حدث في مثل هذا اليوم May 18, 2017

أحداث

1642- الفرنسيون يؤسسون مدينة مونتريال.

1912- عرض "بونداليك" اول فيلم روائي هندي في بومباي.

1961 - الدينار الكويتي بدلاً من الروبية الهندية كعملة رسمية في الكويت.

1965 - سوريا تنفذ حكم الاعدام بحق الجاسوس إيلي كوهين لادانته بالتجسس لصالح إسرائيل.

1980- الصين تطلق صاروخا بالستيا عابرا للقارات في المحيط الهادىء.

1990 - توحيد العملة بين ألمانيا الشرقية والغربية.

1991- الحركة الوطنية الصومالية تعلن انفصال الشمال في "جمهورية ارض الصومال".

2001- اسرائيل تستخدم طائرات "اف 16" لقصف مواقع في الاراضي الفلسطينية، للمرة الاولى منذ 1967.

2004- صونيا غاندي تتخلى عن رئاسة الحكومة في الهند بعدما قادت حزب المؤتمر إلى الفوز في الانتخابات التشريعية بسبب انتقادات حادة لاصولها الايطالية.

مناسبات وأعياد

اليوم العالمي للمتاحف.

مواليد

1920 - بابا الفاتيكان جون بول الثاني.

وفيات

1967- وفاة الاديب والمفكر المصري محمد فريد ابو حديد.