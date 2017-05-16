حدث في مثل هذا اليوم May 16, 2017

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أحداث
1916 - فرنسا وبريطانيا توقعان في القاهرة اتفاقية سايكس بيكو التي تقاسمتا بموجبها اراضي الامبراطورية العثمانية في الشرق الاوسط.
1918- الكونغرس الاميركي يتبنى قانونا لمكافحة الشغب يعتبر انتقاد الحكومة جريمة عقوبته السجن.
1929- اول حفل لتوزيع جوائز الاوسكار في هوليود: افضل ممثل ايميل جينينغز وافضل ممثلة جانيت غاينر.
1943- الحرب العالمية الثانية: القوات الالمانية تسحق تمرد اليهود في معزل وارسو.
1966- الحزب الشيوعي الصيني يبدأ ثورة ثقافية في الصين.
1974- إعادة انتخاب جوزف بروز تيتو رئيسا ليوغوسلافيا لكن مدى الحياة هذه المرة.
1975- جونكو تابيي اول امرأة تصل الى قمة ايفرست.
1983- الجيش الشعبي لتحرير السودان يبدأ تمردا في الجنوب السودان استمر حتى كانون الثاني/يناير 2005 بتوقيع اتفاق سلام مع الشمال.
1988- استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ 1976 بين المغرب والجزائر.
1997- لوران كابيلا يطرد موبوتو سيسي سيكو من السلطة في زائير بعد حكم دام 32 عاما.
1999- محمد خاتمي يقوم بأول زيارة لرئيس ايراني الى السعودية منذ الثورة الاسلامية في 1979.
2003- خمسة اعتداءات تستهدف مطاعم وفنادق يرتادها اجانب ومواقع يهودية في الدار البيضاء: 45 قتيلا بينهم منفذو العمليات.
2005- منح النساء للمرة الاولى حق التصويت والترشح بعد تعديل القانون الانتخابي في مجلس الامة (البرلمان) الكويتي.
2006- الولايات المتحدة تعلن تطبيع العلاقات مع ليبيا وشطبها من قائمة الدول المتهمة بالارهاب، بعد 30 عاما من العلاقات المتوترة.
مواليد
1945 - ماسيمو موراتي، رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي.
1966 - جانيت جاكسون، مغنية أمريكية.
1970 - غابريلا ساباتيني، لاعبة تنس.
1986 - علي ناصر، لاعب كرة قدم قطري.
وفيات
1926- محمد السادس آخر السلاطين العثمانيين.
1989 - الشيخ حسن خالد مفتي الجمهورية اللبنانية.
1991 - أديث كريسون رئيسة الحكومة الفرنسية، وأول امرأة تشغل هذا المنصب في فرنسا.
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