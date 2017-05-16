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حدث في مثل هذا اليوم May 16, 2017

آخر تحديث: منذ 18 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم May 16, 2017

أحداث

1916 - فرنسا وبريطانيا توقعان في القاهرة اتفاقية سايكس بيكو التي تقاسمتا بموجبها اراضي الامبراطورية العثمانية في الشرق الاوسط.

 

1918- الكونغرس الاميركي يتبنى قانونا لمكافحة الشغب يعتبر انتقاد الحكومة جريمة عقوبته السجن.

 

1929- اول حفل لتوزيع جوائز الاوسكار في هوليود: افضل ممثل ايميل جينينغز وافضل ممثلة جانيت غاينر.

 

1943- الحرب العالمية الثانية: القوات الالمانية تسحق تمرد اليهود في معزل وارسو.

 

1966- الحزب الشيوعي الصيني يبدأ ثورة ثقافية في الصين.

 

1974- إعادة انتخاب جوزف بروز تيتو رئيسا ليوغوسلافيا لكن مدى الحياة هذه المرة.

 

1975- جونكو تابيي اول امرأة تصل الى قمة ايفرست.

 

1983- الجيش الشعبي لتحرير السودان يبدأ تمردا في الجنوب السودان استمر حتى كانون الثاني/يناير 2005 بتوقيع اتفاق سلام مع الشمال.

 

1988- استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ 1976 بين المغرب والجزائر.

 

1997- لوران كابيلا يطرد موبوتو سيسي سيكو من السلطة في زائير بعد حكم دام 32 عاما.

 

1999- محمد خاتمي يقوم بأول زيارة لرئيس ايراني الى السعودية منذ الثورة الاسلامية في 1979.

 

2003- خمسة اعتداءات تستهدف مطاعم وفنادق يرتادها اجانب ومواقع يهودية في الدار البيضاء: 45 قتيلا بينهم منفذو العمليات.

 

2005- منح النساء للمرة الاولى حق التصويت والترشح بعد تعديل القانون الانتخابي في مجلس الامة (البرلمان) الكويتي.

 

2006- الولايات المتحدة تعلن تطبيع العلاقات مع ليبيا وشطبها من قائمة الدول المتهمة بالارهاب، بعد 30 عاما من العلاقات المتوترة.

 

مواليد

1945 - ماسيمو موراتي، رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي.

 

1966 - جانيت جاكسون، مغنية أمريكية.

 

1970 - غابريلا ساباتيني، لاعبة تنس.

 

1986 - علي ناصر، لاعب كرة قدم قطري.

 

وفيات

1926- محمد السادس آخر السلاطين العثمانيين.

 

1989 - الشيخ حسن خالد مفتي الجمهورية اللبنانية.

 

1991 - أديث كريسون رئيسة الحكومة الفرنسية، وأول امرأة تشغل هذا المنصب في فرنسا.

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