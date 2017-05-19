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حدث في مثل هذا اليوم May 19, 2017

آخر تحديث: منذ 58 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 84
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حدث في مثل هذا اليوم May 19, 2017

احداث

1921- الولايات المتحدة تتبنى اول قانون يحدد حصصا للحد من تدفق اللاجئين.

 

1930- منح النساء البيض حق التصويت في جنوب افريقيا.

 

1967- حرب فيتنام: الطائرات الاميركية تقصف هانوي للمرة الاولى.

 

1975- اليابانية يونكو تاباي اول امرأة تبلغ قمة ايفرست.

 

1997- يوسف شاهين يمنح جائزة الذكرى الخمسين لمهرجان كان السينمائي.

 

2004- اتفاق بين سويسرا والاتحاد الاوروبي ينص على انضمامها إلى نظام شينغن ومشاركتها في مراقبة الحدود.

 

2004 - محاكمة الجنود الاميركيين المتهمين بإساءة معاملة المعتقلين العراقيين في سجن "ابوغريب"، تلقّى أحد الجنود حكما بالسجن لمدة عام لاعترافه بالاساءة للمعتقلين.

 

مواليد

1927 - الأديب المصري يوسف ادريس،كاتب قصص ،مسرحي، وروائي.

 

1929 - مالكوم اكس، من أشهر المناضلين السود في الولايات المتحدة.

 

وفيات

1935 - وفاة ضابط الاستخبارات البريطانية توماس ادوارد لورنس، المعروف باسم "لورنس العرب"،في حادث دراجة نارية في إنجلترا.

 

1965 - المفكر الاسلامي محمد البشير الابراهيمي.

 

1994 - وفاة جاكلين كينيدي أوناسيس عن 64 عامًا.

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