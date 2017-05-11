حدث في مثل هذا اليوم May 11, 2017

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احداث
1924- تأسيس شركة "مرسيدس بنز" بعد دمج شركتي غوتليب دايملر وكارل بنز.
1949- اسرائيل تنضم إلى الامم المتحدة.
1949- سيام تغير اسمها ليصبح تايلاند.
1953- البرلمان الايراني يصادر ممتلكات الشاه محمد رضا بهلوي بعد ايام على اعلان رئيس الوزراء محمد مصدق تأميم النفظ.
1960- اربعة من رجال الموساد يعتقلون المسؤول النازي السابق ادولف ايشمان الذي كان يعيش باسم ريكاردو كليمنت في الارجنتين.
1960- طرح حبوب منع الحمل للبيع في الاسواق للمرة الاولى في العالم.
1975- توقيع اتفاق تجاري للتبادل الحر بين اسرائيل والسوق الاوروبية المشتركة.
1978- طهران تشهد اولى التظاهرات المعادية لسلطة الشاه في ايران.
1998 - الهند تقوم بتفجير نووي تحت الأرض ضاربة عرض الحائط جميع الإحتجاجات الدولية.
2003- 91% من الليتوانيين يؤيدون في استفتاء الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي.
2004- الرئيس الاميركي جورج بوش يفرض عقوبات اقتصادية على سوريا ويتهمها بعرقلة ارساء الاستقرار في العراق.
2005- تظاهرات احتجاج في شرق وجنوب شرق افغانستان بعد معلومات عن تدنيس مصاحف من قبل جنود اميركيين في معتقل غوانتانامو الاميركي في كوبا.
2008- السودان يقطع علاقاته الدبلوماسية مع تشاد غداة هجوم لمتمردي دارفور على مدينة ام درمان نفت نجامينا تورطها فيه.
مناسبات واعياد
اليوم العالمي للكائنات المهددة.
مواليد
1906- الفنان الاسباني سلفادور دالي.
وفيات
1976- المهندس المعماري الفنلندي الفار التو.
1981- المغني الجامايكي بوب مارلي.
1988- الجاسوس البريطاني كيم فيلبي.
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