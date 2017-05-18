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حدث في مثل هذا اليوم May 18, 2017

آخر تحديث: منذ 8 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم May 18, 2017

أحداث

1642- الفرنسيون يؤسسون مدينة مونتريال.

 

1912- عرض "بونداليك" اول فيلم روائي هندي في بومباي.

 

1961 - الدينار الكويتي بدلاً من الروبية الهندية كعملة رسمية في الكويت.

 

1965 - سوريا تنفذ حكم الاعدام بحق الجاسوس إيلي كوهين لادانته بالتجسس لصالح إسرائيل.

 

1980- الصين تطلق صاروخا بالستيا عابرا للقارات في المحيط الهادىء.

 

1990 - توحيد العملة بين ألمانيا الشرقية والغربية.

 

1991- الحركة الوطنية الصومالية تعلن انفصال الشمال في "جمهورية ارض الصومال".

 

2001- اسرائيل تستخدم طائرات "اف 16" لقصف مواقع في الاراضي الفلسطينية، للمرة الاولى منذ 1967.

 

2004- صونيا غاندي تتخلى عن رئاسة الحكومة في الهند بعدما قادت حزب المؤتمر إلى الفوز في الانتخابات التشريعية بسبب انتقادات حادة لاصولها الايطالية.

 

مناسبات وأعياد

اليوم العالمي للمتاحف.

 

مواليد

1920 - بابا الفاتيكان جون بول الثاني.

 

وفيات

1967- وفاة الاديب والمفكر المصري محمد فريد ابو حديد.

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