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حدث في مثل هذا اليوم June 13, 2017

آخر تحديث: منذ 9 ساعة 29 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم June 13, 2017

أحداث سياسية وعامة

1325 - الرحالة ابن بطوطة ينطلق في أول رحلة له حول العالم من مسقط رأسه مدينة طنجة متجهًا إلى مكة لأداء فريضة الحج.

1930 - التوقيع على معاهدة بريطانية / عراقية تقضي بإقامة قاعدتين عسكريتين في العراق مقابل حصوله على الاستقلال.

1933 - أدولف هتلر يصدق على إنشاء جهاز أمن الدولة السري الجيستابو والذي يعد من أسوء أجهزة الأمن في العالم خلال القرن العشرين.

1951 - طلائع القوات الدولية تصل إلى عاصمة كوريا الشمالية بيونيانغ بعد اشتعال الحرب الكورية.

1974 - انقلاب أبيض ضد الرئيس عبد الرحمن الأرياني وصعود المقدم إبراهيم الحمدي للحكم بقيام حركة 13 يونيو الناصرية التصحيحية في الجمهورية العربية اليمنية.

1978 - القوات اللبنانية تهاجم بلدة إهدن وترتكب مجزرة أدت إلى مقتل زعيم ميليشيا المردة الوزير طوني فرنجية وعقيلته وإبنتهما وعدد من مناصريهما.

1982 - الأمير فهد بن عبد العزيز يتولى الحكم في المملكة العربية السعودية بعد وفاة الملك خالد بن عبد العزيز.

1993 - إعادة انتخاب الرئيس الإيراني هاشمي رفسنجاني لفترة رئاسية ثانية.

2009 - الإعلان عن فوز الرئيس الإيراني المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية، وأنصار المرشح مير حسين موسوي يشتبكون مع الشرطة إحتجاجًا على نتائج الانتخابات.

2015 - مسبار فيلة يرسل إشارات بعد أشهر من انقطاعها وذلك بالاتصال مع مسبار روزيتا من على المذنب تشوري.

2016 - شركة مايكروسوفت الأمريكية تستحوذ على شبكة لينكد إن في صفقة بلغت 26 مليار دولار.

 

مواليد

1580 - ويلبرورد سنيليوس، عالم رياضيات هولندي.

1584 - مياموتو موساشي، ساموراي ياباني.

1773 - توماس يونغ، عالم إنجليزي في علم المصريات والفيزيولوجيا والفيزياء.

1831 - جيمس كليرك ماكسويل، عالم فيزياء اسكتلندي.

1865 - ويليام بتلر ييتس، شاعر أيرلندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1923.

1870 - جول بورديه، طبيب بلجيكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1919.

1911 - لويس ألفاريز، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1968.

1928 - جون فوربس ناش، عالم رياضيات واقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1994.

1933 - فؤاد المبزع، رئيس تونس.

1944 - بان كي مون، أمين عام الأمم المتحدة.

 

وفيات

1036 - الظاهر لإعزاز دين الله، الخليفة الفاطمي السابع والإمام السابع عشر من أئمة الشيعة الإسماعيلية.

1231 - القديس أنطونيو، قديس كاثوليكي.

1932 ـ تشارلز ليل، أول طبيب يصل إلى المقصورة الرئاسية في مسرح فورد لإسعاف الرئيس أبراهام لينكولن بعد إطلاق النار عليه.

1972 - جورج فون بيكيسي، عالم فيزياء حيوية هنغاري حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1961.

1978 - طوني فرنجية، سياسي لبناني.

2008 - سعد أردش، ممثل ومخرج مصري.

2009 - فتحي يكن، داعية إسلامي وسياسي لبناني.

2012 - روجيه غارودي، كاتب وفيلسوف فرنسي.

2014 - المهدي المنجرة، عالم مستقبليات مغربي.

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