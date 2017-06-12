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حدث في مثل هذا اليوم June 12, 2017

آخر تحديث: منذ 12 ساعة 29 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم June 12, 2017

أحداث سياسية وعامة

1812 - نابليون بونابرت يبدأ بغزو روسيا وذلك في إطار الحملة التي يشنها لفرض سيطرته على أوروبا.

1898 - الزعيم الفلبيني أميليو أوجونيالدو يعلن الثورة على الاحتلال الإسباني ويقرر رفع السلاح طلبًا للاستقلال.

1901 - اكتشاف إشعاعات عنصر اليورانيوم من قبل الفرنسي هنري بيكريل.

1916 - شريف مكة الحسين بن علي الهاشمي يعلن بدء الثورة العربية الكبرى.

1926 - انسحاب البرازيل من منظمة عصبة الأمم وذلك بعد فشلها بتسويه المشاكل الحدودية بينها وبين جيرانها في أمريكا الجنوبية.

1960 - الإعلان عن الدستور التركي المؤقت وذلك بعد الانقلاب العسكري الذي قادة الجيش على الرئيس محمود جلال بايار وحكومته في 27 مايو.

1965 - انقلاب عسكري في فيتنام الجنوبية.

1968 - الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية وتدعو إلى التصديق عليها.

2004 - الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري يتوعد الولايات المتحدة من خلال شريط صوتي من المساس بمعتقلي جوانتانامو.

2005 - برلمان كردستان العراق ينتخب مسعود برزاني بالإجماع رئيسًا لإقليم كردستان العراق.

2009 - إجراء الانتخابات الرئاسية في إيران، وهي عاشر انتخابات رئاسية تجرى فيها منذ الثورة الإسلامية، وتنافس فيها الرئيس المنتهيه ولايته محمود أحمدي نجاد ومهدي كروبي ومير حسين موسوي ومحسن رضائي.

2009 - اغتيال النائب في مجلس النواب العراقي عن جبهة التوافق حارث العبيدي عقب أدائه صلاة الجمعة وذلك على يد فتى في الخامسة عشرة من العمر.

2014 - كأس العالم لكرة القدم 2014 ينطلق في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل على ملعب ماراكانا، حيث تشهد المباراة الافتتاحية لقاء منتخبي البرازيل (المستضيف) ومنتخب كرواتيا في المجموعة الأولى للبطولة.

2015 - بداية النسخة الأولى من الألعاب الأوروبية في باكو في أذربيجان.

2016 - مقتل حوالي 50 شخص وإصابة 53 شخص آخر في هجوم مسلّح على نادٍ ليلي للمثليين في أورلاندو بولاية فلوريدا تبناه تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

 

مواليد

1897 - أنطوني إيدن، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1899 - فريتس ليبمان، عالم كيمياء حيوية ألماني / أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1953.

1924 - جورج بوش الأب، رئيس الولايات المتحدة الواحد والأربعون.

 

وفيات

1912 - فريدريك باسي، اقتصادي فرنسي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1901.

1980 - ماسايوشي أوهيرا، رئيس وزراء اليابان.

1981 - محمود فوزي، نائب رئيس الجمهورية في مصر.

1982 - كارل فون فريش، عالم إيثولوجيا نمساوي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1973.

2012 - إلينور أوستروم، اقتصادية أمريكية حاصلة على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2009.

 

أعياد ومناسبات

اليوم الوطني في روسيا.

عيد الاستقلال في الفلبين.

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