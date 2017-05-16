حدث في مثل هذا اليوم May 16, 2017

أحداث

1916 - فرنسا وبريطانيا توقعان في القاهرة اتفاقية سايكس بيكو التي تقاسمتا بموجبها اراضي الامبراطورية العثمانية في الشرق الاوسط.

1918- الكونغرس الاميركي يتبنى قانونا لمكافحة الشغب يعتبر انتقاد الحكومة جريمة عقوبته السجن.

1929- اول حفل لتوزيع جوائز الاوسكار في هوليود: افضل ممثل ايميل جينينغز وافضل ممثلة جانيت غاينر.

1943- الحرب العالمية الثانية: القوات الالمانية تسحق تمرد اليهود في معزل وارسو.

1966- الحزب الشيوعي الصيني يبدأ ثورة ثقافية في الصين.

1974- إعادة انتخاب جوزف بروز تيتو رئيسا ليوغوسلافيا لكن مدى الحياة هذه المرة.

1975- جونكو تابيي اول امرأة تصل الى قمة ايفرست.

1983- الجيش الشعبي لتحرير السودان يبدأ تمردا في الجنوب السودان استمر حتى كانون الثاني/يناير 2005 بتوقيع اتفاق سلام مع الشمال.

1988- استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ 1976 بين المغرب والجزائر.

1997- لوران كابيلا يطرد موبوتو سيسي سيكو من السلطة في زائير بعد حكم دام 32 عاما.

1999- محمد خاتمي يقوم بأول زيارة لرئيس ايراني الى السعودية منذ الثورة الاسلامية في 1979.

2003- خمسة اعتداءات تستهدف مطاعم وفنادق يرتادها اجانب ومواقع يهودية في الدار البيضاء: 45 قتيلا بينهم منفذو العمليات.

2005- منح النساء للمرة الاولى حق التصويت والترشح بعد تعديل القانون الانتخابي في مجلس الامة (البرلمان) الكويتي.

2006- الولايات المتحدة تعلن تطبيع العلاقات مع ليبيا وشطبها من قائمة الدول المتهمة بالارهاب، بعد 30 عاما من العلاقات المتوترة.

مواليد

1945 - ماسيمو موراتي، رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي.

1966 - جانيت جاكسون، مغنية أمريكية.

1970 - غابريلا ساباتيني، لاعبة تنس.

1986 - علي ناصر، لاعب كرة قدم قطري.

وفيات

1926- محمد السادس آخر السلاطين العثمانيين.

1989 - الشيخ حسن خالد مفتي الجمهورية اللبنانية.

1991 - أديث كريسون رئيسة الحكومة الفرنسية، وأول امرأة تشغل هذا المنصب في فرنسا.