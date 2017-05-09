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حدث في مثل هذا اليوم May 9, 2017

آخر تحديث: منذ 14 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم May 9, 2017

احداث

1945- الحرب العالمية الثانية: استسلام قائد سلاح الجو الالماني النازي هرمان غورينغ لقوات التحالف في بافاريا.

1950- وزير الخارجية الفرنسي روبير شومان يصدر اعلانا يحمل اسمه ويصف فيه رؤيته لاوروبا موحدة، وقد شكل هذا الإعلان نقطة انطلاق مشروع السوق الاوروبية المشتركة.

1955- انضمام المانيا الغربية الى حلف شمال الاطلسي.

1980- انعقاد اول لقاء بين البابا يوحنا بولس الثاني واسقف كانتربري في غانا.

2002- انتهاء حصار دام 38 يوما لكنيسة المهد في بيت لحم حيث تحصن ناشطون فلسطينيون بعد اتفاق على ترحيلهم الى دول عدة.

2004- اغتيال الرئيس الشيشاني احمد قديروف في تفجير منصة الشخصيات الرسمية في هجوم خلال عرض في غروزني تبناه زعيم الحرب الشيشاني شامل باساييف.

2008- متمردون في حركة العدل والمساواة في دارفور يهاجمون مدينة ام درمان قرب الخرطوم: 220 قتيلا.

 

مناسبات وأعياد

1945 استقلال إيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية.

1947 استقلال رومانيا.

 

مواليد

1952 - زيدنيك نيهودا ، لاعب كرة قدم تشيكوسلوفاكي سابق.

 

 

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