح يؤسسان فتح القيادة الموقتة.

2008- مجلس النواب الروسي (الدوما) يقر تعيين فلاديمير بوتين رئيسا للوزراء، عاشر رئيس حكومة لروسيا منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.

2008- سيلفيو برلوسكوني يتولى رئاسة الحكومة في ايطاليا.

مناسبات وأعياد

1965 - إعلان دستور اليمن.

مواليد

1884 - الرئيس الأميركي هاري ترومان.

وفيات

2002 - الممثل المصري أحمد مظهر.