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حدث في مثل هذا اليوم May 18, 2017
أحداث
1642- الفرنسيون يؤسسون مدينة مونتريال.
1912- عرض "بونداليك" اول فيلم روائي هندي في بومباي.
1961 - الدينار الكويتي بدلاً من الروبية الهندية كعملة رسمية في الكويت.
1965 - سوريا تنفذ حكم الاعدام بحق الجاسوس إيلي كوهين لادانته بالتجسس لصالح إسرائيل.
1980- الصين تطلق صاروخا بالستيا عابرا للقارات في المحيط الهادىء.
1990 - توحيد العملة بين ألمانيا الشرقية والغربية.
1991- الحركة الوطنية الصومالية تعلن انفصال الشمال في "جمهورية ارض الصومال".
2001- اسرائيل تستخدم طائرات "اف 16" لقصف مواقع في الاراضي الفلسطينية، للمرة الاولى منذ 1967.
2004- صونيا غاندي تتخلى عن رئاسة الحكومة في الهند بعدما قادت حزب المؤتمر إلى الفوز في الانتخابات التشريعية بسبب انتقادات حادة لاصولها الايطالية.
مناسبات وأعياد
اليوم العالمي للمتاحف.
مواليد
1920 - بابا الفاتيكان جون بول الثاني.
وفيات
1967- وفاة الاديب والمفكر المصري محمد فريد ابو حديد.
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