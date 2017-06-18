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حدث في مثل هذا اليوم June 18, 2017
أحداث سياسية وعامة
1264 - البرلمان الأيرلندي يجتمع لأول مرة في تاريخه في "كاسلدرموت" بمقاطعة كيلدير، فيما عرف بأنه أول اجتماع عقدته السلطة التشريعية الأيرلندية في تاريخها.
1429 - القوات الفرنسية بقيادة جان دارك تهزم الجيش الإنجليزي بقيادة السير جون فاستولف وذلك في "معركة باتاي" والتي شكلت نقطة فاصلة في مسار حرب المئة عام.
1757 - وقوع معركة كولين بين القوات البروسية بقيادة فريدرخ الثاني والجيش النمساوي يقوده الكونت ليوبولد جوزيف فون داون وذلك إبان حرب السنوات السبع.
1767 - المستكشف الإنجليزي صامويل واليس يصل إلى تاهيتي ليكون أول أوروبي يصل إلى هذه الجزيرة.
1778 - القوات البريطانية بقيادة السير هنري كلينتون تغادر فيلادلفيا بعد 9 شهور من احتلالها وذلك أثناء حرب الاستقلال الأمريكية.
1805 - تنصيب محمد علي واليًا على مصر رسميًا وذلك بعد ثوره الشعب والعلماء على الوالي العثماني خورشيد باشا.
1812 - الكونغرس الأمريكي يعلن الحرب على المملكة المتحدة وذلك في الحرب التي عرفت باسم حرب 1812.
1815 - إندلاع معركة واترلو والتي خسر فيها نابليون بونابرت أمام الإنجليز.
1858 - تشارلز داروين يتلقى ورقة بحثية من ألفرد راسل والاس تتضمن نتائج تكاد تكون متطابقة مع ما توصل إليه داروين عن نظرية التطور، مما دفع داروين إلى نشر نظريته.
1873 - تغريم سوزان أنتوني مبلغ 100 دولار لمحاولتها الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لسنة 1872.
1928 - الطيارة الأمريكية أميليا إيرهارت تصبح أول امرأة تعبر المحيط الأطلسي في طائرة.
1940 - الجنرال شارل ديغول يخاطب الشعب الفرنسي من راديو لندن وذلك بعد الاحتلال الألماني لفرنسا.
1945 - توجيه الاتهام بالخيانة العظمى للمذيع ويليام جويسي وذلك لدورة أثناء الحرب العالمية الثانية في الإذاعة الألمانية الموجهه لإنجلترا.
1953 - إعلان قيام الجمهورية في مصر، وتنصيب محمد نجيب رئيسًا لها.
1954 - بيير منديس فرانس يتولى رئاسة وزراء فرنسا.
1956 - جلاء آخر جندي بريطاني عن قناة السويس بمصر تنفيذًا لاتفاقية الجلاء.
1965 - الجيش الأمريكي يستخدم قاذفات بي-52 ستراتوفورتريس ضد مقاتلي جبهة التحرير الوطنية في فييتنام الجنوبية وذلك أثناء حرب فيتنام.
1979 - التوقيع على "اتفاقية سالت-2" بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وذلك للحد من انتشار الأسلحة النووية والصواريخ البالستية.
1983 - سالي رايد تصبح أول امرأة تذهب إلى الفضاء.
2009 - ناسا تطلق مستكشف القمر المداري.
2012 - ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز آل سعود يعين الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود وليًا للعهد ونائبًا أول لرئيس الوزراء، ويعين الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود وزيرًا للداخلية ليخلفا الأمير نايف بن عبد العزيز بمناصبه.
مواليد
1845 - شارل لافران، طبيب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1907.
1884 - إدوار دلادييه، رئيس وزراء فرنسا.
1901 - أناستاسيا، أصغر بنات إمبراطور الإمبراطورية الروسية نيقولا الثاني.
1918 - جيروم كارل، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1985.
1918 - فرانكو موديلياني، اقتصادي إيطالي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1985.
1931 - فيرناندو أنريك كاردوسو، رئيس البرازيل الرابع والثلاثون.
1932 - دودلي هيرشباك، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1986.
1936 - رونالد فينيتيان، رئيس سورينام التاسع.
1942 - تابو إيمبيكي، رئيس جنوب أفريقيا الحادي عشر.
1949 - ليخ كاتشينسكي، رئيس بولندا الرابع.
وفيات
1937 - غاستون دومرغ، رئيس فرنسا.
1971 - بول كارير، عالم كيمياء سويسري حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1937.
2010 - جوزيه ساراماجو، كاتب برتغالي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1998.
أعياد ومناسبات
اليوم الوطني في سيشيل.
عيد الجلاء في مصر.
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