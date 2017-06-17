حدث في مثل هذا اليوم June 17, 2017

أحداث سياسية وعامة

1579 - البحار البريطاني فرنسيس دريك يرسو في ميناء شمال مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا وذلك أثناء دورانة على الأرض، وأعلن ضم كاليفورنيا إلى أراضي الملكة إليزابيث الأولى.

1795 - القنصل الفرنسي في القاهرة يقترح على بلاده احتلال مصر عسكريًا للمحافظة على المصالح الفرنسية.

1800 - الفرنسيون يعدمون سليمان الحلبي لقيامه باغتيال قائدهم الجنرال كليبر.

1940 - المملكة المتحدة وقوات الحلفاء يضطرون للإنسحاب من فرنسا بعد أن استولت قوات ألمانيا النازية على ثلثيها وشكلت حكومة موالية لها في مدينة فيشي برئاسه المارشال فيليب بيتان.

1940 - دول البلطيق الثلاث إستونيا ولاتفيا ولتوانيا يسقطون تحت الاحتلال السوفيتي.

1944 - استقلال آيسلندا عن الدنمارك.

1953 - اندلاع ثورة عمالية في ألمانيا الشرقية.

1967 - الصين تقوم بتجربتها النووية الأولى وتفجر قنبلة هيدروجينية.

1972 - إلقاء القبض على 5 موظفين في البيت الأبيض لتورطهم في فضيحة ووترغيت.

1985 - أنطلاق بث قناة ديسكفري الأمريكية.

1986 - أربعة إنفجارات في الكويت بعدد من المنشئات النفطية بمنطقة الأحمدي سببت حرائق كبيرة في ميناء الأحمدي وحقول المقوع دون وقوع إصابات، وقد تبنت "منظمة الثوريون العرب" مسؤولية هذه الإنفجارات.

1994 - انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم والمقامة في الولايات المتحدة.

1994 - إلقاء القبض على لاعب كرة القدم الأمريكية والممثل أو جاي سيمبسون لتورطه في مقتل زوجته وصديقها.

2015 - مقتل 9 أشخاص من ضمنهم عضو مجلس الولاية كلمنتا بنكني في حادث إطلاق نار في تشارلستون في ولاية كارولاينا الجنوبية.

2015 - ويكيبيديا تفوز بجائزة أميرة أستورياس عن فئة التعاون الدولي.

2015 - تفجيرات انتحارية تستهدف مراكز ومساجد للحوثيين في صنعاء.

مواليد

1239 - الملك إدوارد الأول، ملك إنجلترا.

1920 - فرنسوا جاكوب، طبيب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1965.

1930 - عائشة بنت محمد الخامس، أميرة علوية من الأسرة المالكة في المغرب.

1940 - جورج أكرلوف، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2001.

1942 - محمد البرادعي، دبلوماسي وسياسي مصري ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2005.

وفيات

656 - الخليفة عثمان بن عفان، ثالث الخلفاء الراشدين.

1631 - ممتاز محل، صاحبة الضريح الشهير تاج محل.

1696 - يوحنا الثالث سوبياسكي، ملك بولندا.

1940 - آرثر هاردن، عالم كيمياء حيوية بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1929.

1998 - محمد متولي الشعراوي، رجل دين مصري.

2001 - دونالد كرام، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1987.

أعياد ومناسبات

اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف.

اليوم الوطني في آيسلندا.