حدث في مثل هذا اليوم June 15, 2017

أحداث سياسية وعامة

1389 - وقوع معركة قوصوة التي انتصر فيها السلطان العثماني مراد الأول على الجيش الصربي والتي مكنت العثمانيين من السيطرة على البلقان.

1775 - "الكونغرس القاري" في أمريكا يقرر تعيين الجنرال جورج واشنطن قائدًا عامًا للجيش الأمريكي الجديد.

1805 - بدء الحملة البريطانية الأولى على القواسم في الخليج العربي.

1831 - إنتشار وباء الطاعون في الكويت الذي ذهب ضحيته الآلاف من الكويتيين.

1904 - نشوب معركة البكيرية بين عبد العزيز آل سعود أمير نجد وأمير حائل عبد العزيز المتعب الرشيد انتهت بانتصار ابن سعود.

1918 - نهاية الحرب الأهلية في فنلندا.

1940 - عرض الجوارب النايلون لأول مرة في الأسواق الأمريكية.

1946 - فريق الملائكة الزرق يقدم أول استعراض جوي له في جاكسونفيل بفلوريدا.

1957 - المملكة المتحدة تفجر أول قنبلة هيدروجينية لها.

1991 - إنفجار بركاني قوي في جبل بيناتوبو في الفلبين ويقتل حوالي 800 شخص وهو ثاني أقوى إنفجار بركاني في القرن 20.

1997 - انفجار إرهابي في مدينة مانشستر يؤدي إلى جرح أكثر من مئتي مدني ويدمر جزءً كبيرًا من وسط المدينة.

مواليد

1479 - ليزا ديل جوكوندو، صاحبة لوحة موناليزا.

1882 - يون أنتونيسكو، رئيس وزراء رومانيا.

1910 - سليمان فرنجية، رئيس الجمهورية اللبنانية.

1915 - توماس ولر، عالم أمريكي في علم الفيروسات حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1954.

1916 - هيربرت سيمون، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1978.

1917 - جون فين، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2002.

1924 - عيزر فايتسمان، رئيس إسرائيل.

1933 - محمد علي رجائي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الثاني.

1965 - كريم ماسيموف، سياسي ورئيسُ وزراءٍ كازاخيٍّ.

وفيات

1389 - السلطان مراد الأول، سلطان عثماني.

1849 - جيمس بولك، رئيس الولايات المتحدة الحادي عشر.

1888 - فريدرش الثالث، قيصر ألمانيا.

1971 - وندل ستانلي، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1946.

1991 - الشيخ عبد الله المبارك الصباح، نائب حاكم الكويت من عام 1950 حتى عام 1961.

1991 - آرثر لويس، اقتصادي بريطاني حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1979.

أعياد ومناسبات

عيد العلم في الدنمارك.