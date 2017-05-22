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حدث في مثل هذا اليوم May 22, 2017
احداث
1927 - مئتا الف قتيل في زلزال في تشينين في الصين.
1939- هتلر وموسوليني يوقعان اتفاق تحالف عسكري بين المانيا وايطاليا عرف باسم الحلف الحديدي.
1947- الولايات المتحدة تزيد مساعداتها لتركيا واليونان الى 400 مليون دولار لوقف المد الشيوعي في منطقة المتوسط.
1972- ريتشارد نيكسون يقوم باول رحلة لرئيس اميركي الى الاتحاد السوفياتي.
1972- جزيرة سيلان تتبنى دستورا جديدا وتصبح جمهورية سريلانكا.
2003- مجلس الامن الدولي يرفع العقوبات المفروضة منذ 13 عاما على العراق.
2004- رابطة الكومونولث تقرر اعادة عضوية باكستان التي علقت في 1999.
2008- فوز الحركة الوطنية الموحدة التي يقودها الرئيس ميخائيل ساكاشفيلي في الانتخابات التشريعية في جورجيا.
مناسبات وأعياد
1990- إعلان الجمهورية اليمنية بعد اتحاد الجمهورية العربية اليمنية والجمهورية الديموقراطية الشعبية اليمنية.
- اليوم العالمي للتنوع البيولوجي.
مواليد
1813 - الموسيقار الألماني "ريتشارد فاجنر" الذي أعاد بناء الأوبرا الألمانية على أسس نابعة من الوجدان الألماني، ومن أشهر أعماله "خاتم البولينج" التي انقطع لتأليفها أكثر من عشرين عاما، وعرف عنه العداء لليهود. توفي عام 1882.
1856 - الأديب اللبناني سليمان البستاني.
1942 - سعاد الصباح، شاعرة وكاتبة وناقدة كويتية.
1953 - تشا بوم كون، لاعب كرة قدم كوري جنوبي سابق و مدرب كرة قدم حالي.
1970 - عارضة الأزياء ناومي كامبل.
وفيات
822 - الحكم بن هشام بن عبد الرحمن، أشهر أمراء الأندلس، ولد عام 154 هـ = 771 في قرطبة، وتولى الحكم وهو في السادسة والعشرين من عمره، وكان "الحكم" أول من أظهر فخامة الملك في الأندلس، وأول من أنشأ بلاطا إسلاميا ملكيا، ورتب نظمه ورسومه.
1885 - الكاتب الفرنسي "فيكتور هوجو" صاحب رواية "البؤساء" الشهيرة، وكان "هوجو" شاعرا وروائيا ورساما، ولد عام 1802.
1986 - عمر التلمساني، المرشد الثالث لجماعة الإخوان المسلمين.
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