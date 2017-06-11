حدث في مثل هذا اليوم June 11, 2017

أحداث سياسية وعامة

786 - وقوع موقعة فخ بين العلويين والعباسيين.

1770 - المستكشف البريطاني جيمس كوك يكتشف «الحاجز المرجاني العظيم» على سواحل أستراليا، وهو أكبر تجمع للشعاب المرجانية في العالم.

1776 - «الكونغرس القاري» وهو الكيان التشريعي للمستعمرات الأمريكية التي كانت تابعة للسيطرة البريطانية ينهي مشروع إعلان الاستقلال الأمريكي.

1932 - محمد علي العابد يتسلم رئاسة سوريا.

1937 - جوزيف ستالين يعدم ثمانية من جنرالات الجيش بتهمة الخيانة العظمى.

1943 - الحامية الإيطالية على بانتليريا تستسلم بعد تعرضها لقصف جوي ثقيل وذلك في الحرب العالمية الثانية، وهي أول أرض استولت عليها القوة الجوية وحدها.

1951 - البرتغال تعلن اعتبار موزمبيق الأفريقية جزء من الأراضي البرتغالية باعتبارها إقليمًا فيما وراء البحار.

1958 - مجلس الأمن الدولي يقرر إرسال مراقبين إلى لبنان بعد تفجر أزمة سياسية بين الرئيس كميل شمعون ومعارضيه.

1964 - الحكم على الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا بالسجن مدى الحياة.

1970 - القوات الأمريكية تغادر «قاعدة هويلس» الليبية بعد نحو 25 عامًا من احتلالها بعد طردها للقوات الإيطالية والألمانية منها في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

1971 - الولايات المتحدة تلغي القطيعة الاقتصادية مع الصين والتي دامت 21 سنة.

تشييع جثمان الرئيس الأمريكي الأربعين رونالد ريغان.

2005 - إفتتاح موقع تك كرانش.

2009 - منظمة الصحة العالمية تعلن مرض إنفلونزا الخنازير وباء عالمي.

مواليد

1572 - بن جونسون، شاعر وكاتب مسرحي إنجليزي.

1776 - جون كونستابل، رسام إنجليزي.

1864 - ريتشارد شتراوس، موسيقي نمساوي.

1867 - شارل فابري، عالم فيزياء فرنسي.

1910 - جاك إيف كوستو، عالم فرنسي في علم البحار.

1914 - هنري بركات، مخرج مصري.

1917 - أسمهان، مغنية وممثلة مصرية سورية.

الأمير هنريك، زوج مارغريت الثانية ملكة الدنمارك.

1937 - روبن وارن، عالم أسترالي في علم الأمراض حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2005.

وفيات

1488 - الملك جيمس الثالث، ملك اسكتلندا.

1727 - الملك جورج الأول، ملك بريطانيا العظمى.

1777 - أحمد بن المهدي الغزال، فقيه ودبلوماسي مغربي.

1859 - ميترنيخ، سياسي نمساوي.

1936 - روبرت هوارد، كاتب أمريكي.

1979 - جون وين، ممثل أمريكي.

1984 - إنريكو برلينغوير، سياسي إيطالي.

2015 - كرستوفر لي، مُمثل بريطاني.