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حدث في مثل هذا اليوم May 14, 2017

آخر تحديث: منذ 16 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 22
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حدث في مثل هذا اليوم May 14, 2017

احداث

1940- الحرب العالمية الثانية: الطيران الالماني يقصف مدينة روتردام وهولندا تستسلم للجيش الالماني.

 

1948- إعلان قيام اسرائيل.

 

1955- تأسيس حلف وارسو الذي يضم دولا شيوعية في مواجهة حلف شمال الاطلسي.

 

1963- انشاء اول برلمان في الكويت منذ استقلالها.

 

1973- اطلاق سكايلاب اول محطة فضائية اميركية.

 

2002- مجلس الامن الدولي يتبنى القرار 1409 الذي يؤكد حرص الامم المتحدة على وحدة وسلامة اراضي العراق.

 

2003- انتحارية تفجر نفسها وسط حشد من المسلمين في الشيشان: 18 قتيلا.

 

2007- الجيش الاميركي يمنع جنوده من استخدام اكثر من عشرة مواقع على الانترنت لتقاسم الصور بينها يوتيوب وماي سبيس.

 

2007- لجنة في البنك الدولي تدين مديره الاميركي بول ولفوفيتز لدفعه تعويضا مجزيا لصديقته شاهة علي رضا التي كانت موظفة في هذه المؤسسة.

 

مواليد

1928 - الثائر الكوبي تشي جيفارا.

 

1857- العالم الانجليزي رونا لدروس، الذي درس داء الملاريا، وحصل على جائزة نوبل.

 

وفيات

1912 - فريدريك الثامن ملك الدنمارك.

 

1643 - لويس الثالث عشر ملك فرنسا.

 

1998- النجم الاميركي فرانك سيناترا.

 

1999 - الشيخ عبدالعزيز بن باز.

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