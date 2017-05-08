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حدث في مثل هذا اليوم May 8, 2017

آخر تحديث: منذ 19 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم May 8, 2017

احداث

1902-أربعون الف قتيل في ثورة بركان بيليه في جزيرة المارتينيك.

 

1933- المهاتما غاندي يبدأ اضرابا عن الطعام احتجاج على قمع الهنود من قبل السلطات البريطانية.

 

1945- تمرد على الاحتلال الفرنسي في سطيف في منطقة قسنطينة في الجزائر يسفر عن مقتل آلاف الجزائريين.

 

1945- انتصار الحلفاء في اوروبا على المانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

 

1954- سقوط ديان بيان فو بايدي الفيتناميين يسجل هزيمة فرنسا في الحرب في الهند الصينية.

 

1958- اغتيال الصحافي اللبناني المعارض نسيب المتني في بيروت.

 

1980- اعلان حالة الطوارىء في ولاية فلوريدا في مواجهة تدفق لاجئين فارين من كوبا.

 

1983- ابو موسى ونمر صالح يقودان انشقاقا عن حركة فتح يؤسسان فتح القيادة الموقتة.

 

2008- مجلس النواب الروسي (الدوما) يقر تعيين فلاديمير بوتين رئيسا للوزراء، عاشر رئيس حكومة لروسيا منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.

 

2008- سيلفيو برلوسكوني يتولى رئاسة الحكومة في ايطاليا.

 

مناسبات وأعياد

1965 - إعلان دستور اليمن.

 

مواليد

1884 - الرئيس الأميركي هاري ترومان.

 

وفيات

2002 - الممثل المصري أحمد مظهر.

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