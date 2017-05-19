حدث في مثل هذا اليوم May 19, 2017

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احداث

1921- الولايات المتحدة تتبنى اول قانون يحدد حصصا للحد من تدفق اللاجئين.

1930- منح النساء البيض حق التصويت في جنوب افريقيا.

1967- حرب فيتنام: الطائرات الاميركية تقصف هانوي للمرة الاولى.

1975- اليابانية يونكو تاباي اول امرأة تبلغ قمة ايفرست.

1997- يوسف شاهين يمنح جائزة الذكرى الخمسين لمهرجان كان السينمائي.

2004- اتفاق بين سويسرا والاتحاد الاوروبي ينص على انضمامها إلى نظام شينغن ومشاركتها في مراقبة الحدود.

2004 - محاكمة الجنود الاميركيين المتهمين بإساءة معاملة المعتقلين العراقيين في سجن "ابوغريب"، تلقّى أحد الجنود حكما بالسجن لمدة عام لاعترافه بالاساءة للمعتقلين.

مواليد

1927 - الأديب المصري يوسف ادريس،كاتب قصص ،مسرحي، وروائي.

1929 - مالكوم اكس، من أشهر المناضلين السود في الولايات المتحدة.

وفيات

1935 - وفاة ضابط الاستخبارات البريطانية توماس ادوارد لورنس، المعروف باسم "لورنس العرب"،في حادث دراجة نارية في إنجلترا.

1965 - المفكر الاسلامي محمد البشير الابراهيمي.

1994 - وفاة جاكلين كينيدي أوناسيس عن 64 عامًا.