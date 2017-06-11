حدث في مثل هذا اليوم June 11, 2017

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أحداث سياسية وعامة
786 - وقوع موقعة فخ بين العلويين والعباسيين.
1770 - المستكشف البريطاني جيمس كوك يكتشف «الحاجز المرجاني العظيم» على سواحل أستراليا، وهو أكبر تجمع للشعاب المرجانية في العالم.
1776 - «الكونغرس القاري» وهو الكيان التشريعي للمستعمرات الأمريكية التي كانت تابعة للسيطرة البريطانية ينهي مشروع إعلان الاستقلال الأمريكي.
1932 - محمد علي العابد يتسلم رئاسة سوريا.
1937 - جوزيف ستالين يعدم ثمانية من جنرالات الجيش بتهمة الخيانة العظمى.
1943 - الحامية الإيطالية على بانتليريا تستسلم بعد تعرضها لقصف جوي ثقيل وذلك في الحرب العالمية الثانية، وهي أول أرض استولت عليها القوة الجوية وحدها.
1951 - البرتغال تعلن اعتبار موزمبيق الأفريقية جزء من الأراضي البرتغالية باعتبارها إقليمًا فيما وراء البحار.
1958 - مجلس الأمن الدولي يقرر إرسال مراقبين إلى لبنان بعد تفجر أزمة سياسية بين الرئيس كميل شمعون ومعارضيه.
1964 - الحكم على الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا بالسجن مدى الحياة.
1970 - القوات الأمريكية تغادر «قاعدة هويلس» الليبية بعد نحو 25 عامًا من احتلالها بعد طردها للقوات الإيطالية والألمانية منها في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
1971 - الولايات المتحدة تلغي القطيعة الاقتصادية مع الصين والتي دامت 21 سنة.
تشييع جثمان الرئيس الأمريكي الأربعين رونالد ريغان.
2005 - إفتتاح موقع تك كرانش.
2009 - منظمة الصحة العالمية تعلن مرض إنفلونزا الخنازير وباء عالمي.
مواليد
1572 - بن جونسون، شاعر وكاتب مسرحي إنجليزي.
1776 - جون كونستابل، رسام إنجليزي.
1864 - ريتشارد شتراوس، موسيقي نمساوي.
1867 - شارل فابري، عالم فيزياء فرنسي.
1910 - جاك إيف كوستو، عالم فرنسي في علم البحار.
1914 - هنري بركات، مخرج مصري.
1917 - أسمهان، مغنية وممثلة مصرية سورية.
الأمير هنريك، زوج مارغريت الثانية ملكة الدنمارك.
1937 - روبن وارن، عالم أسترالي في علم الأمراض حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2005.
وفيات
1488 - الملك جيمس الثالث، ملك اسكتلندا.
1727 - الملك جورج الأول، ملك بريطانيا العظمى.
1777 - أحمد بن المهدي الغزال، فقيه ودبلوماسي مغربي.
1859 - ميترنيخ، سياسي نمساوي.
1936 - روبرت هوارد، كاتب أمريكي.
1979 - جون وين، ممثل أمريكي.
1984 - إنريكو برلينغوير، سياسي إيطالي.
2015 - كرستوفر لي، مُمثل بريطاني.
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