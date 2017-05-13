حدث في مثل هذا اليوم May 13, 2017

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أحداث
1943- الحرب العالمية الثانية: القوات الفرنسية والبريطانية تهزم في تونس القوات الالمانية التي تساند الايطاليين في شمال افريقيا.
1950- تنظيم اول مسابقة دولية لسباق للسيارات فورمولا وان في سيلفستر ستون في بريطانيا.
1958- طلاب يهاجمون سيارة نائب الرئيس الاميركي ريتشارد نيكسون خلال زيارة لكراكاس.
1963- اول حكومة بعثية في سوريا تقرر تأميم المصارف.
1964- تدشين السد العالي في مصر.
1965 – جمال عبدالناصر يقطع العلاقات الدبلوماسية بين مصرو ألمانيا الغربية لإقامتها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
1967- ذاكر حسن يتولى رئاسة الهند، اول مسلم يتولى رئاسة الاتحاد الهندي المنصب الذي بقي فيه سنتين.
1978- انقلاب بقيادة احمد عبد الله ومحمد احمد يطيح رئيس جزر القمر علي صويلح ويعلن الارخبيل "جمهورية فدرالية اسلامية".
1981- البابا يوحنا بولس الثاني يصاب بجروح في اعتداء قام به علي اقجا في ساحة القديس بطرس في روما.
1994- الفلسطينيون يتسلمون السلطة في اريحا بعد انسحاب اسرائيل منها.
2002- المجلس الكبير "اللويا جيرغا" ينتخب حميد كرزاي رئيسا للسلطة التنفيذية في افغانستان.
2005- القوات الاوزبكية تهاجم متظاهرين في شرق اوزبكستان وتقتل حوالي 700 منهم خلال محاكمة 23 اسلاميا متطرفا.
2007- اكثر من مليون شخص يتجمعون في ازمير في تظاهرة للمطالبة بحماية علمانية الدولة التيركية قبل اسبوع من الانتخابات.
2007- محمود احمدي نجاد يقوم باول زيارة لرئيس ايراني إلى الامارات العربية المحتدة منذ انتصار الثورة الاسلامية.
مواليد
1160 - المؤرخ علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم، المشهور بعز الدين بن الأثير، أحد كبار المؤرخين المسلمين، وصاحب كتابي: "الكامل"، و"أسد الغابة في معرفة الصحابة".
1857 - الإنجليزي "رونالدروس" مُكتشف كيفية انتقال الملاريا للإنسان عن طريق البعوض. نال على جائزة نوبل في 1902.
1980 - أبو دومة - زعيم وكبير الحته.
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