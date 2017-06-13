حدث في مثل هذا اليوم June 13, 2017

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- هل قطع ميقاتي الطريق مجددا على نقل المقعد الماروني من طرابلس؟
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- مصادر: مخاوف متبادلة من تحفظات محتملة تقود إلى إسقاط القانون في مجلس النواب لصالح قانون الستين
- قانون الانتخاب: «عضّ أصابع» الساعات الأخيرة
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- الجزيرة
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أحداث سياسية وعامة
1325 - الرحالة ابن بطوطة ينطلق في أول رحلة له حول العالم من مسقط رأسه مدينة طنجة متجهًا إلى مكة لأداء فريضة الحج.
1930 - التوقيع على معاهدة بريطانية / عراقية تقضي بإقامة قاعدتين عسكريتين في العراق مقابل حصوله على الاستقلال.
1933 - أدولف هتلر يصدق على إنشاء جهاز أمن الدولة السري الجيستابو والذي يعد من أسوء أجهزة الأمن في العالم خلال القرن العشرين.
1951 - طلائع القوات الدولية تصل إلى عاصمة كوريا الشمالية بيونيانغ بعد اشتعال الحرب الكورية.
1974 - انقلاب أبيض ضد الرئيس عبد الرحمن الأرياني وصعود المقدم إبراهيم الحمدي للحكم بقيام حركة 13 يونيو الناصرية التصحيحية في الجمهورية العربية اليمنية.
1978 - القوات اللبنانية تهاجم بلدة إهدن وترتكب مجزرة أدت إلى مقتل زعيم ميليشيا المردة الوزير طوني فرنجية وعقيلته وإبنتهما وعدد من مناصريهما.
1982 - الأمير فهد بن عبد العزيز يتولى الحكم في المملكة العربية السعودية بعد وفاة الملك خالد بن عبد العزيز.
1993 - إعادة انتخاب الرئيس الإيراني هاشمي رفسنجاني لفترة رئاسية ثانية.
2009 - الإعلان عن فوز الرئيس الإيراني المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية، وأنصار المرشح مير حسين موسوي يشتبكون مع الشرطة إحتجاجًا على نتائج الانتخابات.
2015 - مسبار فيلة يرسل إشارات بعد أشهر من انقطاعها وذلك بالاتصال مع مسبار روزيتا من على المذنب تشوري.
2016 - شركة مايكروسوفت الأمريكية تستحوذ على شبكة لينكد إن في صفقة بلغت 26 مليار دولار.
مواليد
1580 - ويلبرورد سنيليوس، عالم رياضيات هولندي.
1584 - مياموتو موساشي، ساموراي ياباني.
1773 - توماس يونغ، عالم إنجليزي في علم المصريات والفيزيولوجيا والفيزياء.
1831 - جيمس كليرك ماكسويل، عالم فيزياء اسكتلندي.
1865 - ويليام بتلر ييتس، شاعر أيرلندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1923.
1870 - جول بورديه، طبيب بلجيكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1919.
1911 - لويس ألفاريز، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1968.
1928 - جون فوربس ناش، عالم رياضيات واقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1994.
1933 - فؤاد المبزع، رئيس تونس.
1944 - بان كي مون، أمين عام الأمم المتحدة.
وفيات
1036 - الظاهر لإعزاز دين الله، الخليفة الفاطمي السابع والإمام السابع عشر من أئمة الشيعة الإسماعيلية.
1231 - القديس أنطونيو، قديس كاثوليكي.
1932 ـ تشارلز ليل، أول طبيب يصل إلى المقصورة الرئاسية في مسرح فورد لإسعاف الرئيس أبراهام لينكولن بعد إطلاق النار عليه.
1972 - جورج فون بيكيسي، عالم فيزياء حيوية هنغاري حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1961.
1978 - طوني فرنجية، سياسي لبناني.
2008 - سعد أردش، ممثل ومخرج مصري.
2009 - فتحي يكن، داعية إسلامي وسياسي لبناني.
2012 - روجيه غارودي، كاتب وفيلسوف فرنسي.
2014 - المهدي المنجرة، عالم مستقبليات مغربي.
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