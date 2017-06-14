حدث في مثل هذا اليوم June 14, 2017

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أحداث سياسية وعامة
1800 - اغتيال القائد العسكري الفرنسي الجنرال كليبر في حديقة قصره بالقاهرة على يد الطالب الشامي الأزهري سليمان الحلبي.
1830 - القوات الفرنسية تنزل بميناء سيدي فرج لاحتلال الجزائر.
1846 - المستوطنون الأوروبيين في كاليفورنيا يقررون الثورة ضد الحكم المكسيكي والتي كانت جزءً منه، وقد إستغل الأمريكيون هذه الفرصة ودخلت قواتهم إليها وضمتها إليها إلى أن تنازلت عنها المكسيك بعام 1848.
1900 - هاواي تصبح جزء من الولايات المتحدة.
1920 - البدء بتشييد سور الكويت الثالث وذلك بعد معركة حمض.
1934 - عقد أول لقاء قمة بين الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر والزعيم الإيطالي الفاشستي بينيتو موسوليني، وهو اللقاء الذي فتح الباب أمام تحالف استراتيجي بين البلدين فيما عرف باسم محور برلين / روما، وهو المحور الذي خاض الحرب العالمية الثانية.
1940 - القوات النازية تدخل العاصمة الفرنسية باريس.
1952 - تدشين أول غواصة نووية.
1962 - تأسيس المنظمة الأوروبية لأبحاث الفضاء.
1967 - المركبة الفضائية الأمريكية «ماينر» تتجه نحو كوكب الزهرة بحثًا عن أوجه الحياة.
1982 - نهاية الحرب بين إنجلترا والأرجنتين حول جزر فوكلاند.
1989 - الملكة إليزابيث الثانية تمنح رئيس الولايات المتحدة الأسبق رونالد ريغان لقب فارس، وهو أرفع الألقاب في المملكة المتحدة وذلك بعد نحو نصف عام من خروجه من البيت الأبيض.
2013 - فيضان يضرب ولاية أوتاراخند في الهند تؤدي إلى مقتل 5700 شخص وفقدان أكثر من 20000 شخص.
مواليد
1736 - شارل أوغستان دي كولوم، عالم فيزياء فرنسي.
1811 - هيريت ستاو، روائية أمريكية.
1856 - آندريه ماركوف، عالم رياضيات روسي.
1864 - ألويس ألزهايمر، عالم نفس وباثولوجيا عصبية ألماني عرف باكتشافه مرض ألزهايمر.
1868 - كارل لاندشتاينر، طبيب وعالم نمساوي في علم الأحياء حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1930.
1871 - فيدور توكاريف، مصمم أسلحة روسي، ونائب رئيس مجلس السوفيت الأعلى.
1899 - ياسوناري كواباتا، روائي ياباني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1968.
1928 - تشي جيفارا، ثائر كوبي.
1940 - زبيدة ثروت، ممثلة مصرية.
1946 - دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة.
1950 - روان ويليامز، زعيم الكنيسة الأنجليكانية.
1969 - شتيفي غراف، لاعبة كرة مضرب ألمانية.
وفيات
1800 -
الجنرال كليبر، قائد عسكري فرنسي.
لويس شارل أنطوان دوزيه، عسكري فرنسي.
1837 - جاكومو ليوباردي، شاعر إيطالي.
1902 - عبد الرحمن الكواكبي، مفكر وعلامة سوري.
1907 - ويليام لي بارون جيني، معماري أمريكي.
1968 - سالفاتوري كوازيمودو، شاعر إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1959.
1986 - خورخي لويس بورخيس، كاتب وشاعر أرجنتيني.
2007 - د. كورت فالدهايم، رئيس النمسا التاسع وأمين عام الأمم المتحدة الرابع.
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