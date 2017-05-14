- نجم مصري فقد أولاده وعانى من جنون زوجته..من هو ؟
- مخلوق بحري غامض يظهر على شاطئ بإندونيسيا يثير الحيرة
- عريس يصفع عروسه في حفل الزفاف أمام الحضور
- المعرضة السورية.. الدعم العسكري
- توقعات الأبراج ليوم May14, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 14, 2017
- «حزب الله» يعيد تموضعه في سورية لأن ترامب وضعه في سلة واحدة مع الإرهاب؟
- نصرالله يحاول «وصل ضفتي الحرب» بصوته
- رئيس الوقف الشيعي بالعراق يدعو لقتل المسيحيين
- سقوط الشركات والحكومات... والنجاة بـ «التشفير»
- تراجع الطلب يقلص السيولة إلى 3.6 بليون دولار
- « كهربا وحماه» في صفوف «الفراعنة»!
- كونتي يعيد تشلسي إلى ذهب «البريمييرليغ»
- مصادر: تعثر مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب
- أستراليا: حصيلة قياسية لضريبة الدمغة في نيو ساوث ويلز
- فتاة فيتنامية تدنس زهرة "اللوتس" بجسدها وتثير غضبا شعبيا
- جنيف.. نظام الأسد يتلكأ وواشنطن تريد "قطع رأسه" سياسيا
- عاصفة إلكترونية دولية "غير مسبوقة".. وتحقيق دولي معقد
- فيديو وفاة مريضة نفسية عارية يشعل الغضب في أستراليا
- في أستراليا.. شكاوى الاتصالات ترتفع بنسبة 33 %
- ماذا يحدث لو انخفضت أسعار العقارات في سيدني؟
- مأساة نهاد.. من "العبودية الجنسية" إلى أبواب أستراليا
- لبنانيون يسعون إلى طرد السوريين بعريضة إلكترونية
- من 15 أيار الى 19 حزيران.. عض أصابع وخيارات مفتوحة!
- مفاجئة في العمر الحقيقي لهذه السيدة
حدث في مثل هذا اليوم May 14, 2017
احداث
1940- الحرب العالمية الثانية: الطيران الالماني يقصف مدينة روتردام وهولندا تستسلم للجيش الالماني.
1948- إعلان قيام اسرائيل.
1955- تأسيس حلف وارسو الذي يضم دولا شيوعية في مواجهة حلف شمال الاطلسي.
1963- انشاء اول برلمان في الكويت منذ استقلالها.
1973- اطلاق سكايلاب اول محطة فضائية اميركية.
2002- مجلس الامن الدولي يتبنى القرار 1409 الذي يؤكد حرص الامم المتحدة على وحدة وسلامة اراضي العراق.
2003- انتحارية تفجر نفسها وسط حشد من المسلمين في الشيشان: 18 قتيلا.
2007- الجيش الاميركي يمنع جنوده من استخدام اكثر من عشرة مواقع على الانترنت لتقاسم الصور بينها يوتيوب وماي سبيس.
2007- لجنة في البنك الدولي تدين مديره الاميركي بول ولفوفيتز لدفعه تعويضا مجزيا لصديقته شاهة علي رضا التي كانت موظفة في هذه المؤسسة.
مواليد
1928 - الثائر الكوبي تشي جيفارا.
1857- العالم الانجليزي رونا لدروس، الذي درس داء الملاريا، وحصل على جائزة نوبل.
وفيات
1912 - فريدريك الثامن ملك الدنمارك.
1643 - لويس الثالث عشر ملك فرنسا.
1998- النجم الاميركي فرانك سيناترا.
1999 - الشيخ عبدالعزيز بن باز.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 27
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- حدث في مثل هذا اليوم May 14, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 13, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 12, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 11, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 10, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 9, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 8, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 7, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 6, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 5, 2017
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)