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حدث في مثل هذا اليوم May 13, 2017

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 86
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حدث في مثل هذا اليوم May 13, 2017

أحداث

1943- الحرب العالمية الثانية: القوات الفرنسية والبريطانية تهزم في تونس القوات الالمانية التي تساند الايطاليين في شمال افريقيا.

 

1950- تنظيم اول مسابقة دولية لسباق للسيارات فورمولا وان في سيلفستر ستون في بريطانيا.

 

1958- طلاب يهاجمون سيارة نائب الرئيس الاميركي ريتشارد نيكسون خلال زيارة لكراكاس.

 

1963- اول حكومة بعثية في سوريا تقرر تأميم المصارف.

 

1964- تدشين السد العالي في مصر.

 

1965 – جمال عبدالناصر يقطع العلاقات الدبلوماسية بين مصرو ألمانيا الغربية لإقامتها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

 

1967- ذاكر حسن يتولى رئاسة الهند، اول مسلم يتولى رئاسة الاتحاد الهندي المنصب الذي بقي فيه سنتين.

 

1978- انقلاب بقيادة احمد عبد الله ومحمد احمد يطيح رئيس جزر القمر علي صويلح ويعلن الارخبيل "جمهورية فدرالية اسلامية".

 

1981- البابا يوحنا بولس الثاني يصاب بجروح في اعتداء قام به علي اقجا في ساحة القديس بطرس في روما.

 

1994- الفلسطينيون يتسلمون السلطة في اريحا بعد انسحاب اسرائيل منها.

 

2002- المجلس الكبير "اللويا جيرغا" ينتخب حميد كرزاي رئيسا للسلطة التنفيذية في افغانستان.

 

2005- القوات الاوزبكية تهاجم متظاهرين في شرق اوزبكستان وتقتل حوالي 700 منهم خلال محاكمة 23 اسلاميا متطرفا.

 

2007- اكثر من مليون شخص يتجمعون في ازمير في تظاهرة للمطالبة بحماية علمانية الدولة التيركية قبل اسبوع من الانتخابات.

 

2007- محمود احمدي نجاد يقوم باول زيارة لرئيس ايراني إلى الامارات العربية المحتدة منذ انتصار الثورة الاسلامية.

 

مواليد

1160 - المؤرخ علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم، المشهور بعز الدين بن الأثير، أحد كبار المؤرخين المسلمين، وصاحب كتابي: "الكامل"، و"أسد الغابة في معرفة الصحابة".

 

1857 - الإنجليزي "رونالدروس" مُكتشف كيفية انتقال الملاريا للإنسان عن طريق البعوض. نال على جائزة نوبل في 1902.

 

1980 - أبو دومة - زعيم وكبير الحته.

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