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حدث في مثل هذا اليوم May 15, 2017

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 107
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حدث في مثل هذا اليوم May 15, 2017

أحداث

- 1905 تأسيس مدينة لاس فيغاس في صحراء نيفادا

 

1911- المحكمة الاميركية العليا تأمر بحل شركة ستاندارد اويل التي يديرها جون روكفلر بموجب قانون مكافحة الاحتكار.

 

1918- انتهاء الحرب الاهلية في فنلندا بين الاشتراكيين الديموقراطيين المدعومين من روسيا والمحافظين الذين تساندهم المانيا وانتصروا في نهاية النزاع.

 

1932- عسكريون يغتالون خلال محاولة انقلاب في اليابان رئيس الوزراء اينوكاي تسويوشي.

 

1935- تدشين قطار الانفاق في موسكو.

 

1940- ماكدونالد يفتح اول مطاعمه في مدينة سان برناردينو في كاليفورنيا.

 

1945- فرنسا تصبح الدولة الخامسة الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي.

 

1945- الحكومة الموقتة في النمسا التي شكلها كارل رينر بطلب من القوات السوفياتية تعلن قيام جمهورية ديموقراطية. وتلغي قرار ضم هذا البلد الى المانيا.

 

1948- اندلاع الحرب العربية الاسرائيلية الاولى.

 

1949- اسرائيل تلغي كل القيود المفروضة على هجرة اليهود.

 

1955- اتفاق على اعادة السيادة الى النمسا المقسمة الى اربع مناطق نفوذ منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، بعد التزامها الحياد وعدم اقامة اتحاد مع المانيا.

 

1988- القوات السوفياتية تبدأ الانسحاب من افغانستان التي غزتها في 1979.

 

1991- اديث كريسون تتولى رئاسة الحكومة الفرنسية، اول امرأة تشغل هذا المنصب.

 

2005- انتخابات تشريعية في اثيوبيا هي الاولى في حضور مراقبين اجانب، رفضت المعارضة الاعتراف بنتائجها.

 

مناسبات وأعياد

اليوم العالمي للأسرة .

 

1957 - استقلال النمسا.

 

مواليد

1048 - عمر الخيام.

 

1850 - بيير كوري، عالم فيزيائي فرنسي، وزوج العالمة الشهيرة ماري كوري.

 

1920 - نصر الله بطرس صفير، بطريارك الكنيسة المارونية.

 

1937 - مادلين أولبرايت، وزيرة الخارجية الاميركية.

 

الوفيات

1174 - السلطان نور الدين محمود (ابن السلطان عماد الدين الزنكي) تولى إمارة حلب، وضم إلى سلطانه دمشق عام 1154.

 

1987 - الممثلة الأميركية ريتا هيوارث عن 68 عامًا.

 

2006- وفاة الشيخة الرميتي (83 سنة) مغنية الراي الجزائري.

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