حدث في مثل هذا اليوم May 17, 2017

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أحداث
1805 - تولي محمد علي حكم مصر. ويعتبر حكمه علامة محورية في تاريخها حيث قام بتحديثها بعد القضاء على المماليك. وظلت أسرة محمد علي تحكم حتى ثورة 23 يوليو 1952 م.
1940 - القوات الألمانية تدخل مدينة بروكسل البلجيكية في بداية الحرب العالمية الثانية.
1987 - المقاتلات العراقية تقصف الفرقاطة الأمريكية في الحرب العراقية الايرانية وتقتل 37 شخص.
1995 - جاك شيراك رئيساً لفرنسا.
1999 - إيهود باراك رئيساً للحكومة الإسرائيلية.
2004 - سيارة ملغومة تودي بحياة عزالدين سليم رئيس مجلس الحكم العراقي الانتقالي.
1939 - الكتاب الأبيض البريطاني حول فلسطين ينصّ على منح فلسطين استقلالها خلال عشر سنوات وإقامة دولة تضم عربًا ويهودًا على أرضها.
1940 - الحرب العالمية الثانية: القوات الألمانية تحتل بروكسل وأنفير.
1948 - موسكو تعترف بدولة إسرائيل.
1949 - بريطانيا تعترف باستقلال أيرلندا ولكنها تؤكد على بقاء أيرلندا الشمالية جزءًا من المملكة المتحدة.
1954 - المحكمة الأميركية العليا تلغي الفصل العنصري في مدارس الولايات المتحدة.
1956 - جمال عبد الناصر يعلن تشكيل "جيش عربي فلسطيني" تحت رعاية الجيش المصري.
1977 - فوز تكتّل ليكود في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية ومناحيم بيجن يتولى رئاسة الحكومة.
1983 - توقيع اتفاق سلام لبناني-إسرائيلي في خلدة (لبنان) ثم في الخالصة (كريات شمونة بإسرائيل) لكن معارضة سوريا وحلفائها أرغمت الرئيس أمين الجميل على إلغاء الاتفاق في الرابع من أيار/مايو 1984.
1987 - طائرة عراقية تصيب الفرقاطة الأميركية "يو اس ستارك" وتسبب مقتل 37 شخصًا على متنها: الحكومة العراقية تعلن استعدادها دفع تعويضات لأسر القتلى والجرحى.
1994 - نقل السلطات المدنية في قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية بعد احتلال إسرائيليدام 27 عامًا.
1995 - جاك شيراك يتولى مهامه رئيسًا للجمهورية الفرنسية، ويعين ألان جوبيه رئيسًاللحكومة.
1997 - صدور قانون جديد للصحافة في الأردن، يمهل المؤسسات الصحافية ثلاثة أشهر لزيادة رؤوس أموالها بنسبة كبيرة، ويثير موجة استياء بين الصحافيين، ويؤدي إلى إغلاق عدد كبير من الصحف والمجلات الأسبوعية.
مناسبات وأعياد
اليوم العالمي للمواصلات (السلكية و اللاسلكية) .
مواليد
1940 - الممثل المصري عادل إمام.
1949 - الدكتور الإنجليزي إدوارد جينر مكتشف مصل الجدري.
1966 - قصي صدام حسين.
1966 - هنريك لارسن، لاعب كرة قدم دنماركي سابق ، و مدرب كرة قدم حالي.
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