حدث في مثل هذا اليوم June 17, 2017

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أحداث سياسية وعامة
1579 - البحار البريطاني فرنسيس دريك يرسو في ميناء شمال مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا وذلك أثناء دورانة على الأرض، وأعلن ضم كاليفورنيا إلى أراضي الملكة إليزابيث الأولى.
1795 - القنصل الفرنسي في القاهرة يقترح على بلاده احتلال مصر عسكريًا للمحافظة على المصالح الفرنسية.
1800 - الفرنسيون يعدمون سليمان الحلبي لقيامه باغتيال قائدهم الجنرال كليبر.
1940 - المملكة المتحدة وقوات الحلفاء يضطرون للإنسحاب من فرنسا بعد أن استولت قوات ألمانيا النازية على ثلثيها وشكلت حكومة موالية لها في مدينة فيشي برئاسه المارشال فيليب بيتان.
1940 - دول البلطيق الثلاث إستونيا ولاتفيا ولتوانيا يسقطون تحت الاحتلال السوفيتي.
1944 - استقلال آيسلندا عن الدنمارك.
1953 - اندلاع ثورة عمالية في ألمانيا الشرقية.
1967 - الصين تقوم بتجربتها النووية الأولى وتفجر قنبلة هيدروجينية.
1972 - إلقاء القبض على 5 موظفين في البيت الأبيض لتورطهم في فضيحة ووترغيت.
1985 - أنطلاق بث قناة ديسكفري الأمريكية.
1986 - أربعة إنفجارات في الكويت بعدد من المنشئات النفطية بمنطقة الأحمدي سببت حرائق كبيرة في ميناء الأحمدي وحقول المقوع دون وقوع إصابات، وقد تبنت "منظمة الثوريون العرب" مسؤولية هذه الإنفجارات.
1994 - انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم والمقامة في الولايات المتحدة.
1994 - إلقاء القبض على لاعب كرة القدم الأمريكية والممثل أو جاي سيمبسون لتورطه في مقتل زوجته وصديقها.
2015 - مقتل 9 أشخاص من ضمنهم عضو مجلس الولاية كلمنتا بنكني في حادث إطلاق نار في تشارلستون في ولاية كارولاينا الجنوبية.
2015 - ويكيبيديا تفوز بجائزة أميرة أستورياس عن فئة التعاون الدولي.
2015 - تفجيرات انتحارية تستهدف مراكز ومساجد للحوثيين في صنعاء.
مواليد
1239 - الملك إدوارد الأول، ملك إنجلترا.
1920 - فرنسوا جاكوب، طبيب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1965.
1930 - عائشة بنت محمد الخامس، أميرة علوية من الأسرة المالكة في المغرب.
1940 - جورج أكرلوف، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2001.
1942 - محمد البرادعي، دبلوماسي وسياسي مصري ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2005.
وفيات
656 - الخليفة عثمان بن عفان، ثالث الخلفاء الراشدين.
1631 - ممتاز محل، صاحبة الضريح الشهير تاج محل.
1696 - يوحنا الثالث سوبياسكي، ملك بولندا.
1940 - آرثر هاردن، عالم كيمياء حيوية بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1929.
1998 - محمد متولي الشعراوي، رجل دين مصري.
2001 - دونالد كرام، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1987.
أعياد ومناسبات
اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف.
اليوم الوطني في آيسلندا.
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