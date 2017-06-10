حدث في مثل هذا اليوم June 10, 2017

أحداث سياسية وعامة

1826 - قوات السلطان العثماني محمود الثاني تتمكن من القضاء على تمرد القوات الإنكشارية والتي كانت تعتبر في وقت من الأوقات تمثل درة تاج القوات العثمانية في العصر الذهبي لها.

1882 - الإسكندرية تشهد موجه عنف بتدبير إنجليزي وقدمت المبرر التي كانت تنتظره القوات البريطانية المرابطة في البحر المتوسط من أجل احتلال مصر والقضاء على الحركة الوطنية التي يتزعمها أحمد عرابي.

1907 - فرنسا واليابان تتفقان على استقلال الصين وسلامة أراضيها.

1916 - العرب في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام يعلنون تمردهم على الدولة العثمانية بما عرف بالثورة العربية الكبرى وذلك بعد أن وعدتهم المملكة المتحدة بالاستقلال وإقامة دولة عربية موحدة تضم شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى.

1940 - إيطاليا تعلن الحرب على المملكة المتحدة وفرنسا وذلك في الحرب العالمية الثانية، وبدأت الحرب بهجوم جوي على مالطا.

1963 - الرئيس الأمريكي جون كينيدي يوافق على قانون المساواه بين الرجل والمرأة في الأجر عند أداء نفس العمل.

1967 - نهاية حرب الأيام الستة بهزيمة العرب واحتلال إسرائيل للقدس الشرقية وهضبة الجولان السورية وشبه جزيرة سيناء المصرية.

1977 - أبل تبدأ تسويق منتجها «أبل -2».

1987 - مروحية «بوينغ 360» تقوم بعمل أول تحليق، وهي مروحية الدوارات المترادفة وكانت بمثابة عرض تكنولوجيا متقدمة في كثير من مفاهيم التصميم الجديدة.

1993 - الأمير عبد الله الابن الأكبر لملك الأردن الحسين بن طلال يتزوج من الشابة الأردنية من أصل فلسطيني رانيا فيصل الياسين (الملك عبد الله الثاني بن الحسين والملكة رانيا العبد الله بعد ذلك).

2000 - مجلس الشعب السوري يصوت على تعديل الدستور من أجل انتخاب بشار الأسد رئيسًا لسوريا وذلك بعد الإعلان عن وفاه الرئيس حافظ الأسد.

2008 - احتراق طائرة سودانية بعد هبوطها على أرض مطار الخرطوم.

2014 - الجزائر تعلن عن أول حالة وفاة بـڤيروس كورونا.

مواليد

1803 - هنري دارسي، مهندس وعالم فرنسي.

1895 - هاتي ماكدانيال، ممثلة أمريكية.

1910 - عبد الرحمن الإرياني، ثاني رئيس للجمهورية العربية اليمنية.

1915 - سول بيلو، أديب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1976.

1919 - حيدر عبد الشافي، طبيب وسياسي فلسطيني ورئيس وفد فلسطين المفاوض في مؤتمر مدريد للسلام.

1921 - الأمير فيليب، دوق إدنبرة وزوج الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة.

1922 - جودي غارلند، ممثلة أمريكية.

1923 - روبرت ماكسويل، إعلامي بريطاني.

1927 - لاديسلاو كوبالا، لاعب ومدرب كرة قدم هنغاري / إسباني / تشيكسلوفاكي.

1928 - موريس سينداك ، كاتب أدب أطفال أمريكي.

1934 - زهرة العلا، ممثلة مصرية.

1953 - جون إدواردز، سياسي أمريكي.

1959 -إليوت سبيتزر، محامي وسياسي أمريكي.

1960 - محمد المنصور، ممثل سعودي.

1962 - أحمد خالد توفيق، روائي مصري.

1963 - براد هنري، سياسي أمريكي.

1966 - ديفيد بلات، لاعب ومدرب كرة قدم إنجليزي.

1968 - نوبتوشي كانا، ممثل أداء صوتي ياباني.

1971 -برونو نغوتي، لاعب كرة قدم فرنسي.

1975 - هينريك بيدرسن، لاعب كرة قدم دنماركي.

1976 - كنان العظمة، عازف كلارينت ومؤلف موسيقي سوري

1978 - شين ويست، ممثل أمريكي.

1979 - محمود عبد المغني، ممثل مصري.

1980 - ماتوزاليم، لاعب كرة قدم برازيلي.

1981 - سمو الأمير هاشم بن الحسين، أصغر الأبناء الذكور لملك الأردن السابق الحسين بن طلال.

1982 - دينا حايك، مغنية لبنانية.

1983 - ليلي سوبيسكي، ممثلة أمريكية.

1987 - مارتن هارنيك، لاعب كرة قدم نمساوي.

وفيات

323 ق.م - الإسكندر الأكبر، حاكم الإمبراطورية المقدونية.

754 - أبو العباس السفاح، أول خلفاء بني العباس.

1190 - الملك فريدريك الأول بربروسا، ملك مملكة ألمانيا.

1580 - لويس دي كامويس، كاتب وشاعر برتغالي.

1836 - أندريه ماري أمبير، عالم فيزياء ورياضيات فرنسي.

1849 - الماريشال توماس روبير بيجو، قائد عسكري فرنسي.

1949 - سيغريد أوندست، أديبة نرويجية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 1928.

1973 - إريش فون مانشتاين، قائد عسكري ألماني من قادة الحرب العالمية الثانية.

2000 - حافظ الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية.

2004 - ري تشارلز، مغني أمريكي.

2006 - علي عبد الله أحمد، معتقل يمني توفي في سجن غوانتانامو.

2006 - ياسر طلال الزهراني، معتقل سعودي توفي في سجن غوانتانامو.

2007 - عبد الحي أديب، كاتب مصري.

2008 - جنكيز أيتماتوف، كاتب قيرغيزي.

2012 - غوردون وست، لاعب كرة قدم إنجليزي.