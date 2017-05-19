- نادية الجندي تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة زواجها للمرة الثالثة
- فيديو "فاضح" يطيح بمدير مطار شرم الشيخ
- بدون تعليق
- أستراليا.. إعادة المحاكمة في قضية دينيس أونيل ضد ترافرز دنكان
- توقعات الأبراج ليوم May19, 2017
- رفع السرية عن أرشيف حرب 67: العراق كان وطنا بديلا
- حدث في مثل هذا اليوم May 19, 2017
- مورينيو: سأزج باليافعين.. لا تقتلوني!
- التحالف يدمر قافلة للنظام السوري وفصيل تدعمه إيران
- قمم الرياض ورشة عمل لنظام عالمي ضد الإرهاب
- زيارة اردوغان لامريكا انتهت بتأزيم العلاقات لا انفراجها.. وترامب مصّر على استخدام الورقة الكردية لـ”ابتزازه” واضعافه.. ومشاركته في قمة السعودية موضع شكوك.. ما هي خياراته؟ وهل ينقلب على المخطط الأمريكي في سورية والعراق؟
- معركة الرئاسة الايرانية وحرب العداء المشترك
- ترامب رفض استقبال الحريري
- الكل مختلف مع الكل وقانون الانتخابات معلق بالتطورات الإقليمية
- في لبنان... «ربْط أحزمةٍ» بملاقاة «القمم الثلاث» في السعودية
- تقارير: أستراليا قد توجه اتهامات جنسية للكاردينال جورج بيل
- الهوة تتسع بين «الرابية» «وعين التينة» والعقدة في «الضمانات»
- الجيش يستهدف موكباً في الجرود لكنه لا يؤكد أنه لأبو مالك التلي
- عون قلِق: عقوبات ترامب هل تمسّ به وبـ«التيار»؟
- كيف سيبرر عون التجديد لحاكم مصرف لبنان؟
- الرياض تستأنف دعم «المستقبل»: المال الانتخابي قادم!
- عصام فارس... نحو العودة الدائمة
- مصباح الأحدب: لن أتحالف مع أحد
- اللحمة والعظمة ليستا لصنف البشر!
- قمة تمهد لثلاث قمم…
حدث في مثل هذا اليوم May 19, 2017
احداث
1921- الولايات المتحدة تتبنى اول قانون يحدد حصصا للحد من تدفق اللاجئين.
1930- منح النساء البيض حق التصويت في جنوب افريقيا.
1967- حرب فيتنام: الطائرات الاميركية تقصف هانوي للمرة الاولى.
1975- اليابانية يونكو تاباي اول امرأة تبلغ قمة ايفرست.
1997- يوسف شاهين يمنح جائزة الذكرى الخمسين لمهرجان كان السينمائي.
2004- اتفاق بين سويسرا والاتحاد الاوروبي ينص على انضمامها إلى نظام شينغن ومشاركتها في مراقبة الحدود.
2004 - محاكمة الجنود الاميركيين المتهمين بإساءة معاملة المعتقلين العراقيين في سجن "ابوغريب"، تلقّى أحد الجنود حكما بالسجن لمدة عام لاعترافه بالاساءة للمعتقلين.
مواليد
1927 - الأديب المصري يوسف ادريس،كاتب قصص ،مسرحي، وروائي.
1929 - مالكوم اكس، من أشهر المناضلين السود في الولايات المتحدة.
وفيات
1935 - وفاة ضابط الاستخبارات البريطانية توماس ادوارد لورنس، المعروف باسم "لورنس العرب"،في حادث دراجة نارية في إنجلترا.
1965 - المفكر الاسلامي محمد البشير الابراهيمي.
1994 - وفاة جاكلين كينيدي أوناسيس عن 64 عامًا.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 27
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- حدث في مثل هذا اليوم May 19, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 18, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 17, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 16, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 15, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 14, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 13, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 12, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 11, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 10, 2017
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)