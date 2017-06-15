حدث في مثل هذا اليوم June 15, 2017

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أحداث سياسية وعامة
1389 - وقوع معركة قوصوة التي انتصر فيها السلطان العثماني مراد الأول على الجيش الصربي والتي مكنت العثمانيين من السيطرة على البلقان.
1775 - "الكونغرس القاري" في أمريكا يقرر تعيين الجنرال جورج واشنطن قائدًا عامًا للجيش الأمريكي الجديد.
1805 - بدء الحملة البريطانية الأولى على القواسم في الخليج العربي.
1831 - إنتشار وباء الطاعون في الكويت الذي ذهب ضحيته الآلاف من الكويتيين.
1904 - نشوب معركة البكيرية بين عبد العزيز آل سعود أمير نجد وأمير حائل عبد العزيز المتعب الرشيد انتهت بانتصار ابن سعود.
1918 - نهاية الحرب الأهلية في فنلندا.
1940 - عرض الجوارب النايلون لأول مرة في الأسواق الأمريكية.
1946 - فريق الملائكة الزرق يقدم أول استعراض جوي له في جاكسونفيل بفلوريدا.
1957 - المملكة المتحدة تفجر أول قنبلة هيدروجينية لها.
1991 - إنفجار بركاني قوي في جبل بيناتوبو في الفلبين ويقتل حوالي 800 شخص وهو ثاني أقوى إنفجار بركاني في القرن 20.
1997 - انفجار إرهابي في مدينة مانشستر يؤدي إلى جرح أكثر من مئتي مدني ويدمر جزءً كبيرًا من وسط المدينة.
مواليد
1479 - ليزا ديل جوكوندو، صاحبة لوحة موناليزا.
1882 - يون أنتونيسكو، رئيس وزراء رومانيا.
1910 - سليمان فرنجية، رئيس الجمهورية اللبنانية.
1915 - توماس ولر، عالم أمريكي في علم الفيروسات حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1954.
1916 - هيربرت سيمون، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1978.
1917 - جون فين، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2002.
1924 - عيزر فايتسمان، رئيس إسرائيل.
1933 - محمد علي رجائي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الثاني.
1965 - كريم ماسيموف، سياسي ورئيسُ وزراءٍ كازاخيٍّ.
وفيات
1389 - السلطان مراد الأول، سلطان عثماني.
1849 - جيمس بولك، رئيس الولايات المتحدة الحادي عشر.
1888 - فريدرش الثالث، قيصر ألمانيا.
1971 - وندل ستانلي، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1946.
1991 - الشيخ عبد الله المبارك الصباح، نائب حاكم الكويت من عام 1950 حتى عام 1961.
1991 - آرثر لويس، اقتصادي بريطاني حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1979.
أعياد ومناسبات
عيد العلم في الدنمارك.
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